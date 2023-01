Suomen mielenterveysyhdistys eli Mieli ry:n johtava asiantuntija Kristian Wahlbeck kertoo, että pelko on normaali tunne, jonka tarkoitus on suojella. Mutta jos pelko alkaa haitata normaalia elämää, puhutaan fobiasta eli sairaalloisesta pelosta. Tällainen fobia on osa ahdistuneisuushäiriötä.