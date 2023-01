Pieksämäen uimahalli sai puhtaat paperit, mutta huoli legionellasta elää edelleen paikkakunnalla

Pieksämäen uimahalli on päässyt eroon legionellabakteereista, jotka pesivät sen suihkuvedessä. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen anaalyyseista, joiden tulokset varmistuivat tällä viikolla.

Uimahalli nousi otsikoihin joulukuussa, kun Yle kertoi perheenäidistä, joka sai sieltä legionellatartunnan ja joutui sen takia tehohoitoon. Uimahallin suihkuista löytyi tapauksen jälkeen huimat määrät legionellabakteeria.

Legionellakysymystä ei ole vielä unohdettu paikkakunnalla, vaikka uimahalli sai puhtaat paperit.

Osa pieksämäkeläisistä pelkää, että bakteeri pesii paikkakunnan vesijohtoverkostossa. Se on herättänyt vilkasta keskustelua muun muassa Facebookin Pro Pieksämäki -ryhmässä.

Mutta onko huoli aiheellinen?

– Asiaa ei ole tutkittu. En voi sanoa, että onko vai ei, toteaa terveysvalvonnan johtaja Merja Voutilainen Keski-Savon ympäristötoimesta.

Tarkkailu jatkuu muissa laitoksissa

Legionellatutkimukset ovat jatkumassa Pieksämäellä.

– Tarkkailemme asiaa varmaan jatkossa. Emme voi jättää sitä tähän, koska tilanne pääsi näin pahaksi, Voutilainen sanoo.

Tarkoituksena on laatia suunnitelma siitä, miten legionellaa tarkkaillaan. Vielä sellaista ei ole. Ajatuksena on Voutilaisen mukaan tutkia muitakin laitoksia kuin uimahalli.

Hän ehdottaa, että vaikkapa vanhainkodit voisivat alkaa mitata käyttövetensä lämpötiloja.

Legionellabakteerista tulee ongelma, jos se pääsee lisääntymään putkistossa. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Legionellabakteeri lisääntyy 20–45-asteisessa vedessä. Sen vuoksi lakikin määrää, että lämpimän veden pitää olla vähintään 55-asteista ja kylmän enintään 20-asteista.

– Tarkkailuun ei tarvita viranomaista. Lämpötilan voi mitata kohteessa itse ja todeta, ovatko lämpötilat asetusten mukaisia, Voutilainen sanoo.

Tehkloorauksella ja uv-valolla bakteeria vastaan

Pieksämäen uimahallin suihkuvedestä löytyi syksyllä niin paljon legionellabakteeria, että raja-arvo ylittyi 15-kertaisesti.

– Toteutimme heti toimenpiteet, jotka annettiin ohjeiksi, sanoo Merja Voutilainen.

Se tarkoitti veden lämpötilan nostoa ja veden runsasta valutusta.

Ongelma ei kuitenkaan poistunut.

Seuraavaksi uimahallin käyttövesiputkisto tehokloorattiin ja suihkujen veden lämpötilat mitattiin.

Pieksämäen uimahallissa valvotaan nyt legionellaa tehostetusti. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Lisäksi uimahalliin on asennettu uusia mittareita, jotka tarkkailevat veden lämpötilaa automaattisesti.

Uima-altaiden vesi on jatkuvasti tarkassa syynissä, mutta suihkut eivät. Nyt niitäkin aletaan tarkkailla, lupaa Pieksämäen liikuntapalvelupäällikkö Jari Honkonen.

– Mittauksia on lisätty koko ajan.

Parin-kolmen viikon päästä uimahalliin saapuu uusi uv-laite. Sen pitäisi tappaa kaikki bakteerit halliin tulevasta käyttövedestä.

Laki ei vaadi näytteitä suihkuista

Uimahallin suihkuvesistä ei ollut otettu legionellanäytteitä 45 vuoteen. Laki tai asetukset eivät sitä vaadi.

Uima-altaiden vettä sen sijaan valvotaan tarkasti. Terveysvalvojat ottavat niistä näytteitä kerran kuussa ja uimahallin työntekijät tarkastavat pH- ja klooriarvot joka aamu, ennen kuin ovet avautuvat asiakkaille.

Näin kuvaa laitosmies Kari Herlin.

Kari Herlin tuntee uimahallin mittarit, anturit, näytöt ja putkistot, koska on työskennellyt hallissa yli 40 vuotta. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

– Uimahallien, kylpylöiden ja isojen laitosten kuten vanhustenhuollon tilojen riskinarvioinnissa saattaa tulla nyt mieleen, että kartoitetaan legionellakin. Se ei ole asetuksissa vieläkään pakollista, mutta kannattaa ehkä tutkia, sanoo Merja Voutilainen.

”Desinfioisimme putkiston ensimmäiseksi”

Legionella on yleinen bakteeri luonnossa. Sitä on maaperässä ja vesistöissä. Sitä on yleensä myös pieniä määriä vesiputkissa. Ongelma siitä tulee, jos se pääsee lisääntymään liikaa putkistoissa.

Niin voi käydä, jos lämpötilat eivät ole kohdillaan.

Jari Honkonen kuitenkin vakuuttaa, että uimahallin vesien lämpötiloihin ei ole puututtu sähkönsäästömielessä ja lämmin vesi on pysynyt yli 55-asteisena.

Mistä valtavat legionellamäärät sitten tulivat uimahallin suihkuveteen?

– Hyvä kysymys. Tuohon jos tietäisin vastauksen, olisin jo ratkaissut koko ongelman, Merja Voutilainen toteaa.

Pieksämäen uimahallin legionella-tapauksen lopullinen syy jäänee arvoitukseksi. Selvityksistä huolimatta uimahallin käyttövesilinjastolta ei ole löytynyt kohtaa, joka olisi paljastunut legionella-bakteerin alkulähteeksi.

Julkisuudessa on spekuloitu, menivätkö legionellantorjuntatoimet putkeen ja olisiko uimahalli pitänyt sulkea heti, kun tieto raja-arvojen ylityksestä tuli.

– Nykyisellä tietämyksellä voisin ajatella, että desinfioisimme eli klooraisimme putkiston heti ensimmäiseksi. Toki säätäisimme veden lämpötilaa myös, Voutilainen pohtii.