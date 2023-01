Äidit huolestuivat oireilevista lapsistaan, opettaja sai suullisen huomautuksen – rehtori toppuuttelee sisäilmakohua iisalmelaiskoulussa

Juhani Ahon koulun sisäilma on herättänyt keskustelua.

Juhani Ahon koulun sisäilma puhuttaa Iisalmessa. Rehtorin mukaan koulussa on turvallista opiskella. Opettajan mielestä sisäilmaoireiden syyt pitäisi selvittää tarkasti.

Pohjois-Savossa Iisalmessa sijaitsevan Juhani Ahon yläkoulun sisäilma herättää keskustelua kaupungissa.

Yleen otti yhteyttä kaksi äitiä, jotka ihmettelivät sitä, miksi sisäilmaongelmia ei oteta vakavasti. Toisen äidin mukaan on myös monia muita vanhempia, joiden lapsilla olisi ollut sisäilmasta johtuvia oireita. Kukaan heistä ei kuitenkaan suostu kommentoimaan asiaa nimellään.

Koulun sisäilmasta nousi kohu, kun paikallinen opettaja Leo Hylkinen kirjoitti mielipidekirjoituksen (siirryt toiseen palveluun) Iisalmen Sanomiin. Hänen mukaansa Iisalmessa Juhani Ahon koulussa on ollut sisäilmaongelmia vuodesta 2016 asti.

Opettaja Hylkinen, joka on myös varavaltuutettu (vihr.) sai työnantajaltaan suullisen huomautuksen kirjoituksensa myötä.

Hänen mukaansa mielipidekirjoitukseen liittyi väärinkäsityksiä tehdyistä remonteista. Kirjoituksesta on tullut Hylkiselle myös myönteistä palautetta.

– Minulle on sanottu, että kiitos kun kirjoitit sisäilmaongelmista. Asia on pitkään kuplinut pinnan alla ja varmaankin osittain siitä ei uskalleta puhua, niin se on jäänyt sinne pinnan alle, hän sanoo.

Hylkinen kertoo saaneensa ensin kutsun kirjallisen varoituksen kuulemistilaisuuteen, mutta sitä ei sitten lopulta annettu.

Hän pohtii vielä, viekö hän saamansa suullisen huomautuksen eteenpäin kaupunginjohtajalle tai oikeusasiamiehelle.

– Ajattelin käydä juttelemassa kirjallisesta varoituksesta siitä näkökulmasta, oliko se mitoitettu oikein. Minusta se on demokratiassa hankalaa, jos ei voi hankalistakin asioista puhua. Minun mielestä yksikin oppilas, joka kärsii sisäilmasta, on liikaa. Jos ilmoituksia tulee, niin pitää selvittää, mistä ne johtuvat.

Hylkiselle asia on tärkeä. Hänen luokassaan oli oppilas, joka kertoi saaneensa oireita sisäilmasta, ja jäi sen vuoksi paitsi opetuksesta.

– Enhän minä opettajana voi sallia sitä, ettei hän pysty siellä olemaan. Päätin, että ei se mene niin, että täällä yläkouluikäiset itkevät, kun he eivät pääse opetukseen, vaan kyllä minun pitää aikuisena siihen puuttua ja siitä se sitten lähti. Minun piti saada sisäilmasta kärsivien oppilaiden opetus ainakin hyväksyttävälle tasolle.

Oppilas ei hänen mukaansa pystynyt olemaan luokassa sisäilman takia.

– Minun mielestä se ratkaisu oli täysin riittämätön, mihin siinä mentiin. Minä pyysin, että saanko uusia luokkia, mutta meillä on niin vähän tiloja, niin luokkia ei tuosta vaan oteta.

Hän sai yhdelle tunnille luokan seuraavaan jaksoon Majakasta. Se on toinen rakennus, jossa on myös tunteja.

Hylkinen kertoo toivovansa eniten, että sitä lähdettäisiin selvittämään, miksi osa oppilaista kärsii sisäilmaoireista.

Toimialajohtaja pitää tilannetta rauhallisena

Iisalmen kaupungin sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen kertoo sähköpostitse, että opettaja on esittänyt vääriä ja paikkansapitämättömiä tietoja. Hän oli yksi niistä, joka kirjoitti vastauksen (siirryt toiseen palveluun) Iisalmen Sanomiin opettajan mielipidekirjoitukseen.

– Väitteet ovat aiheuttaneet Iisalmen kaupungille mainehaittaa ja epätietoisuutta koulun turvallisuudesta opettajien ja huoltajien kesken. Paikkansapitämättömät tiedot ovat olleet, ettei koulun sisäilmaa olisi tutkittu ja korjauksia tehty, Ikonen kertoo.

Ikosen mukaan koulun sisäilmatilanne on rauhallinen.

Vuonna 2022 sisäilmailmoituksia tuli 6, joista yksi henkilökunnan jäseneltä ja 5 oppilaita. Henkilökuntaa on noin 80 ja oppilaita yli 700. Koululle on myös asennettu mittauslaitteisto, joka seuraa koulun sisäilman tilaa reaaliaikaisesti.

Rehtori: ”Joku toinen kestää vehnäjauhoa ja toinen ei”

Juhani Ahon koulun rehtori Auli Halonen sanoo, että hän on ollut yhteyksissä niihin vanhempiin, joiden lapsilla on ollut sisäilmalle herkistymistä.

– Puutumme tilanteisiin. Koululla on pitkän linjan historia, että täällä on tutkittu ja tehty sitten korjauksia. Ne, jotka edellisenä vuonna ovat saaneet oireita, eivät tänä vuonna ole enää saaneet.

Rehtorin mukaan syyslukukauden 2022 aikana on tehty muutamia sisäilmailmoituksia. Ilmoituksen voi tehdä kaupungin sivujen kautta.

– Syksy on ollut rauhallinen ja ilmoituksia on tullut niin vähän, etten ole huolestunut.

Sisäilmatyöryhmä kokoontuu hänen mukaansa säännöllisesti. Koulu on myös tehnyt juuri ulkopuolisen selvityksen, jossa on kartoitettu kyselyn muodossa henkilökunnan sisäilmaoireita.

Oppilaille tehdään puolestaan vuosittain kahdesti hyvinvointikysely ja myös kouluterveyskyselyssä on olosuhdekysymyksiä.

– Koulussa on ihan turvallista olla. Olen itsekin täällä melkein yhdeksän tuntia päivässä. Mutta on tärkeää tehdä ratkaisuja niiden oppilaiden kohdalla, jotka ovat yliherkistyneitä.

Herkistyneille oppilaille on myös ehdotettu siirtymistä muihin tiloihin, mutta he ovat Halosen mukaan halunneet pysyä samoissa tiloissa muiden oppilaiden kanssa.

Halosen mukaan yliherkkyystilat ovat muutenkin hyvin henkilökohtaisia.

– Joku toinen kestää vehnäjauhoa ja joku toinen ei. Jos ei kestä vehnäjauhoa, ei sitä tarvitse syödä. Sama pätee herkistymiseen. Yritämme järjestää sitten tiloja, joissa oppilaat eivät herkisty.

Halosen mukaan ei ole varmuutta siitä, että sisäilmalle herkistyminen johtuisi juuri Juhani Ahon koulun sisäilmasta.

– En yksittäin näkisi, että tämä on Juhani Ahon koulun ongelma. Meillä olevat oppilaat ovat olleet myös alakouluissa, joissa on tullut yliherkistymistä.

Jos oppilaalla tai henkilökuntaan kuuluvalla on sisäilmasta johtuvia oireita, kannustaa Halonen tekemään siitä sisäilmailmoituksen ja hakeutumaan terveydenhuollon tutkimuksiin.

Myös luokanvalvojaan ja rehtoriin voi olla yhteydessä.

– Nämä asiat pitää tuoda meidän tietoisuuteen. Jos on päänsärkyä ja muuta, syy voi olla muukin. Älyttömän tärkeää olisi selvittää ne taustalla olevat syyt.