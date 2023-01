Valtion omistajaohjausyhtiö toivoo, että ”saadaan hyvä demokraattinen hallitus nopeasti vaalien jälkeen toimintaan”

Valtion omistajaohjausyhtiö Solidiumin osakeomistusten tuotto oli viime vuoden heinä-joulukuussa 7,6 prosenttia, minkä siivittämänä Solidium maksoi valtiolle osinkoa 307 miljoonaa euroa.

Tuotto oli yhtiön toimitusjohtajana elokuussa aloittaneen Reima Rytsölän mielestä haastaviin olosuhteisiin nähden hyvä.

Hänen mukaansa tuotot tukevat Solidiumin olemassaolon oikeutusta, mutta yhtiö on myös muulla tavalla merkityksellinen.

– On katsottu tärkeäksi, että isoissa pörssiyhtiöissä on suomalainen ankkuriomistaja. Haaste Suomen pääomarakenteessa on se, että meillä on kovin vähän isoja yksityisiä omistajia.

Esimerkiksi Ruotsissa on selvästi enemmän suuria, suunnilleen Solidiumin kokoluokkaa olevia yksityisiä sijoittajia.

Keskuspankit jatkavat korkojen nostoja

Solidiumin kaikkien sijoitusten arvo oli viime vuoden lopussa 8 345 miljoonaa euroa. Se on vuoden 2021 lopun tilannetta vähemmän, jolloin vastaava luku oli 9 274 miljoonaa.

Vaikka euroalueelle on ennustettu taantumaa, ovat yhtiöiden tulokset toistaiseksi Rytsölän mukaan pysyneet aika hyvinä. Hän arvioi, että keskuspankit jatkavat korkojen nostoja.

– Jos pitäisi arvata, niin ne nostavat korkoja vähän liian pitkään. Toisin sanoen tapetaan kysyntä ja sen takia joudutaan ainakin hetkelliseen taantumaan, Rytsölä muotoilee.

Toisaalta hän myöntää, että inflaation kuriin saamiseksi ei tässä tilanteessa ole muuta mahdollisuutta kuin rahapolitiikan kiristäminen.

Mutta millaiset ovat sitten Solidiumin toimitusjohtajana elokuussa aloittaneen Rytsölän toiveet kevään eduskuntavaalien suhteen?

Ei syömävelan tilkkeeksi

– Niin rohkea en minäkään ole, että rupeaisin tässä esittämään toiveita vaalituloksesta. Ehkä sen voi esittää toiveena, että saadaan hyvä demokraattinen hallitus nopeasti vaalien jälkeen toimintaan.

Entä, kun valtio on yhä velkaisempi, lisääntyvätkö toiveet, että omistuksia pitäisi myydä ja siten saada lisää rahaa valtion kanssaan?

– Siihen en osaa ottaa kantaa, mikä tilanne on vaalien jälkeen. Mutta itse olen aina sanonut niin, riippumatta minkälaisessa yhtiömuodossa olen ollut töissä, että loppukädessä omistaja ratkaisee, miten haluaa käyttää varojaan.

Mutta olisiko järkevää myydä isoja potteja omistuksia pois valtionvelan tilkkeeksi?

– Kun katsoo sitä, kuinka paljon on tuloutettu, niin mielestäni ei ole järkevää myydä ja käyttää sitä syömävelan tilkkeeksi.

Solidium on nykyisin vähemmistöomistajana 12 pörssilistatussa yhtiössä.