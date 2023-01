Oscar-ehdokkuuksissa yllätys: indie-scifielokuva pesi isot kassamagneetit – katso lista

Everything Everywhere All at Once -elokuva keräsi eniten Oscar-ehdokkuuksia. Pääosaa esittävä Michelle Yeoh on ehdolla parhaimman naispääosan palkintoon.

Everything Everywhere All at Once sai peräti 11 Oscar-ehdokkuutta. Muiden muassa Top Gun ja Avatar jäivät taakse. Myös saksalainen Länsirintamalta ei mitään uutta keräsi ehdokkuuksia.

Daniel Kwanin ja Daniel Scheinertin eli yhteisnimellä Danielsin ohjaama scifi-toimintaseikkailu Everything Everywhere All at Once on saanut kaikkiaan 11 Oscar-ehdokkuutta. Ehdokkuudet julkistettiin Los Angelesissa tiistai-iltapäivällä Suomen aikaa.

Multiversumeissa hyppivä pelastamiskomedia jätti taakseen muiden muassa kassamagneetit Top Gun: Maverickin ja Avatar: The Way of Waterin. Kyseessä oli kuitenkin ensimmäinen kerta, kun kaksi jatko-osaa on ehdolla parhaimman elokuvan pystiin.

Parhaan elokuvan ehdokkuuden lisäksi Everything Everywhere All at Once sai muun muassa ehdokkuuden parhaasta naispääosasta, kun Michelle Yeoh on ehdolla palkituksi.

Muita palkintosuosikkeja ovat irlantilainen musta komedia The Banshees of Inisherin sekä saksalainen, ensimmäisestä maailmansodasta kertovan klassikkoelokuvan saksalainen uusintafilmaus Länsirintamalta ei mitään uutta (Im Westen nichts Neues). Molemmat elokuvat keräsivät yhdeksän ehdokkuutta. Netflixissä oleva Länsirintamalta ei mitään uutta on kovassa nosteessa, sillä viime viikolla se sai peräti 14 Bafta-ehdokkuutta.

The Banshees of Inisherin sai yhdeksän Oscar-ehdokkuutta. Kuva: 20th Century Studios

Elvis-elokuva puolestaan sai kahdeksan Oscar-ehdokkuutta ja ohjaaja Steven Spielbergin nuoruuteen löyhästi perustuva The Fabelmans seitsemän.

Myös ruotsalainen Triangle of Sadness keräsi useita ehdokkuuksia, muun muassa parhaan ohjaajan ehdokkuuden Ruben Östlundille. Sen sijaan yhtenä ennakkosuosikkina ollut Black Panther: Wakanda Forever jäi ilman parhaan elokuvan ehdokkuutta.

Voittajat julkistetaan 12. maaliskuuta olevassa Oscar-gaalassa.

Tässä maistiaisia ehdokkaista:

Paras elokuva:

Länsirintamalta ei mitään uutta

Avatar: The Way of Water

Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Paras miespäärooli:

Austin Butler , Elvis

, Elvis Colin Farrell , The Banshees of Inisherin

, The Banshees of Inisherin Brendan Fraser , The Whale

, The Whale Paul Mescal , Aftersun

, Aftersun Bill Nighy, Living

Paras naispäärooli:

Cate Blanchett , Tár

, Tár Ana de Armas , Blonde

, Blonde Andrea Riseborough , To Leslie

, To Leslie Michelle Williams , The Fabelmans

, The Fabelmans Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Paras ohjaaja:

Martin McDonagh , The Banshees of Inisherin

, The Banshees of Inisherin Daniel Kwan and Daniel Scheinert , Everything Everywhere All at Once

, Everything Everywhere All at Once Steven Spielberg , The Fabelmans

, The Fabelmans Todd Field, Tár

Tár Ruben Östlund, Triangle of Sadness

Paras alkuperäiskäsikirjoitus:

The Banshees of Inisherin, Martin McDonagh

Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan ja Daniel Scheinert

ja The Fabelmans, Steven Spielberg ja Tony Kushner

ja Tár, Todd Field

Triangle of Sadness, Ruben Östlund

Lähteet: AP, AFP, Reuters

Parhaiden elokuvien Golden Globe -palkinnot The Fabelmansille ja The Banshees of Inisherinille

Tällainen oli elokuvavuosi 2022 – Top Gunin jatko-osa kiiti vuoden katsotuimmaksi myös Suomessa