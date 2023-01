Lääkäri kertoo, millaista on kohdata väkivaltaisia potilaita päivystyksessä: "Terve pelko on hyödyllinen tunne"

Hoitohenkilökunta voi kokea päivystyksessä väkivallan uhkaa yllättävissäkin tilanteissa.

Uhkatilanteita syntyy esimerkiksi sekavien tai päihteiden vaikutuksen alaisena olevien potilaiden kanssa, sanoo Laatupäivystyksen vastuulääkäri Johannes Kärkkäinen.

Laatupäivystys on ostolääkäripalveluita tarjoava yritys. Sen kautta Kärkkäinen toimii päivystyslääkärinä muun muassa Ratamo-keskuksessa Kouvolassa. Kärkkäinen puhuu omiin kokemuksiinsa pohjaten.

Kärkkäisen mukaan väkivaltaa tai sen uhkaa aiheuttavat esimerkiksi muistisairaat vanhukset, mieleltään järkkyneet, päihtyneet ja hoitoonsa tyytymättömät potilaat.

– Esimerkiksi muistisairaat kokevat olonsa vaihtuvassa ympäristössä turvattomaksi ja hätääntyvät. Hätääntyminen voi sitten purkautua verbaalisena tai fyysisenä aggressiivisuutena.

Hänen mukaansa hoitohenkilökuntaan kohdistuva silmitön väkivalta tai vakavammat pahoinpitelyt kuitenkin ovat hyvin harvinaisia.

Väkivallan uhka olemassa

Työterveyslaitoksen tuoreessa Mitä kuuluu? -tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) selvitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työssään kokemaa kuormitusta. Kyselyyn vastasi miltei 10 000 ihmistä.

Vastaajista miltei puolet oli kokenut väkivaltaa tai uhkaavia tilanteita asiakastyössä. Henkisen väkivallan kokeminen on kyselyn mukaan yleisempää kuin fyysisen väkivallan. Ammattiryhmistä eniten väkivaltaa kokivat lähi- ja perushoitajat.

– Henkisen väkivallan osuus voi kasvaa tulevina vuosina. Asiakkaina on yhä enemmän esimerkiksi muistisairaita henkilöitä, joista osa voi olla hyvin aggressiivisia, sanoo tutkimusprofessori Jaana Laitinen Työterveyslaitokselta.

Laitisen mukaan muistisairaiden henkilöiden lisäksi sote-ammattilaiset kohtaavat myös monia muita asiakasryhmiä, jotka voivat huonosti.

Ammattilitto Tehyn vuonna 2021 tehtyyn kyselyyn vastanneista hoitajista (siirryt toiseen palveluun) lähes 70 prosenttia oli kokenut fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa työssään. Kyselyyn vastasi reilut neljätuhatta ihmistä.

Päivystyslääkäri Johannes Kärkkäinen kertoo välillä pelänneensä työtehtävissä.

– Totta kai. Terve pelko on hyödyllinen tunne meille, jotka työskentelemme päivystyksen kaltaisessa työpaikassa. Tunnetta kannattaa kuunnella, eli esimerkiksi poistua paikalta tai pyytää apua työkaverilta tai virka-apua poliisilta.

Kiire altistaa virhearvioille

Johannes Kärkkäisen mukaan valtaosa uhkaavista tilanteista ratkeaa yksinkertaisesti potilaiden hyvällä hoidolla.

– Potilaan kokemat voimakkaat tunteet saattavat liittyä hänen sairauteensa tai sen pelkoon. Tilanne ratkeaa usein sillä, että potilas saa apua ja häntä pyritään empaattisella tavalla kohtaamaan.

Kärkkäisen mukaan hoitajien ja lääkärien koulutuksessa painotetaan väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyä. Tärkeää on muun muassa työympäristön tunteminen ja varautumissuunnitelman teko jo ennen riskialttiiksi arvioidun potilaan kohtaamista.

Kärkkäisen kokemus omista työpaikoistaan on se, että työturvallisuuden huomioiminen sairaaloissa on mennyt hyvään suuntaan. Hän on kuitenkin huolissaan kiireen ja resurssipulan tuomista ongelmista.

– Kiire altistaa virhearvioille. Ei ehkä tunnisteta potilasta, jolla on riski tehdä väkivaltaa muille potilaille, itselleen tai hoitohenkilökunnalle.

Oletko kohdannut väkivaltaa hoitotyössä? Kommentoi ja kerro kokemuksistasi alla.