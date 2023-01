Käytettyjen vaatteiden myynti kasvaa selvästi muuta muotialaa vauhdikkaammin – nuoret ostajat haalivat nyt kotimaisia brändejä

Emmyn varastossa on 90 000 tuotetta. Parhaiten kauppansa tekevät kotimaiset brändit ja ulkovaatteet, erityisesti takit.

Käytettyjen vaatteiden verkkokauppa Emmy arvioi jopa kymmenkertaistavansa myyntinsä seuraavien vuosien aikana. Kasvunvaraa on, koska käytettyjen vaatteiden osuus koko muotikaupasta on edelleen pieni.

Lohjalaisella teollisuusalueella seisovan hallin ovien takana ei korjata autoja tai tehdä mitään muutakaan, mitä voisi ympäristön perusteella kuvitella.

Käytettyjen vaatteiden verkkokauppa Emmyn varastossa on loputtomasti hyllyjä ja hyllyissä viivakoodein merkattuja pahvilaatikoita.

Laatikoissa taas on verkkokaupassa parhaillaan myynnissä olevia vaatteita, tällä hetkellä kaikkiaan noin 90 000 artikkelia.

– Tämä on Pohjoismaiden suurin second hand -vaatevarasto. Jos menee isoon kansainväliseen verkkokauppaan, siellä saattaa olla myynnissä 100 tai 150 tuhatta uutta tuotetta, eli aletaan olla samassa kokoluokassa, Emmyn toimitusjohtaja Timo Huhtamäki vertaa.

Emmyn työntekijä Susanna Suppola tutkii myyntiin tullutta merkkiuntuvatakkia ja määrittää sille hinnan. Takki tulee myyntiin 169,90 eurolla, josta myyjän osuus on 118,12 euroa. Kuva: Paula Tiainen / Yle

Emmyn toimintamallissa myyjä toimittaa tuotteet Emmyyn myyntiin ja yritys tilittää myyjälle tämän osuuden, kun tuote on vaihtanut omistajaa.

– Kaikki eivät halua myydä tavaroitaan verkossa esimerkiksi omalla nimellä. Meidän mallissamme ei myöskään ole mahdollista huijata tai tulla huijatuksi, Huhtamäki huomauttaa.

Moni ostanee vaatteensa käytettynä ekologisista syistä. Pikamuoti saastuttaa nimittäin enemmän kuin laiva- ja lentoliikenne yhteensä.

Muoti- ja urheilukauppa ry arvioi, että myös kuluttajien laskeva ostovoima vauhdittaa käytettyjen vaatteiden kauppaa entisestään.

Perheenäidin simppelistä ideasta paisui miljoonabisnes

Emmy syntyi lähes päivälleen kahdeksan vuotta sitten Hanna Aution henkilökohtaiseen tarpeeseen.

Kahden pienen lapsen äiti tuskaili kasvavien lasten jatkuvaa uusien vaatteiden tarvetta ja toisaalta samaan tahtiin pieniksi jäävien vaatteiden määrää.

– Lasten vaatteista aloitettiin, ja naisten vaatteita oli jonkin verran mukana. Jo puolen vuoden jälkeen naisten vaatteet menivät lasten vaatteiden ohi.

Seuraavaksi tuote kuvataan, ladataan verkkoon ja siirretään varastoon odottamaan kauppojen syntymistä. Myymättä jääneet tuotteet lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen tai palautetaan myyjälle tämän valinnan mukaan. Kuva: Paula Tiainen / Yle

Nyt yrityksellä on 1 500 neliön toimitilat ja 40 työntekijää. Viime vuonna Emmyn kautta myytiin vaatteita kuudella miljoonalla eurolla.

– Ihan aluksi pystyin suurin piirtein muistamaan jokaisen meillä myynnissä olevan tuotteen, mutta en enää, Autio sanoo naurahtaen.

Hän vaatettaa koko perheensä ja hankkiutuu ylimääräisistä vaatteista eroon edelleen Emmyn kautta.

– Meillä on nykyään kuusihenkinen perhe ja lähestulkoon kaikkien kaikki vaatteet on Emmystä ja ne, mitä jää yli, tulevat tänne myyntiin, eli tämä on kyllä hyvin tehokkaassa käytössä omassa perheessä.

Kotimaiset brändit tekevät nopeasti kauppansa

Koko muotikaupan arvo kasvoi Suomessa viime vuonna 5,1 prosenttia edellisvuodesta. Käytettyjen vaatteiden myynnin arvo kasvoi selvästi enemmän, 17 prosenttia.

Muotikaupan kokonaisarvo Suomessa oli viime vuonna 3,2 miljardia euroa.

Emmyssä viime vuoden viimeisen neljänneksen kasvu ylsi jopa 30 prosenttiin.

Varsinkin 2000-luvulla syntyneet kuluttajat suosivat käytettyjä vaatteita, Emmyn toimitusjohtaja Timo Huhtamäki arvioi.

– Nämä nuoret aloittavat ostopolkunsa second handistä. Meillä on edessä valtava muutos vaatteiden kulutustottumuksissa sitten, kun tämän ikäluokan ostovoima kasvaa.

Emmyn perustaja, nykyinen operatiivinen johtaja Hanna Autio ja toimitusjohtaja Timo Huhtamäki odottavat yritykselleen roimaa kasvua lähivuosina. Kuva: Paula Tiainen / Yle

Emmyn verkkokaupasta nuoret ostajat ovat viime aikoina haalineet entistä enemmän kotimaisten merkkien tuotteita.

– Kyllä vaatteiden kiertotalous on nimenomaan brändien kiertotaloutta. Tunnetut kotimaiset merkit liikkuivat viime vuonna aivan erityisen hyvin, Huhtamäki mainitsee.

Toimitusjohtaja arvioi, että yritys saattaa jopa kymmenkertaistaa myyntinsä seuraavan viiden vuoden aikana.

Käytettyjen vaatteiden osuus koko globaalista muotikaupan arvosta on edelleen pieni, noin kahden prosentin luokkaa, joten kasvunvaraa on lähes loputtomasti.

Esimerkiksi Marimekko on avannut oman, merkin käytetyille vaatteille tarkoitetun verkkokaupan viime syksynä.

Kaupan valikoima laajeni loppuvuodesta kodin tuotteisiin, ja yhtiö suunnittelee parhaillaan palvelun kasvattamista Suomen rajojen ulkopuolelle.

Sisustuspuolella vastaavia kauppoja on ennestään ainakin Artekilla ja Iittalalla.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 27. tammikuuta kello 23:een asti.