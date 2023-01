Sähkön kertatuelle kritiikkiä monimutkaisuudesta: Energiateollisuus pohti tilalle 40–60 prosentin alennusta kuluttajan sähkölaskuun

Energiateollisuus ry arvostelee voimakkaasti lausunnossaan lakiesitystä, jossa sähkön kertatuki maksettaisiin marras-joulukuun kulutuksen perusteella neljältä talvikuukaudelta.

Lakiesitys sähkön kertatuen malliksi on saanut voimakasta kritiikkiä myös muualta.

Sähköyhtiöiden mukaan monimutkaisen kertatuen toteuttaminen tietojärjestelmissä on hankalaa. Suomessa toimii noin 60 sähkönmyyjää ja niiden asiakastieto- ja laskutusjärjestelmät ovat erilaisia.

Ylen tietojen mukaan Energiateollisuudessa oli lausunnon yhteydessä pöydällä loppuvaiheessa myös ehdotus, joka olisi ollut toteutettavissa helpommin ja nopeammin.

Siinä mallissa kotitaloudet olisivat saaneet sähkölaskusta suoraan alennusta esimerkiksi 40–60 prosenttia. Alennusprosentin voisi porrastaa yksikköhinnan mukaan.

– Esimerkiksi 10–20 senttiä kilowattitunnista maksaville alennus voisi olla 40 prosenttia, enemmän maksavilla alennus voisi olla vaikka 60 prosenttia ja niin edelleen, sähkön myyjiä edustaneessa työryhmässä hahmoteltiin.

Vaihtoehtoinen malli jäi lopulta pöytälaatikkoon, sillä Energiateollisuus päätti lopulta kohdentaa lausuntonsa lakiesitykseen ilman vaihtoehtoisia malleja.

Energiateollisuus johtaja Pekka Salomaa myöntää, että erilaisia malleja on ollut pöydällä aivan loppuun saakka.

– Tämä esitetty malli on niin hankala toteuttaa, että vaihtoehtoisia malleja, kuten tätä alennuspohjaista mallia on mietitty. Mutta kun sähköyhtiöitä on kuutisenkymmentä, kaikkien järjestelmiin soveltuvan mallin löytäminen on haasteellista, Salomaa sanoo.

Prosenttialennus helppo toteuttaa ja hahmottaa

Alennuspohjaista mallia on käytännössä testattu eteläsavolaisessa Lumme Energiassa, joka on yksi Suomen suurimmista sähkönmyyjistä. Sillä on noin 300 000 sähköasiakasta ympäri Suomea.

– Testasimme käytännössä ja prosenttialennus saatiin toteutettua teknisesti muutamassa päivässä. Prosenttialennus olisi yksinkertaisempi, hallittavampi ja erityisesti asiakkaalle ymmärrettävämpi. Alennus kohdistuu tasaisemmin kaikille sähkön käyttäjille ja samasta laskusta löytyy myös valtion maksettavaksi lähtevä summa, liiketoimintajajohtaja Mika Ahola kertoo.

Lumme myöntää toistaiseksi voimassa oleviin perushinnastosopimuksiin 30 prosentin alennuksen tammikuun sähkölaskusta., liiketoimintajajohtaja Mika Ahola kertoo.

Lakiesityksen mallia sähköyhtiöt pitävät liian monimutkaisena toteuttaa. Hyvitykset pitäisi aloittaa jo maaliskuussa.

– Maaliskuun suhteen ollaan jo epätoivoisia, Pekka Salomaa sanoo.

Hallituksen kaavaileman mallin hankalin kohta ovat asiakkaat, joiden sähkönmyyjä on vaihtunut tai vaihtumassa kesken tukijakson.

– Niitä on varmaan ainakin 200 000 kotitaloutta, joiden sopimus loppuu tai jotka muuttavat paikasta toiseen, Pekka Salomaa muistuttaa.

Salomaan mielestä kantaverkkoyhtiö Fingridin datahubin mahdollisuudet kahden tietokannan yhdistämiseen kannattaa vielä selvittää.

– Heillä on tarvittavat tiedot sähkönkulutuksesta ja yhtiöt voisivat toimittaa heille yksikköhinnat. He voisivat laskea hyvitykset yhdessä paikassa, ettei kuudenkymmenen yhtiön tarvitse säätää järjestelmiään sitä varten.