Jättisuosioon noussut laihduttava diabeteslääke sai aikaan suuren autorallin ympäri Suomea

Suomessa diabetesta sairastaa noin 500 000 henkilöä. Heistä noin 350 000:lla on tyypin 2 diabetes. Sen hoitoon hyväksi havaitun Ozempic-lääkkeen kysyntä on maailmanlaajuisesti kasvanut. Video: toimittaja Marja Roiha, kuvaus Simo Pitkänen / Yle

Fimea on ilmoittanut tyypin 2 diabeteslääke Ozempicin saatavuushäiriöiden jatkuvan kesäkuun loppuun saakka. Kymmenet Ylen kyselyyn vastanneista olivat huolissaan lääkkeen riittävyydestä.

Ihmiset ajavat nyt pitkiäkin matkoja eri paikkakuntien apteekkeihin saadakseen jatkuvasti loppu olevaa Ozempic-diabeteslääkettä. Sen varastotilannetta katsotaan apteekki.fi-palvelusta välillä jopa niin paljon, että nettisivut ruuhkautuvat.

Syynä on Ozempicin vaikuttava aine semaglutidi. Sillä on todettu myös ruokahalua vähentävä vaikutus.

– Lääkkeen käyttömäärät ovat lisääntyneet, kun Ozempic-valmistetta on aloitettu määräämään myös apuna laihduttamiseen. Lääkettä ei riitä kaikille, sanoo yksikön päällikkö Timo Mauriala lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta.

Ozempic nousi esille Ylen reseptilääkkeiden saatavuudesta tekemässä kyselyssä.

”Ozempic on jatkuvasti lopussa ja hoitoon tulee katkoja. Sitä ei ole ollut saatavilla ainakaan kuukauteen. Lääkärin mukaan tuote on hyväksytty Yhdysvalloissa korvattavaksi laihdutuslääkkeeksi, mikä on kasvattanut menekkiä. Apteekkarin mukaan Suomi ja Pohjoismaat ovat vähäpätöisempiä paikkoja lääkefirmoille.” – Nainen, Helsinki

”Saatavuudessa on ollut ongelmia jo yli ½ vuotta. Lääkettä mainostetaan Pohjois-Amerikan TV:ssä avoimesti laihdutuslääkkeenä. Ilmeisesti siellä saa paremman hinnan? FIMEA ei ole reagoinut asiaan tai varmistanut lääkkeen saatavuutta tai rinnakkaislääkettä markkinoille.” – Mies, Hämeenlinna

Ozempicin vaikuttavaa ainetta semaglutidia käytti vuonna 2021 Diabetesliiton mukaan lähes 28 000 henkilöä. Täysin Ozempicia vastaavaa valmistetta ei ole, ja toimivan lääkkeen vaihtaminen huolettaa tehon ja sivuvaikutusten takia.

Saatavuuskatkon takia osan on siirryttävä esimerkiksi insuliinihoitoon.

”Jouduin kokeilla vaihtoehtoisia lääkkeitä, jotka eivät minulle sovi rankkojen sivuoireiden takia. Mm migreeniä, virtsatietulehdusta ja vatsa-kipuja jne. Ozempic on ainoa mikä pitää diabetekseni tasapainossa ilman aivan hulluja sivuoireita.” – Nainen, Hämeenlinna

”Saatavuusongelma alkoi vuoden 2022 loppupuolella, eikä paikallinen toimittaja-apteekkini ole saanut tarvittavaa lääkettä edelleenkään. Joudun nyt käyttämään ns. korvaavaa, mutta heikkotehoisempaa suolistohormonia insuliinin ohella.” – Nainen, Varkaus

Fimea on ilmoittanut Ozempicin saatavuushäiriön (siirryt toiseen palveluun) kestävän kesäkuun loppuun asti. Tiistai-iltapäivänä Ozempicia oli apteekki.fi-palvelun (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomessa hyllyssä vain Enontekiön apteekissa.

Apteekkeihin soitellaan tiuhaan. Osa apteekeista ottaa vastaan varauksia, osa ei.

”2-tyypin diabetekseen määrätty Ozempic on aina loppu eikä saa varata seuraavasta kuormasta.” – Nainen, Ylöjärvi

”Olen saanut vain kuukauden lääkkeen kerralla, se riittää kahdeksi kuukaudeksi, kun puolitan annoksen. Enää ei apteekki ota varauksia vastaan vaan sitten kun tarve hakea lääkettä, pitää vaan lähteä kiertämään apteekkeja ja toivoa, että jostain lääke löytyy. Netin lääkehaku saitilta ei saa ajantasaista tietoa siitä, missä lääkettä olisi.” – Nainen, Turku

”Olen joutunut hakemaan lääkettä muista isommista apteekeista, Porvoosta ja Helsingistä.” – Nainen, Sipoo

Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiaisen mukaan liiton ylläpitämällä apteekki.fi-sivustolla käyttäjämäärissä havaitaan nousua aina, kun jonkin lääkkeen tarpeellisuudesta tai toimitusvaikeuksista ilmoitetaan.

– Viimeksi käyttäjämäärissä oli piikki, kun jodin käyttö nousi julkiseen keskusteluun. Lääkevalmisteen kohtuuton varastointi omaan kaappiin pahentaa toimitushäiriöitä, Kostiainen toteaa.

”Tänään aamupäivällä oli tullut ja iltapäivällä soitin apteekkiin, niin kaikki oli mennyt. Tämmöisessä tilanteessa ehdottomasti lääkkeet pitäis antaa ensisijaisesti ostettavaksi niille, joille se on kirjoitettu diabeteksen hoitoon. Mahdotonta kilpajuoksua 😩.” – Nainen, Helsinki

”On seurattava useamman kerran viikossa mikä on varastotilanne apteekeissa ja on heti lähdettävä hakemaan, kun sitä on apteekissa.” – Nainen, Helsinki

Saatavuusongelmia on myös kipulääke Clotamilla ja lasten nestemäisillä tulehduskipulääkkeillä. Tiistaina Yle uutisoi epilepsialääkkeenä käytetyn Rivatrilin saatavuusvaikeuksista.

– Saatavuushäriöt koskevat ajoittain kaikkia lääkevalmisteita. Onneksi tarjolla usein on vaihtoehtoinen valmiste, Fimean Timo Mauriala toteaa.

Saatavuushäiriöiden syntymiseen vaikuttaa moni asia lääkkeiden hamstrauksen lisäksi. Esimerkiksi rinnakkaislääkkeiden valmistus on keskittynyt edullisten tuotantokustannusten Kiinaan ja Intiaan.

– Tuotannon keskittäminen johtaa saatavuushäriöihin, jos lääkkeen iso tuotantoerä menee pieleen, sanoo Apteekkariliiton Erkki Kostiainen.

