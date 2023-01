Tavallisia työssäkäyviä syytteessä törkeistä huumausainerikoksista – poikkeuksellinen huumejuttu käräjillä Jyväskylässä

Keski-Suomen käräjäoikeudessa Jyväskylässä alkaa tänään poikkeuksellisen huumausaineisiin liittyvän jutun käsittely.

Syytteessä törkeistä huumausainerikoksista on yhdeksän henkilöä. Suurin osa heistä on keskisuomalaisia.

Rikosvyyhti on poikkeuksellinen muun muassa takavarikoitujen huumeiden määrällä mitattuna.

Poliisi epäilee kokonaisuudessa maahantuodun 54 kiloa amfetamiinia, kaksi kiloa kokaiinia ja lisäksi dopingaineita. Huumeiden arvo katukaupassa olisi ollut noin kolme miljoonaa euroa.

Rikosepäilyyn liittyen poliisi on takavarikoinut noin 30 kiloa amfetamiinia, useita sarjatuliaseita, doping-aineita, kymmeniä tuhansia euroja käteistä rahaa sekä useita autoja ja moottoripyöriä.

Rikostaustattomuus harvinaista

Rikoskomisario Ari Rutanen Sisä-Suomen poliisista on kertonut, että moni nyt törkeistä huumausainerikoksista epäilty on tavallinen työssäkäyvä, jolla ei ole aiempaa rikostaustaa.

– Aika vähän törkeissä huumausainerikoksissa on niin, että ensimmäistä kertaa oltaisiin viranomaisten kanssa tekemisissä ja suoraan hypätään törkeisiin huumausainerikosepäilyihin, mutta nyt on käynyt niin, toteaa Rutanen.

Keskisuomalainen (siirryt toiseen palveluun) uutisoi jouluviikolla, että yksi epäillyistä kuuluu Puolustusvoimien Jyväskylän varuskunnan kantahenkilökuntaan ja toinen työskentelee Jyväskylän kaupungilla terveydenhoitajana.

Epäillyt ovat toimineet suunnitelmallisesti

Poliisin mukaan rikosvyyhtiin ei kuulu järjestäytyneitä rikollisryhmiä, kuten liivijengejä, mutta toiminta on täyttänyt järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkit: tekijöitä on useita ja he ovat toimineet pitkään ja suunnitelmallisesti yhdessä.

– Poliisi on lähtenyt siitä, että kyseessä on järjestäytynyt rikollisryhmä. Esitutkinnan perusteella henkilöillä on ollut hierarkia ja erilaisia rooleja. Toisilla on ollut enemmän määräysvaltaa kuin toisilla. Mielenkiintoista nähdä, miten tuomioistuin näkee asian, pohtii Rutanen.

Korkeimmasta oikeudesta on olemassa ennakkoratkaisu, jossa Baltian maista toiminut, laajoihin rengasvarkauksiin syyllistynyt joukko katsottiin järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi, koska sen toiminnassa oli selkeä organisaatio ja hierarkia.