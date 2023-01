Etelärannikolle valmistui energiavarasto, jonka ajoitus oli täydellinen: ”Se on siinä vielä vuosikymmenienkin päästä”

Haminan LNG-terminaalista nesteytettyä maakaasua lähtee eteenpäin rekka-autoilla. Tällä hetkellä tankkaustilaa on kahdelle säiliöautolle.

Alun perin Haminan maakaasuterminaalin tarkoituksena oli vähentää Suomen riippuvuutta venäläisestä kaasusta. Nyt se on tärkeä osa kokonaisuutta, jolla korvataan venäläinen maakaasu.

Polttoaineen ja energian syöttäminen Suomen maakaasuverkkoon on päässyt vauhtiin Haminan uudessa LNG-terminaalissa.

LNG:n eli nesteytetyn maakaasun terminaalissa Haminan satamassa on noin kymmenkunta eri toimijaa, jotka välittävät kaasua omille asiakkailleen. Terminaali avautui viime lokakuussa.

Nesteytetty maakaasu saapuu eri puolilta maapalloa Haminan satamaan, jossa se höyrystetään. Sen jälkeen kaasun voi syöttää Suomen maakaasuverkkoon. Tämän lisäksi kaasu voi jatkaa matkaansa asiakkaille nesteytetyssä muodossa rekka-autoilla.

LNG:n matka Suomeen on paikoitellen hyvinkin pitkä, mutta viime kuukausina kaasua on tullut myös lähempää, kuten Espanjasta ja Belgiasta.

Onnekas ajoitus

Haminan LNG-terminaali on Suomessa ensimmäinen, jolla on suora yhteys kansalliseen maakaasun siirtoverkkoon.

Hamina LNG oy:n toimitusjohtaja Tuula Liukko on tyytyväinen terminaalin toiminnan alkuun. Terminaalin laajentamissuunnitelmat ovat jo olemassa. Kuva: Antro Valo / Yle

Terminaalin valmistuminen osui saumaan, jossa Suomessa valmisteltiin kuumeisesti uusia ratkaisuja maakaasun saannin turvaamiseksi sen jälkeen, kun Venäjä katkaisi maakaasun toimituksen Suomeen viime keväänä.

– Vaikka maailman tilanne oli huono, niin meidän kannalta osuimme juuri siihen kriittisen hetkeen, jossa pääsimme avuksi Suomen energiamarkkinoille, kertoo Hamina LNG:n toimitusjohtaja Tuula Liukko.

LNG:n alkuperä on tärkeä

Yksi Haminan terminaalia käyttävistä yrityksistä on Rohe Solutions oy, joka toimittaa maakaasua asiakkailleen sekä nesteytetyssä muodossa rekalla että höyrystettynä maakaasun siirtoverkkoon. Yrityksen asiakkaita ovat muun muassa kotimainen elintarvike-, metsä- ja energiateollisuus.

Rohen toimitusjohtaja Sanna Kokkonen sanoo, että nesteytetyn maakaasun alkuperä on sen asiakkaille tärkeä.

– Tämä on vakioaihe asiakkaiden kanssa keskusteltaessa. He haluavat muuta kuin Venäjältä tuotua LNG:tä ja Haminan kautta sitä voidaan hyvin tuoda eri puolilta maailmaa.

Haminan LNG-terminaalin näkyvintä toimintaa arjessa on säiliörekkojen tankkaukset lähes 50 metrin korkeuteen kohoavan säiliön tuntumassa. Kuva: Antro Valo / Yle

Rohe tuo nesteytettyä maakaasua yhteistyössä niin ikään Haminassa toimivan virolaisen energiakonserni Alexelan kanssa eri puolilta Eurooppaa. Tähän mennessä yhtiöt ovat tuoneet nesteytettyä maakaasua noin 2–3 laivalastia kuukaudessa esimerkiksi Belgiasta ja Espanjasta. Rohen omistavat yhdessä Alexela ja Haminan Energia oy, jotka omistavat myös terminaaliyhtiö Hamina LNG:n.

Kymmenien vuosien sijoitus

Haminan LNG-terminaalin rakentaminen kesti viisi vuotta. Alun perin tavoitteena oli vähentää riippuvuutta venäläisestä maakaasusta.

Nyt valmistuttuaan ja Venäjän hyökättyä Ukrainaan Haminan terminaali on tärkeä lenkki kokonaisuudessa, jolla korvataan aiemmin Venäjältä tuotua maakaasua.

LNG-terminaalin valvomassa työskennellään läpi vuorokauden. Kuva: Antro Valo / Yle

Haminan LNG-terminaali ei ole lähellekään yhtä massiivinen kuin Inkooseen viime vuoden lopulla saatu jättimäinen kelluva maakaasuterminaali eli lähes 300-metrinen laiva, LNG-tankkeri.

Toisaalta Haminan terminaalin tausta onkin aivan toisenlainen verrattuna Inkoon jättiläiseen.

– Meidän terminaali varastointisäiliöineen on pysyvä ratkaisu, eli se on siinä vielä vuosikymmenienkin päästä. Inkooseen sijoitettu kelluva terminaali on vuokrattu Suomeen kymmeneksi vuodeksi, sanoo Tuula Liukko.

Nesteytetyn maakassun säiliön lisäksi näkyvin osa Haminan LNG-terminaalia on valtava määrä putkia. Suomen muut LNG-terminaalit sijaitsevat Porissa ja Torniossa, Inkoon kelluvan terminaalin lisäksi. Kuva: Antro Valo / Yle

Terminaaliyhtiöllä on Haminassa jo nyt laajennussuunnitelmia. Alueella on varaus toiselle samanlaiselle nesteytetyn maakaasun varastointisäiliölle.

Toimitusjohtajan odotukset tulevaisuuden suhteen ovat varovaisen optimistiset.

– Tämä vuosi on varmasti sellainen, että koko energiamarkkina elää vahvasti. Hinnat ovat tulleet alaspäin, mutta on vaikea ennustaa, mitä on tulossa. Isoissa myllerryksissä ollaan oltu, mutta uskon kyllä, että eteenpäin mennään, sanoo Tuula Liukko.