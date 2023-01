Presidentti Sauli Niinistö on juuri nyt Ukrainassa todistamassa sodan tuhoja: ”Tämä ei kerro minulle mitään uutta Venäjästä”

Presidentti Sauli Niinistö vierailee parhaillaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.

Niinistön vierailusta ei turvallisuussyistä hiiskuttu etukäteen julkisuudessa. Tapaamiset ovat turvallisuusriski ennen kaikkea Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille, jonka hallinnon Venäjä pyrkii edelleen syrjäyttämään.

Aamulla Niinistö kävi tutustumassa Venäjän tuhoamiin Borodjankan ja Butšan kaupunkeihin. Ylen toimittaja Mika Mäkeläinen oli mukana seuraamassa vierailua Borodjankan kaupungissa.

– Turvatoimet olivat hyvin tiukat. Presidentin seuruetta ympäröi useita aseistautuneita sotilaita, jotka seurasivat tarkasti ympäristöä, sillä vierailukohteita ei eristetty yleisöltä. Ihmisiä oli kuitenkin liikkeellä vain vähän, kuvailee Mäkeläinen.

Venäjän joukkojen vetäydyttyä Borodjankan kaupungista paljastui laajoja tuhoja ja väkivaltaa siviilejä kohtaan. Kuva: Mika Mäkeläinen / Yle

Borodjankan vierailua isännöi kaupunginjohtaja Georgiy Jerko.

– Yhteistä puhuttavaa löytyi paljon. Isännät löysivät yhtäläisyyksiä Suomen sotien ja Ukrainan tilanteen väliltä, kertoo Mäkeläinen.

Presidentin kotipaikka Salo on tuttu sana myös Ukrainassa

Borodjanka sijaitsee tunnin ajomatkan eli noin 60 kilometrin päässä Kiovasta luoteeseen. Butšan vierailulle toimittajat eivät päässeet mukaan.

Borodjankassa presidentti Niinistö keskusteli jälleenrakentamisesta ja tilapäisasunnoista, joita Suomikin on jo toimittanut Ukrainaan. Hän huomautti, että myös Suomi sai aikoinaan Ruotsista asuntoja.

– Se muistuttaa minua lapsuudestani. Asuin kadulla, jonka taloja kutsuttiin ruotsalaistaloiksi, koska Ruotsi oli antanut ne Suomelle toisen maailmansodan jälkeen, sanoi Niinistö mukana olleelle seurueelle.

Borodjankan kaupunginjohtaja Georgiy Jerko näytti presidentti Niinistölle Venäjän iskujen tuhoja. Kaupungin lähes kaikki talot ovat tuhoutuneet kokonaan tai osittain. Kuva: Mika Mäkeläinen / Yle

Vakavassa paikassa naurut irtosivat siitä, että presidentin kotipaikka Salo on tuttu sana myös Ukrainassa.

– Täällä ”salo” tosin tarkoittaa sianihrasta tehtyä perinneruokaa, jota nautitaan votkaryypyn kanssa, kertoo Mäkeläinen.

Niinistö sai lahjaksi sotamuiston

Borodjankan puolustajat antoivat Niinistölle lahjaksi sotamuiston, venäläisestä aselaatikon kannesta tehdyn taideteoksen. Taulu kuvaa Kiovan suojeluspyhimystä, arkkienkeli Mikaelia. Sama aihe näkyy myös Kiovan vaakunassa.

– Lisäksi presidentti Niinistö sai aluepuolustusjoukkojen 114. prikaatin hihamerkin, jonka hän kiinnitti käyttämäänsä suojaliiviin, Suomen lipun viereen, kertoo Mäkeläinen.

Niinistö sai lahjaksi sotamuiston, venäläisen aselaatikon kanteen tehdyn taideteoksen. Taulussa on Kiovan suojeluspyhimys arkkienkeli Mikael. Kuva: Mika Mäkeläinen / Yle

Niinistö sai myös kuulla yksityiskohtia taisteluista ja siitä, kuinka kaupunkia puolustettiin, kun Venäjän panssarivaunut hyökkäsivät.

– Presidentille näytettiin video siitä, miten venäläinen kolonna tuhottiin sodan alkuvaiheessa Kiovan lähellä. Niinistö tapasi isän ja pojan, taistelijanimiltään Lohikäärme ja Käärme, jotka tuhosivat vähillä aseilla ja lyhyellä koulutuksella kolme BMP-tyyppistä panssaroitua ajoneuvoa ja kaksi panssarivaunua, kertoo Mäkeläinen.

Niinistö ja Zelenskyi keskustelivat Leopardeista

Niinistö tapasi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin iltapäivällä. Presidentit keskustelivat Suomen sota-avusta ja poliittisesta tuesta Ukrainalle. Niinistön mukaan kysymys Leopardien antamisesta Ukrainalle on vielä auki.

– Olemme ainoa Naton ulkopuolinen maa, jolla on Leopardeja. Meillä on myös pitkä raja Venäjän kanssa ja se pitää ottaa huomioon, totesi Niinistö tiedotustilaisuudessa.

Niinistön mukaan aseavussa Ukrainalle on erilaisia rooleja ja Suomi on vahvasti mukana auttamassa. Tähän mennessä Suomi on antanut Ukrainalle aseapua 600 miljoonalla eurolla.

Presidentti Sauli Niinistö vieraili Kiovassa tiistaina ja tapasi Ukrainan presidentin, Volodymyr Zelenskyin. Kuva: Mika Mäkeläinen / Yle

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti Suomea ukrainalaisten pakolaisten huolenpidosta.

– Pakolaiset ovat tervetulleita Suomeen, vastasi Niinistö.

Niinistö kommentoi myös Suomen Nato-tien uusia käänteitä.

– Meidän on pidettävä katse pallossa. Näillä näkymin on odotettava Turkin vaalien tulosta, totesi Niinistö.

Niinistö käy vielä laskemassa seppeleen kaatuneiden muistoseinälle Kiovassa. Lisäksi hän pitää luennon kiovalaisessa yliopistossa ja tapaa paikallisia opiskelijoita.

Vierailusta sai kertoa julkisuuteen vasta sitten, kun presidentti Zelenskyi oli poistunut riittävän kauas paikasta, jossa presidenttien yhteinen tiedotustilaisuus pidettiin iltapäivällä.

