”Turkin peliin ei kannata mennä mukaan”, sanoo Mika Aaltola – kesään mennessä Nato-takkuilu lakkaa, arvioivat asiantuntijat

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan mukaan Suomi ehkä joutuu vielä miettimään, voiko auttaa Ruotsin Nato-jäsenyyttä enemmän yhteisön sisältä kuin ulkopuolelta.

Sen aika ei ole kuitenkaan vielä.

– Maltti on valttia ja Turkissa vaalit lähestyvät, Aaltola sanoo.

Hänen mukaansa tilanne rauhoittuu Turkin kevään vaalien jälkeen ja jäsenyyksistä voidaan neuvotella rauhallisemmin valtiojohtajien kesken kesällä.

Aaltolan mukaan Suomen pitäisi miettiä, kuinka paljon menetettäisiin siinä, että Suomi ja Ruotsi eivät kulkisi Natoon samaa polkua. Hänen sanoo, että Turkki käyttää mukaan tilannetta hyväkseen.

– Kyse on neuvottelutaktiikasta, johon Turkki myös patistaa. Kysymys on siitä, kannattaako siihen mennä ainakaan saman tien. Ruotsin jäsenyys on meille tavattoman tärkeä.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Matti Pesu näkee myös, että neuvottelut etenevät vaalien jälkeen. Pesun mukaan etenkin Ruotsin jäsenyydestä on tullut vaalien alla sisäpoliittinen pelinappula.

Pesu sanoo kuitenkin Ylen haastattelussa, että Turkki ei olisi kuitenkaan puhunut niin, ettei Ruotsi kelpaisi Natoon. Ulkopolitiikassa kyse voi olla sanavalinnoista. Turkki kuitenkin Pesun mukaan viime kädessä päättää Suomen ja Ruotsin jäsenyyksistä.

– Suomen keinot ovat aika rajalliset. Ikään kuin sijaiskärsijänä joudumme odottamaan sitä, miten muut toimivat, Pesu sanoo Radio Suomen haastattelussa.

Pesu viittaa muun muassa siihen, kuinka muut Nato-maat suhtautuisivat, mikäli Suomi hyväksyttäisiin Natoon ennen Ruotsia. Suomi, Ruotsi ja myös Yhdysvallat ovat korostaneet Turkille ja muille Nato-jäsenille maiden liittyvän yhdessä.

Tutkijat: Ruotsi on Suomen kannalta ehkä tärkein valtio

Molemmat tutkijat pitävät Ruotsia ehkä Suomen kannalta tärkeimpänä valtiona. Ruotsin merkitys korostuu siinä, että Suomi tarvitsee huoltovarmuuden takia esimerkiksi Ruotsin rannikkoa.

Myös Naton avunanto liittolaisilta Suomeen on riippuvainen Ruotsin yhteyksistä.

– Ruotsi on Suomelle hyvin konkreettinen turvallisuuspoliittinen kysymys, sanoo Pesu.

Aaltolan mukaan myös Venäjällä ollaan jäsenyysneuvotteluiden hankaloitumiseen tyytyväisiä.

Aaltola sanoo, että Nato-vastaiset ääriryhmät osin hallitsevat julkista keskustelua Ruotsissa.

