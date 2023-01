Uimisesta on tullut Kuopiossa niin suosittua, että aina kaikki halukkaat eivät mahdu uimahalliin

Kuntolaakson uimahalli Kuopiossa on innostanut esimerkiksi lapsiperheitä uimaharrastuksen pariin.

Pohjois-Savossa Kuopiossa uitiin viime vuonna uimahalleissa enemmän kuin koskaan aiemmin. Kaupungin kahdessa uimahallissa oli koko vuoden aikana reilusti yli puoli miljoonaa käyntikertaa.

Erityisen suosittu on ollut 2,5 vuotta vanha Kuntolaakson uimahalli, joka ylitti pari päivää sitten miljoonan kävijän rajapyykin.

Luvut ovat historiallisia.

– Kasvu on ollut kovaa ja on se yllättänytkin. Jostain ne asiakkaat pitää kuitenkin aina löytää ja tavoittaa. Tässä on osunut moni asia kohdalleen, Kuntolaakson työnjohtaja Antti Riekkinen iloitsee.

Kuntolaakso valmistui syyskaudelle 2020 ja myös Lippumäen uimahalli peruskorjattiin pari vuotta sitten täysin.

Riekkinen arvioi, että moni asia on vaikuttanut kävijämääriin. Viimeistään viime vuoden viimeisinä kuukausina loputkin koronapandemian vaikutukset karisivat ihmisten mielistä.

– Tuntuu, että tahti on vain alkuvuodesta kiihtynyt, Riekkinen kuvailee.

Myös sähkön hinta on saattanut myös jonkin verran loppuvuoden aikana innostaa ihmisiä uimahalleihin.

Kuopiolaisen Venla Räbinän viisihenkinen perhe käy kerran viikossa uimassa. Hän toisi uimahallin tarjontaan lyhyet uimaopetustuokiot. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Voutilaisen perhe jäi koukkuun

Kaksi ja puoli vuotta sitten valmistunut Kuntolaakson uimahalli oli Kuopion kaupungilta miljoonasatsaus. Yhdessä läheisen parkkihallin ja jäähallin saneerauksen kanssa rakentaminen se maksoi noin 46 miljoonaa euroa.

Valmistuessaan Kuntolaakso oli Suomen toiseksi suurin uimahalli ja se toteutettiin käyttäjiä kuunnellen.

Kuopiolainen Voutilaisen perhe tutustui Kuntolaaksoon heti sen valmistuttua. Nykyisin he käyvät uimassa 2–3 kertaa viikossa.

– Jäimme heti koukkuun. Tästä tuli meille ajanviete kelillä kuin kelillä, nelihenkisen perheen isä Tommi Voutilainen kertoo.

Olli (kuvassa vasemmalla) ja Tommi Voutilainen viihtyvät Kuntolaakson eri altaissa. Olli mainitsee suosikikseen wibit-toimintaradan. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Antti Riekkinen arvelee, että uimahallista onnistuttiin tekemään sellainen kuin käyttäjät siitä toivoivat.

– Meillä on paljon sellaista hupia tarjolla, mitä emme pystyneet vanhassa uimahallissa tarjoamaan, Riekkinen vertaa.

Tommi Voutilainen vahvistaa arvion.

– Monipuolisuus on parasta. On hyvät saunatilat ja erilaisia altaita. Lapset on otettu hyvin huomioon, hän pohtii.

Kuntolaakso on onnistunut houkuttelemaan kävijöitä laajasti. Erityisesti se on innostanut juuri lapsiperheitä. Tämä näkyy Liikkis-rannekkeiden myynnissä, joka on seitsenkertaistunut.

– Palkitsevin juttu tässä on se, että olemme onnistuneet liikuttamaan ihmisiä. Tarkoitus on sitä kautta vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin, Riekkinen toteaa.

Illat välillä aivan tukossa, aamuisin olisi tilaa

Ennen Kuntolaakson valmistumista kävijätavoitteet olivat noin tuhat kävijää päivässä. Tavoitteet on ylitetty reilusti: tällä hetkellä kävijöitä saattaa olla jopa 2000 päivässä.

Vilkkainta on arki-iltoina 16-20 välisenä aikana. Esimerkiksi hyppytornit ja wibit-rata houkuttelevat erityisesti lapsia.

– Isoin paine on torin puoleisessa päässä hallia, missä on hyppyallas, monitoimiallas ja lastenallas, Riekkinen kuvailee.

Kuntolaakson työnjohtaja Antti Riekkinen arvioi, että jos käyttäjämäärät jatkavat kasvuaan, voi edessä olla aukioloaikojen laajentaminen. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Uimahalli on ollut välillä jopa niin täynnä, että uusia asiakkaita ei ole pystytty ottamaan sisälle. Näissä tilanteissa uimaan pyrkivät asiakkaat ovat joutuneet odottamaan, koska kaikki 540 pukukaappia ovat olleet käytössä.

– Kehitämme parhaillaan seurantajärjestelmää siten, että täysistä pukukaapeista tulisi suoraan kassalle tieto. Ruuhkia helpottaisi myös se, että uimassa käytäisiin aamuisin tai aamupäivisin, jolloin on väljempää, Riekkinen vinkkaa.

Kuntolaaksoon mahtuu samaan aikaan noin 200 uimaria. Jos seinät uhkaavat tulla vastaan, voitaisin pohtia myös aukioloaikojen laajentamista.

– Vielä ei kuitenkaan sille ole tarvetta, Riekkinen nauraa.

Kuopiolainen Tommi Voutilainen löytää Kuntolaaksossa kehitettävää esimerkiksi vesipisteiden osalta. Niitä ei uimahallissa ole ollenkaan.

– Olen kova saunomaan ja käyn kunnon löylyissä. Aikamoinen jano on usein ja silloin on juotava lavuaarista tai pidettävä pulloa mukana. Vesipisteet olisivat kova toive, Voutilainen haaveilee.

