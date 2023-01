Kaija Koo valtaa elokuussa Olympiastadionin: ”Kaksi maamerkkiä kohtaavat”

Suomalaisten tunteiden tulkki, ”meidän Kaija”, sanoo stadionin valtauksen olevan luonnollinen jatkumo, kun biisien tahdissa on vietetty muutenkin suuria juhlia.

Suomen suosituimpiin kuuluva artisti Kaija Koo esiintyy Helsingin Olympiastadionilla lauantaina 19. elokuuta 2023. Superstadioniksi nimetty spektaakkeli on Kaija Koon pitkän uran ensimmäinen konsertti legendaarisella stadionilla.

– Olen toiminut suomalaisten tulkkina yli neljän vuosikymmenen ajan, joten miksipä en lähtisi toteuttamaan tällaista isompaa, suuren luokan konserttia, Kaija Koo kertoo Yle Uutisille puhelimitse.

Kaija Koo on aiemmin esiintynyt lukuisilla isoilla festivaaleilla ja myös loppuunmyydyillä Hartwall-areenan konserteissa vuosina 2014, 2015 ja 2018, joten suuren mittakaavan showt eivät ole hänelle mikään uusi asia. OIympiastadionissa on kuitenkin jotakin erityistä hohtoa ja se on monelle kotimaiselle artistille eräänlainen maaginen virstanpylväs.

– Olympiastadion oli minulle selkeä ja luonnollinen valinta: se on suomalaisille rakas paikka. Kyseessä on suomalaisten maamerkki, ja voisi sanoa, että minäkin olen suomalaisille eräänlainen maamerkki: tässä siis kaksi maamerkkiä kohtaavat!

Samaan hengenvetoon Kaija Koo viittaa silloisen presidentin Kyösti Kallion vuoden 1938 Olympiastadionin vihkijäispuheeseen. Presidentti Kallion mukaan Suomella oli tuolloin merkkipäivä, koska pääkaupunkiin rakennettu stadion avasi porttinsa ”suurten isänmaallisten juhlien ja jalon kilvoittelun tyyssijaksi”.

– Superstadionissa on samaa fiilistä, koska ihmiset ovat eläneet laulujeni mukana. Niiden tahdissa on tanssittu, menty naimisiin, vietetty hautajaisia ja varmaan synnytettykin.

Yli puoli miljoonaa albumia myynyt, Emmoilla palkittu Kaija Koo toteaa olevansa suomalaisille ”meidän Kaija”. Tästä kertoo sekin, että äskettäin julkaistu Tinakenkäkuningatar-dokumentti sai hyvät katsojaluvut ja myös toissa vuonna ilmestynyt Taipumaton-elämäkertakirja myi hyvin.

– Minun matkani kiinnostaa suomalaisia, koska he ovat olleet siinä itsekin mukana, usean vuosikymmenen ajan, artisti kiteyttää.

Yllätysvierailijoita ja tunteikkaita hetkiä

Kaija Koolta on onnistunut se, mikä monelta pitkän linjan artistista jää usein saavuttamatta: hänestä on tullut kestosuosikki myös nuoren yleisön keskuudessa.

– Teen musiikkia ihmisille, en tietynikäisille ihmisille. Tämä ideologia on ollut urani kantavana voimana. Pidän itseäni universaalina artistina, jolla on tarjottavaa kaikille. Ja loppupelissähän me ihmiset olemme kuitenkin melko samankaltaisia.

Elokuussa toteutuvasta Superstadionista Kaija Koo ei luonnollisestikaan voi sen tarkempia yksityiskohtia paljastaa, mutta suunnitelmat ovat jo pitkällä.

– Tarjolla on uusia sovituksia sekä yllättäviä vierailijoita ja kokoonpanoja. Luulen, että siellä vietetään myös nostalgisia ja tunteikkaita hetkiä, eli lienee syytä pistää nenäliinoja jakoon. Tällä hetkellä kihisen onnesta, koska tiedän mitä on odotettavissa.

