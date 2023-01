IL: Sisäministeriö pyytää supolta selvitystä Matti Saarelaisen tapauksesta

Sisäministeriö on pyytänyt suojelupoliisilta selvitystä entisen virkamiehen Matti Saarelaisen tapauksesta.

Suojelupoliisilla on vastausaikaa 10. helmikuuta saakka, Iltalehti kertoo.

Sisäministeriö on viime viikolla pyytänyt suojelupoliisilta (supo) selvitystä entisen virkamiehen Matti Saarelaisen tapauksesta, uutisoi Iltalehti (siirryt toiseen palveluun). Lehden mukaan ministeriö pyytää luettavaksi lukuisia asiakirjoja 1990-luvun lopulta alkaen.

Suposta viime vuonna eläköitynyt Saarelainen työskenteli muun muassa Ulkomaalaisviraston ja Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen (HybridCoE) johdossa, mutta palasi molemmista pesteistä vähin äänin supoon. Lähtöjen vaietut taustat ovat selvinneet vasta viime aikoina. Julkisuudessa on käsitelty paitsi hänen käytöstään myös hänen mahdollista osuuttaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvan Gennadi Timtshenkon kansalaisuushakemuksen käsittelyyn.

IL:n mukaan sisäministeriö pyytää supolta myös tietoa siitä, onko supo laatinut Saarelaisesta turvallisuusselvityksen hänen palatessaan supoon. Lisäksi ministeriö haluaa muun muassa tietää, mitä muita selvityksiä Saarelaisesta on mahdollisesti käynnistetty viime vuonna, IL kertoo.

Iltalehden mukaan supolla on vastausaikaa 10. helmikuuta saakka.

Supo tehnyt omia selvityksiään

Supon päällikkö Antti Pelttari sanoi STT:lle aiemmin tammikuussa, että Saarelaisen toiminta ei ole aiheuttanut uhkaa kansalliselle turvallisuudelle.

Pelttarin mukaan supo on tehnyt omia selvityksiään Saarelaisen toiminnasta sen jälkeen, kun Saarelaista koskevia tietoja on tullut julkisuuteen. Näiden selvitysten perusteella ei Pelttarin mukaan ole ilmennyt mitään sellaista, mikä olisi antanut aihetta kohdistaa Saarelaiseen hallinnollisia toimia. Pelttari ei avannut tarkemmin sitä, miten supossa on selvitetty Saarelaisen toimintaa.

STT kertoi tammikuun alussa, että Saarelainen sai vuonna 2019 lähtöpassit HybridCoE:n johtajan tehtävästä henkilökuntaan kohdistuneen epäasiallisen käytöksensä vuoksi.

Entinen sisäministeri Kari Rajamäki (sd.) on sittemmin kertonut Saarelaisen joutuneen lähtemään Ulkomaalaisviraston johtajan tehtävästä vuonna 2004 luottamuspulan vuoksi. Rajamäen mukaan Saarelaisen lähdön taustalla oli tämän ylentämän osastosihteerin saama lahjustuomio.