”Vaikeinta on löytää osaava hitsari, jolla on lehmän hermot” – yhteistyö taiteilijan kanssa motivoi ja haastaa myös hitsausyrityksessä

Kuvanveistäjän Pekka Jylhän aika on viime vuosina kulunut tilaustöiden parissa.

Hän lupailee, että omia näyttelyitä on luvassa, kun tilaustöiltä jää aikaa. Niiden aika ei ole kuitenkaan aivan vielä.

Kokkolan Pikahitsauksessa kootaan parhaillaan Kuopioon Kallaveden rannalle tulevaa Jylhän joutsenaiheista veistoskokonaisuutta. Siinä valojen avulla luodaan vaikutelma joutsenen laskeutumisesta lampeen.

Työhön tulee luonnollisen kokoisia joutsenia laskeutumisen eri lentoasennoissa. Lisäksi joutseniin tulee kauko-ohjatut valot, joiden ansiosta joutsen näyttää laskeutuvan rakennettavaan joutsenlampeen. Kuva: Raila Paavola / Yle

Ylivieskassa Recionilla taas tehdään Kangasalle Lamminrahkan torille sijoittuvaa, Jylhälle poikkeuksellisempaa, toiminnallista teosta.

– Siinä voi vaikka skeittailla isoissa renkaissa, kuvailee Jylhä.

Raila Paavola haastatteli Pekka Jylhää taiteesta ja sen toteutuksesta kokkolalaisyrityksessä.

Yhteistyö yritysten kanssa on ollut sujuvaa

Viimeiset kymmenen vuotta Pekka Jylhä on tehnyt isot julkiset teokset pääosin Kokkolassa.

– Me puhutaan vähän kuin samaa kieltä, niin on helppo ollut tehdä yhteistyötä, kuvailee Jylhä. Samalla voin hoitaa suhteita kotiin Toholammille, niin tulee monta asiaa hoidettua yhdessä.

– Ei tarvitse itse kuljetella osia, kun täällä on vierekkäin laserleikkaamo, hitsaamo ja maalaamo, kehuu Jylhä.

Näistä teräsosista rakentuu joutsenen kesivartalo, johon myös valoelementit kiinnitetään. Kuva: Raila Paavola / Yle

Lehmän hermot ovat eduksi

Kokkolan Pikahitsauksen toimitusjohtaja Esa Pietilä tietää, millaista on tehdä yhteistyötä taiteilijan kanssa.

– Taiteen toteutus on meille hyvää vaihtelua ja yleensä aika hauskaakin hommaa.

Pietilän mukaan on motivoivaa nähdä, miten innostunut taiteilija on työn edetessä.

Yritykselle työ ei aluksi välttämättä näytä taiteelliselta, vaan on normaalia hitsaustyötä, mutta aikaa myöten siitä syntyy taideteos.

– Vaikeinta on löytää tarpeeksi osaava hitsari ja sellainen, jolla on lehmän hermot. Hitsaajan on kyettävä hyväksymään se, että kappaleet voidaan ottaa irti monta kertaa ja hitsata uudelleen.

Kokkolan Pikahitsauksen toimitusjohtaja Esa Pietilä tietää, miten tärkeitä ovat osaavat hitsaajat, niin taiteen kuin muunkin valmistuksen parissa. Kuva: Raila Paavola / Yle

Metallitöitä tehdään myös muille taiteilijoille

Kokkola Pikahitsauksen yhteistyö Jylhän kanssa on kestänyt muutamia vuosia ja johtanut yhteistyöhön myös muiden taiteen tekijöiden kanssa.

Veistosten hitsaaminen asettaa omat vaatimuksensa, mutta on myös palkitsevaa, selviää Raila Paavolan haastattelussa.

Pietilä kertoo, että seuraavana isona taiteellisena työnä on tulossa toteutukseen Kirsi Kaulasen suunnittelema kaksiosainen presidentti Mauno Koiviston muistomerkki, joka tulee sijoittumaan Helsinkiin Pikkuparlamentin puistoon.

Työllä on kokoa 6 x 12 metriä ja sen keskeltä menee kulkureitti. Työ julkistetaan marraskuussa, kun presidentti Koiviston syntymästä tulee kuluneeksi sata vuotta.

