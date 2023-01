Nasan hurja visio: lento Marsiin ydinvoimalla toimivalla aluksella vain 45 päivässä

Miehitetystä lennosta Marsiin on haaveiltu vuosikausia, mutta suunnitelmissa on ollut yksi iso jarru: matka kestää liian kauan. Nykyisellä teknologialla menomatkaan menisi aikaa noin seitsemän kuukautta. Se voisi olla liikaa astronauttien henkiselle ja fyysiselle terveydelle.

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa väläyttää, että uudella teknologialla Mars olisi saavutettavissa murto-osassa tuosta ajasta, alle seitsemässä viikossa.

Kyse on ydinvoimalla toimivasta moottorista, jota Nasa kehittää Yhdysvaltain asevoimien tutkimusorganisaation kanssa. Sillä voisi saada 3–5 kertaa enemmän potkua kuin kemiallisesti toimivalla moottorilla.

Nasa arvioi, että jos ydinvoimamoottorin oheen kytkettäisiin vielä tarpeeksi tehokas ionimoottori, työntöimpulssi voisi olla jopa kymmenkertainen perinteisiin verrattuna. Tällainen alus kiitäisi avaruudessa aivan toista vauhtia kuin nykyiset.

Avaruusteknologiaan perehtynyt toimittaja Mikko Suominen näkee asiassa runsaasti haasteita.

– Luonnollinen rata Marsiin kestää 6–12 kuukautta ja laukaisuikkuna avautuu 26 kuukauden välein. Jos halutaan päästä nopeammin, ensin täytyy kiihdyttää paljon ja sitten jarruttaa paljon. Jos ollaan tavoittelemassa 45 vuorokauden lentoa Marsiin ja kiihdytysvaiheen jälkeen menee jotain pieleen eikä jarrutusta saada tehtyä, alus on hurjassa nopeudessa ja sitä auttamaan lähtevät pelastajat saavat kiinni aikaisintaan puolen vuoden päästä, kun ollaan jo hirveän kaukana, Suominen sanoo.

Suominen arveleekin, että moni Mars-asiantuntija valitsisi mieluummin kuljetettavaksi enemmän kuormaa ja varmistaisi pärjäämisen Marsissa kuin kiirehtisi lennon kestoa.

Ydinvoiman käytössä on vaaransa

Nasan visiossa ydinreaktorin avulla työntöön käytettävä kaasu kuumennetaan hyvin kuumaksi, useisiin tuhansiin lämpöasteisiin. Tässäkin Suominen näkee vaaroja.

– Jos mikään kohta järjestelmässä ylikuumenee, se johtaa helposti reaktoriytimen sulamiseen riippumatta siitä, oliko alkuperäinen vikapaikka jäähdytysjärjestelmässä vai reaktorissa sisällä, Suominen arvioi.

Yhdysvallat ja Neuvostoliitto tutkivat ahkerasti ydinvoiman käyttöä avaruusmatkailussa. Kiihkein kilpailu avaruudessa päättyi ja niin päättyi Neuvostoliittokin. Ydinvoima rakettien käyttövoimana jäi taka-alalle. Muutama vuosi sitten se palasi jälleen agendalle, mistä kertoo sekin, että Nasa on antanut tälle hankkeelle alustavan rahoituksen.

Mutta mikä on Mars-matkojen aikataulu? Tiistaina Nasa tiedotti, että ydinvoimalla toimivaa rakettiteknologiaa olisi tarkoitus esitellä jo niinkin pian kuin vuonna 2027.

Suominen arvelee, että miehitettyyn Mars-matkaan kuuluu edelleen runsaasti aikaa.

– Mikäli tämän teknologian kehitys etenisi hyvin, se voisi olla käyttövalmis miehitettyihin lentoihin 15–20 vuodessa. Elon Musk puolestaan valmistelee Mars-lentoa perinteisemmällä rakettiteknologialla jo tällä vuosikymmenellä. Sen ytimessä on sadan hengen Mars-matkaa varten mitoitettu Starship-raketti. Starshipin miehittämätöntä koelentoa kiertoradalle odotetaan tämän vuoden aikana, Suominen kertoo.

