Yhdysvalloissa kaksi opiskelijaa kuoli kouluampumisessa, kolme epäiltyä pidätetty

Kaksi opiskelijaa kuoli maanantaina Yhdysvalloissa Iowan osavaltiossa sijaitsevassa Des Moinesin kaupungissa tapahtuneessa kouluampumisessa. Lisäksi kaupungin koulupiirin yhteydessä toimivassa koulutusohjelmassa tapahtuneessa ampumisessa loukkaantui aikuinen koulutusohjelman työntekijä, jonka tila on vakava.

Paikallinen poliisi on kertonut pidättäneensä kolme epäiltyä pian ampumisen jälkeen. Poliisin mukaan viranomaiset pysäyttivät noin 20 minuutin kuluttua ampumisesta auton, joka vastasi todistajien kuvauksia.

- Tapahtuma oli ehdottomasti kohdistettu. Se ei ollut sattumanvaraista. Tässä ei ollut mitään sattumanvaraista, kersantti Paul Parizek kommentoi ampumista.

Starts Right Here -nimisen koulutusohjelman tavoite on auttaa riskiryhmiin kuuluvia lukioikäisiä nuoria. Koulutusohjelman verkkosivujen mukaan valtaosa sen opiskelijoista kuuluu vähemmistöihin.

Kyseessä oli kuluvan vuoden ensimmäinen kouluampuminen, jossa on ollut kuolonuhreja, kertoo Education Week (siirryt toiseen palveluun). Kouluampumisia, joissa joku on haavoittunut tai kuollut, on lehden mukaan ollut yhteensä kuusi.

Uutiskanava CNN:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan Yhdysvalloissa on ollut tässä vaiheessa vuotta 2023 enemmän joukkoampumisia, kuin koskaan tilastoitujen vuosien aikana vastaavana kohtana vuotta. Kuluvana vuonna on uutiskanavan mukaan ollut yhteensä 36 joukkoampumista.

Kaliforniassa 11 kuoli joukkoampumisessa

Kouluampuminen tapahtui vain päiviä sen jälkeen, kun Kalifornian osavaltiossa 11 ihmistä kuoli joukkoampumisessa. Lisäksi ainakin yhdeksän haavoittui.

Ampuminen tapahtui lauantaina tanssiklubilla Monterey Parkin kaupungissa, jonka asukkaista suuri osa on aasialaistaustaisia. Alueella oli illan aikana juhlistettu kiinalaista uuttavuotta.

Tilapäinen muistomerkki Monterey Parkin kaupungissa, jossa useita kuoli tanssiklubilla tapahtuneessa joukkoampumisessa. Kuva: EPA-EFE

Epäilty oli Monterey Parkissa ammuskelunsa jälkeen pyrkinyt poliisin mukaan myös toiselle tanssiklubille Alhambrassa. Poliisin mukaan epäilty astui aseistautuneena klubille sisään, mutta kaksi paikalla ollutta henkilöä sai riistettyä häneltä aseen. Tämän jälkeen epäilty pakeni paikalta.

– He pelastivat henkiä. Tässä olisi voinut käydä paljon huonomminkin, Los Angelesin piirkunnan seriffi Robert Luna kiitti tiedotustilaisuudessa aseen riistäneitä sivullisia.

Lunan mukaan poliisi ei ole vielä saanut selville 72-vuotiaan epäillyn motiivia ampumiselle. Poliisin mukaan ampumisista epäilty mies ampui itsensä Los Angelesin Torrancessa, kun poliisi pysäytti hänen ajamansa pakettiauton.

Lähteet: AP