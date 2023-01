Joka seitsemännellä lastensuojelun sosiaalityöntekijällä liian paljon lapsia huolehdittavanaan

THL:n kuntakyselyn mukaan sosiaalityöntekijällä on keskimäärin 28 lasta asiakkaana.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä noin joka seitsemännellä on enemmän asiakkaita kuin lain mukaan pitäisi olla, vaikka lastensuojelun kriisistä on puhuttu jo pitkään.

Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta kuntakyselystä.

Kysely tehtiin marraskuussa, ja silloin lastensuojelussa työskenteli kokoaikaisesti yli 1 200 sosiaalityöntekijää. Tulos tarkoittaa, että asiakkaiden enimmäismäärä ylittyi 176 työntekijällä.

Laki lastensuojelun asiakasmitoituksesta tuli voimaan viime vuoden alussa. Sen mukaan sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 lasta tai nuorta asiakkaana.

Kyselyn mukaan suurin osa kunnista ja kuntayhtymistä täytti lastensuojelun lakisääteisen henkilöstömitoituksen.

Keskimäärin lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä on 28 lasta asiakkaana.

Kyselyn mukaan valoisin tilanne on Etelä-Karjalassa, jossa yhdellä sosiaalityötekijällä on keskimäärin vain 13 lasta asiakkaana. Etelä-Karjalassa lastensuojelusta on vastannut jo useamman vuoden maakuntatasoinen kuntayhtymä Eksote.

Heikointa Päijät-Hämeessä, Vantaalla ja Keravalla

Päijät-Hämeessä, Vantaalla ja Keravalla sen sijaan yhdellä työntekijällä on keskimäärin 35 lasta.

– On helppo kuvitella, että hyvinvointialue ratkaisee henkilöstömitoituksen osalta tiettyjä pieniin kuntiin liittyviä ongelmia. Isolla alueella esimerkiksi yksittäiset henkilövaihdokset eivät heilauta tilastoja, arvioi THL:n erityisasiantuntija Martta Forsell tiedotteessa.

Hänen mukaansa koko ei kuitenkaan yksinään ratkaise. Forsell painottaa, että asiakaskeskiarvot ovat hyvin korkeat Päijät-Hämeessä ja Vantaalla siitä huolimatta, että palveluita on jo viime vuodesta saakka järjestetty isolla väestöpohjalla

Vuodesta 2024 alkaen asiakkaita saa olla korkeintaan 30.

Hyvinvointialueiden antamiin tietoihin perustuva uusi tilasto seuraa tulevaisuudessa puolivuosittain, kuinka lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoitus toteutuu hyvinvointialueilla.

Kyselyn mukaan suurimmassa osassa kunnista ja kuntayhtymistä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden määrä oli lainmukainen.

Vastuu lastensuojelun järjestämisestä siirtyi hyvinvointialueille vuoden alussa.