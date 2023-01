Tämä mies auttaa korkea-arvoisia upseereita pakenemaan Venäjältä – asiantuntija: "Ollaan jättämässä uppoavaa laivaa"

Venäläinen ihmisoikeusaktivisti Vladimir Osetškin on asunut Ranskassa vuodesta 2015 lähtien.

CNN:n haastattelema Vladimir Osetškin on avustanut useita venäläisiä upseereita ja virkamiehiä loikkaamaan länteen. Suomalaistutkijan mukaan tämä kielii siitä, ettei sota etene Venäjän kannalta hyvin.

Venäjän asevoimien korkea-arvoisia upseereita ja Venäjän tiedustelupalvelun korkea-arvoisia virkamiehiä loikkaa merkittävissä määrin Venäjältä länteen, yhdysvaltalainen uutiskanava CNN kertoo (siirryt toiseen palveluun).

CNN:n laajassa jutussa on haastateltu Venäjältä loikanneita henkilöitä ja heitä loikkaamaan avustanutta Vladimir Osetškinia, joka on itse asunut maanpaossa Ranskassa vuodesta 2015 lähtien.

CNN kertoo vahvistaneensa useiden loikanneiden sotilaiden ja virkamiesten henkilöllisyydet.

Osetškinin mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut loikkaavien upseereiden ja virkamiesten ”suuren aallon”.

Suurin osa paenneista on matalan sotilasarvon sotilaita, mutta Osetškinin mukaan loikanneiden joukossa on myös nimeltä mainitsematon Venäjän entinen ministeri ja entinen kolmen tähden kenraali.

Loikkarit tuovat mukanaan tietoa länteen

Osetškin tunnetaan vuonna 2011 perustetun ihmisoikeusjärjestö Gulagu.netin perustajana.

Venäjän viime helmikuussa aloittaman sodan jälkeen Osetškin on keskittynyt avustamaan erityisesti Venäjältä pakenemaan haluavia. Apupyyntöjä tulee Osetškinin mukaan päivittäin.

Osetškin ja hänen organisaationsa sai autettua esimerkiksi entistä venäläistä laskuvarjojääkäri Pavel Filatjevia pakenemaan maasta viime elokuussa.

Filatjev julkaisi elokuussa kriittiset muistelmansa kokemuksistaan Ukrainassa. Hänen alkuperäinen suunnitelmansa oli julkaista muistelmat internetissä ja antautua sen jälkeen Venäjällä poliisille. Osetškin sai kuitenkin taivuteltua Filatjevin pakenemaan Venäjältä Tunisian kautta Ranskaan.

Osetškin kertoo auttaneensa myös entistä Wagner-sotilas Andrei Medvedeviä pakenemaan tammikuussa Venäjältä jalan Norjaan, josta hän anoi turvapaikkaa. Norjan poliisi pidätti Medvedevin, mutta keskiviikkona hänen kerrottiin päässeen vapaaksi.

CNN kirjoittaa, että Osetškinista on tullut hänen tarjoamansa avun vuoksi ”sankari yhä useammalle länteen loikkaavalle korkean tason virkamiehelle”.

Osetškin on lupautunut avustamaan loikkaamisissa henkilöitä, jotka suostuvat luovuttamaan tietoa Venäjän hallinnon toiminnasta. Tätä tietoa jaetaan edelleen eurooppalaisille tiedustelupalveluille, Osetškin kertoo.

Erityisesti Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:lle työtä tehneet ovat tuoneet lännelle mukanaan hyödyllistä tietoa.

– Kun henkilö on korkea-arvoinen, hän ymmärtää erittäin hyvin, kuinka Putinin hallinto toimii, Osetškin kertoo.

Hänen mukaansa loikkarit ymmärtävät hyvin sen, että jos he paljastavat tietämiään asioita, on pelko joutua Novitšokin tai tappajien uhriksi suuri. Novitšok on hermomyrkky, jota käytettiin kaksoisagenttina toimineen Sergei Skripalin murhayrityksessä vuonna 2018.

Osetškin elää murhayritysuhan alla

Ranska on tarjonnut Osetškinille itselleen turvapaikan, mutta hänen turvallisuutensa takaaminen on vaikeampi tehtävä, CNN kirjoittaa.

Osetškin on pidätetty poissaolevana Venäjällä, ja hän on Venäjän viranomaisten etsityimpien rikollisten listalla.

Osetškin kertoo CNN:lle viimeisimmästä salamurhayrityksestä viime syyskuulta. Hän kertoo nähneensä kotinsa seinällä punaisen lasersäteen, minkä jälkeen hän perheineen heittäytyi maahan. Palkkamurhaaja erehtyi ampumaan huoneeseen saapunutta poliisia, Osetškin sanoo.

– Viimeiset kymmenen vuotta olen tehnyt paljon suojellakseni ihmisoikeuksia ja muita ihmisiä. Mutta tuona hetkenä ymmärsin, että pyrkimykseni auttaa muita luo erittäin suuren riskin perheelleni, Osetškin kertoo.

Osetškin jatkaa kuitenkin työtänsä Ranskan tarjoaman jatkuvan aseellisen vartion alla. Hänen tarkka asuinpaikkansa ja rutiininsa pidetään salassa.

Osetškinin mukaan hänen aiempi työnsä tutkivana toimittajana ja korruptionvastaisena aktivistina on auttanut häntä selviämään hengissä. Hän kertoo, että kahteen otteeseen palkkamurhaaja on kyetty vihjeen jälkeen pysäyttämään hänen kotiovellensa.

Tutkija: ”Osa tulkitsee, että laiva on uppoamassa”

Uutiset Venäjältä paenneista virkamiehistä ja asiantuntijoista kertovat siitä, että sota ei ole edennyt Venäjän suunnittelemalla tavalla. Näin sanoo tutkija Jyri Lavikainen Ulkopoliittisesta instituutista.

Lavikaisen mukaan karkuruutta on Venäjällä ollut hyvin paljon ja rintamasotilaita on kieltäytynyt lähtemästä taisteluihin.

– Tällaiset uutiset ovat linjassa sen yleisen kuvan kanssa, että sota ei etene Venäjän kannalta hyvin.

Lavikaisen mukaan tunnelma voi Venäjällä muuttua kaoottiseksi, jos asiat menevät heidän kannaltaan selvästi huonompaan suuntaan. Silloin voi olla turvallisempaa olla jossain muualla kuin Venäjällä.

– Riippuu millaisessa asemassa loikkaajat ovat, mutta väistämättä tässä välittyy sellainen kuva, että ollaan jättämässä uppoavaa laivaa. Lisäksi tietysti oma henkikulta kiinnostaa, Lavikainen tulkitsee.

