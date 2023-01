Joonas Konstigin kolumni: Tony Viikinki Halme ja kapean mieskuvan kirot

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Tony Halme, siinäpä hahmo menneisyydestä. Yle Areenasta nähtävä Viikinki-dokumentti palautti tämän ikonisen hahmon takaisin kansakunnan kielen päälle. Vuosituhannen vaihteessa Halme oli ykkösrivin kohujulkkis ja varhainen influensseri. Etenkin nuorille miehille.

Mitä miehen malleihin tulee, kova jätkä on alkukantaisimpia ja vetovoimaisimpia.

Halme tarjosi meille eräänlaisen miehen mallin: kovan jätkän mallin. Hän oli arkkityyppinen hahmo, Voimamies Herakles, Soturi Akilles ja Riitapukari Lemminkäinen samassa paketissa. Mitä miehen malleihin tulee, kova jätkä on alkukantaisimpia ja vetovoimaisimpia. Mutta ei suinkaan ainoa.

Mutta näistä miesten malleista halusinkin kirjoittaa, enkä Halmeesta. Eräs dokumentissa haastateltu nainen kommentoi Halmeen tuhoutumista näin: ”Laittomien päihteiden käyttö tulkittiin heikkoudeksi. Halmeen kaltaiselle miehelle sellaista heikkoutta ei sallita, ja sehän on yks tämän kapean mieskuvan traagisia seurauksia, että se ei anna tilaa olla hauras ja haavoittuvainen.”

Tämä klisee ”kapeasta mieskuvasta”… Tarkemmin mietittynä se näyttää minusta sylkikuplalta: karkaa helposti huulilta, mutta on tyhjää täynnä.

Aina kliseen kuullessani ajattelen kahta romaania, jotka kuvaavat suomalaisia miehiä aikoina, jolloin on oletettavasti vallinnut vielä kapeampi mieskuva kuin valistuneena nykyaikana. Kirjat ovat Seitsemän veljestä ja Tuntematon sotilas.

Muistelkaapa hetki Jukolan veljeksiä. Onko miehet veistetty samasta kapeasta puusta? Tukkaa repivä voima-Jussi ja liukas pikku Eero? Kaunopuheinen Aapo ja introvertti Lauri?

Entäpä Linnan konekiväärikomppanian upseerit Lammio ja Koskela? Hihittävä Vanhala ja kuolemalta haiseva Lehto? Tai vaikkapa Hietanen ja hullu tiedemies Honkajoki?

Kiven ja Linnan miehistä on hyvin moneksi. Vaikea ajatella, että ”kapea muotti” olisi heitä ihan kamalasti typistänyt.

Henkilökohtaisesti ottaisin mielelläni takaisin sen laajan mieskuvan, joka mahdollisti seitsemän erilaista veljestä ja Tuntemattoman värikkäät velikullat. Nykyään kulttuurimme nimittäin tuntuu tarjoavan miehelle etupäässä kahta kapeaa miehen mallia.

On se pehmeä edistyksellinen mieshenkilö, joka on pikemminkin sukupuoleton neutri kuin mies. Se mikä hänessä on vielä miestä, on pelottavaa. Hän pyytelee syntymäsukupuoltaan anteeksi hymyilemällä hassunlempeästi: “Mä oon vaan poika, älkää suuttuko!” Tätä miestä vaimo opettaa mainoksissa siivoamaan vessanpönttöä.

Toinen näkyvä miehen malli on tämän vastareaktio ja antiteesi – äijä, ikuinen kasiluokan kovin kundi, jonka jutut pyörivät kosanderin ja tisanderin ympärillä. Tämä mies esittelee meille tatuoitua hauistaan ja myy true crimea.

Molemmat mahtuvat myös samaan mieheen: esiinnytään kotona ja töissä säyseänä poikana, mutta muutaman kaljan jälkeen aletaan kundien kesken kailottaa niitä juttuja, jotka olivat rankkoja teininä.

Äijäily voi nuorelle miehelle olla käytännöllinen irtiottovaihe: sillä katkotaan siteet äitihahmojen helmoihin ja aletaan rakentaa omaa itsenäistä miehuutta. Mutta yleensä on itsellekin parempi kasvaa äijäilyvaiheen yli. Kutsukaa mielipidettä keski-ikäiseksi ja keskiluokkaiseksi, mutta ikuisesti uhoavaa ja rankistelevaa äijää on vaikea mieltää täysin kehittyneeksi aikuiseksi.

Onneksi mies voi hyvin olla vahva olematta äijä. Ihmiset ymmärtävät luonnostaan, että vahvuudessa on jotakin tavoittelemisen arvoista.

Harva meistä olisi mieluummin heikko ja toisten tuettava kuin vahva ja toisia tukeva. Vahvat ihmiset ovat hyödyllisiä ja kunnioitettuja, koska muutkin saavat heistä voimaa. Jos vahva ihminen romahtaa, se vie turvallisuudentunteen kaikilta. Vahvuus ei siis aina ole itsekästä show’ta – se voi olla myös jalo esitys muiden hyödyksi. Se on kunnioittamisen arvoinen tavoite.

Mutta vahvuus tarvitsee vastapainokseen armollisuutta. Muuten vahva ihminen on vaarassa muuttua tyranniksi paitsi ympäristölleen, myös itselleen. Voima on kuin auton hevosvoimat: niillä pääsee lujaa joko maaliin tai ojaan. Nuoren miehen pitää oppia ohjaamaan voima ja uho järkevään tavoitteeseen. Ja ymmärtämään, että jarrupoljin on siinä välillä hyvinkin hyödyllinen kaveri.

Joonas Konstig

Kirjoittaja on espoolainen kirjailija ja kouluttaja, joka on etsinyt klassisen herrasmiehen ihanteesta “kolmatta tietä” nykymiehenkin malliksi.

