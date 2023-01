Suomalainen superpäivä EM-taitoluistelussa! Tuleeko mitali jäätanssista, mihin yltää 15-vuotias Janna Jyrkinen? Katso suorana ja jännitä chatissa

Virtanen ylsi uransa parhaaseen EM-sijoitukseen – "Se tuo oman lisämausteensa, kun pikkuinen on mukana kisoissa"

Valtter Virtanen. Kuva: Tomi Hänninen / Yle

Valtter Virtanen ylsi uransa parhaaseen EM-sijoitukseen, joka on varmasti ainakin 16:s. Hän on kokonaiskisassa viidentenä, kun jäljellä on 11 luistelijaa. Virtanen ylsi 18. sijalle Tukholman EM-kisoissa vuonna 2015.

Virtanen sanoi saavutuksen lämmittävän mieltä, kun kisaviikko oli kokonaisuutena kiitettävä.

– Paras henkilökohtainen sijoitus oli oma minimitavoitteeni. Käsittelin paineet hyvin ja vedin kaksi todella hienoa ohjelmaa, vaikka lauantaina yksi pieni virhe tapahtuikin.

Hänen mukaansa esityksen alku onnistui erityisen hyvin, koska hän "pääsi musiikin ja koreografian päälle".

– Loppuhyppyjen kohdalla ehkä vaikutti, kun tammikuussa jäi pari viikkoa harjoittelematta. Pääsi vähän hapot iskemään, mistä tuli sellainen pieni epävarmuus.

Virtanen sanoi, että perheen tuki on hänelle tärkein voimavara. Hänen valmentajansa on vaimo Alina Mayer-Virtanen. Lapsen hoidossa auttavat isovanhemmat.

– Se tuo oman lisämausteensa tähän, kun pikkunen on mukana harjoituksissa ja näissä kisoissa.

Virtanen, 35, on EM-kisoissa yhdeksättä kertaa. Aikanaan vaikutti jo siltä, että uran päättäminen on lähellä, mutta sitten hän tuli entistä ehompana takaisin jäille. Miten se on mahdollista?

– Isoin juttu on se, että olen saanut elämän ja kokonaiskuormituksen paremmin hallintaan nyt. Aiemmin tein 40-tuntista viikkoa, eikä treenaamisesta tullut silloin mitään. Nyt olen antanut itselleni mahdollisuuden nauttia urheilijaelämästä.

Haastattelun lopuksi Virtanen viittasi uransa jatkoon kertomalla, että viettää tulevan kesän jäähallissa. Virtanen ei vielä osanut sanoa, onko hän luistelijan vai valmentajan roolissa.