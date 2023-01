Talvi on koetellut raviratojen kuntoa poikkeuksellisen rankasti

Porin raviradan kunto ja erityisesti sen kovuus nousi otsikoihin (siirryt toiseen palveluun), kun muutamat ravivalmentajat jättivät hevosensa pois kilpailuista radan huonon kunnon takia. Myöhemmin kritiikkiä sai osakseen muutama muukin rata.

Kokemäkeläinen ravivalmentaja Meri Elomaa korostaa, että valmennuksella pyritään tekemään hevosen eteen kaikki mahdollinen ja ajamaan hyvillä alustoilla. Silloin odotusarvo on, että rata on mahdollisimman hyvä kilpailemiseen.

Kaikki valmennus tähtää tähän, ja radalla hevosen suoritus punnitaan.

– Jos rata on tosi huono, tulee monenmoista ongelmaa jälkeenpäin. Joskus rata voi olla liian pehmeäkin, ei se aina ole liian kova, Elomaa kertoo.

Suomenhevosruuna Santakuopan Kunkun liinaharja ravivalmentaja Meri Elomaan käsittelyssä. Kuva: Katja Halinen / Yle

Kovalla pohjalla juostaessa puuttuu jousto, mikä voi aiheuttaa hevoselle pahojakin vammoja, nivelvammoista aina luunmurtumiin.

Hevosella on nivelissä ja raajoissa vain vähäinen joustomekanismi.

– Tavallaan hevosella menee iskarit pohjaan silloin, jos ei alusta jousta, Satakunnan ammattikorkeakoulun opetuspäällikkö ja fysioterapian lehtori Hanna Tuominen selventää.

Poikkeuksellinen talvi

Raviradoilla on totuttu kelin aiheuttamiin ongelmiin erityisesti maaliskuussa kelirikon aikaan.

– On ollut lämpimämpi, mitä on odotettu, tai on hirveä kurakeli, ja ravit on pitänyt siirtää toiselle paikkakunnalle, Meri Elomaa kertoo.

Hän ei muista, että alkutalvesta olisi ennen ollut näin haastavaa. Maaliskuulta tutut ongelmat ovat nyt kuitenkin nousseet esiin jo joulukuussa. Rataongelmien kanssa on painittu eri puolilla Suomea lähes viikoittain.

Kylmä- ja kuumaverisen hevosen kohtaaminen raviradalle mentäessä. Kuva: Katja Halinen / Yle

Ratamestari on kaviouran kunkku

Meri Elomaa haluaakin painottaa, että ratamestari on isoilla raviradoilla tärkein henkilö. Kaviouran kunnossapito on kunnia-asia ja sen huoltaminen ei katso kelloa tai päivää.

– On ratamestarille elämäntapa ja sydämen asia, että rata pysyy kunnossa, Elomaa toteaa.

Rata saa olla jäinen, mutta ei kova. Esimerkiksi meren tai järven jää on hevosille hyvä harjoitusalusta. Samanlaista polanteista pintaa tavoitellaan raviradalla. Hevosen kengässä olevat hokit pureutuvat siihen, mikä antaa hyvän jouston ja ponnistusalustan hevoselle.

Porin raviradan tilanne on nyt parantunut. Radalle on palkattu uusi ratamestari. Häntä kouluttaa kaviouran hoidossa alansa huippu, jo eläkkeelle aiemmin jäänyt, entinen Porin raviradan ratamestari Pasi Soimala.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella 27. tammikuuta kello 23 asti.