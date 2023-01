Avantosaunojen suosio on räjähtänyt Tampereella niin kovaksi, että nyt ”saunarallista” on tullut ilmiö

Tampereen avantosaunat ovat hurjan suosittuja. Ruuhka-aikoina lauteille ei mahdu löylyttelemään ja saunarauha on kaukana. Video: toimittaja Katri Tapola, kuvaus Marko Melto / Yle.

Tampereen saunojen kävijämäärät ovat kasvaneet rajusti. Lukemat ovat kaksinkertaistuneet vuodentakaisesta ajasta. Uusi ilmiö on saunaralli, eli väki vaihtaa saunaa jonon nähdessään.

Tamperelaisen Kaupinojan saunan eteen alkaa kertyä tavallisena arkitiistaina jonoa jo puoli tuntia ennen avaamista. Varhain saapuvilla on kaikilla sama syy – että saisi saunoa ilman ruuhkia.

Tampereen talviuimareiden pyörittämän Kaupinojan saunan lauteilla kävi viime sunnuntaina yli 600 saunojaa. Luku on tuplaantunut vuoden takaiseen verrattuna.

– Nuoria ihmisiä on tullut entistä enemmän. Näyttää vähän siltä, että etenkin nuoria tyttöjä tämä nyt kiehtoo, veikkailee seuran puheenjohtaja Esko Jalanto.

Edellinen huippuvuosi oli Esko Jalannon mukaan 2019, silloin Kaupinojan saunan etuovi kävi 80 000 kertaa. Kuva: Marko Melto / Yle

Pisimmillään Kaupinojan jonossa seistään vartista puoleen tuntiin. Yleensä ruuhkaisimmat ajat osuvat viikonloppuun ja arki-iltoihin kuuden jälkeen.

– Välillä lipunmyynti pitää laittaa tauolle. Mehän emme tiedä kuinka moni lähtee koettamaan onnea sitten jollekin toiselle saunalle, kun näkee jonon pään, Jalanto sanoo.

Myös Rauhaniemen saunalla on ruuhkaa. Toisen suositun avantouintisaunan toiminnasta vastaa Tampereen Työväen uimarit.

Palveluvastaava Kati Viitala sanoo, että Rauhaniemen suosio on kasvanut pikku hiljaa. Vuodenvaihteessa räjähti.

– Nyt ollaan kahden viikonlopun aikana jouduttu rajoittamaan lipunmyyntiä, kun ihmisiä tulee niin paljon. Saunomisen pitää kuitenkin olla turvallista ja saunarauhan säilyä, Viitala sanoo.

Kati Viitala sanoo, että Rauhaniemen kävijämäärät ovat ryöpsähtäneet tämän vuoden alussa vielä loppuvuotta enemmän. Saunan asiakkaat ovat myös antaneet palautetta ruuhkaisuudesta. Kuva: Marko Melto / Yle

Käytännössä Rauhaniemessä lipunmyynti lopetetaan hetkeksi, kunnes saunaan tulee taas tilaa.

– Tarkasti en osaa sanoa, mutta voihan siinä puolikin tuntia vierähtää, Viitala arvioi.

Rauhaniemen suojeltu saunarakennus on menossa remonttiin tällä tietoa vuonna 2025. Vielä ei tiedetä, kuinka kauan sauna on pois käytöstä.

– Tässä on suunnittelutoimenpiteitä tehty, toivottavasti saamme niitä julkistaa mahdollisimman pian, Viitala sanoo.

Kaukajärven löylyihin pääsee vain vuoronumerolla

Kaukajärven saunan myyjä Kati Pitkänen kertoo, että ruuhkien takia saunalla otettiin viikon alussa käyttöön koronarajoituksista tutut vuoronumerot.

– Kävijämäärä on lähes tuplaantunut, tämä on meillekin helpompaa pysyä kärryillä kuinka paljon saunassa on kerralla porukkaa, Pitkänen kertoo.

Kaukajärvellä saunatoiminnasta vastaa Uinti Tampere -seura.

Kati Pitkäsen mukaan saunakäyntiin liittyy rentoutuminen ja rauhoittuminen. Siihen ei oikein ruuhka sovi. Ruhkia pyritään vähentämään vuoronumeroilla, joita on yhteensä 50. Ilman sellaista saunaan ei pääse. Kuva: Marko Melto / Yle

Myynnin lisäksi Pitkänen piipahtelee työvuoron aikana välillä saunan ja suihkun puolella. Meteli nousee sitä kovemmaksi, mitä enemmän kävijöitä on kerrallaan.

– Siellä porukka seisoskelee, joskus löyly ei riitä ja sekaan ei mahdu. Väkimäärän huomaa myös suihkussa. Pahimpina ruuhkan aikoina tulee huonoakin palautetta, Pitkänen kertoilee.

Kannattaa välttää iltoja ja viikonloppuja

Ruuhkaisuus on jo muuttanut tamperelaisten sauna-aikoja.

Tamperelaiset Marja Kilpeläinen ja Arja Katila valitsevat aina mahdollisimman aikaisen sauna-ajan, jotta lauteilla olisi varmasti tilaa. Iltapäivällä kolmelta Rauhaniemen saunan lauteille mahtuu hyvin.

– Tämähän on nautinto. Jos ei pysty istumaan ja nauttimaan saunassa olemisesta, niin eihän tässä ole mitään mieltä, Arja Katila sanoo.

Marja Kilpeläinen ja Arja Katila uskovat, että ihmisiä vetää avantosaunoille hyinen hurmio. Tiedotusvälineissä on myös toistuvasti esillä avantouinnin terveysvaikutukset. Kuva: Marko Melto / Yle

Marja Kilpeläisen tuttu kertoi ruuhkaterveisiä menneeltä viikonlopulta. Tuolloin saunasta oli käyty esittämässä tiskille terveiset, että lipunmyynti kannattaisi laittaa tauolle – saunassa joutui seisomaan.

Kilpeläinen on harrastanut lajia yli 35 vuotta. Hän on huomannut kävijöiden paitsi lisääntyneen myös nuorentuneen.

– Nythän ikäjakauma on paljon isompi, on tosi nuoria ja edelleen käy myös ikäihmisiä.

Emilia Pajala ja Kirsi Rapa ajelivat Rauhaniemeen Lempäälästä. Vapaapäivän saunominen järjestettiin mahdollisimman aikaisin.

Illan ruuhkassa saa hakea saunassa paikkaansa ja tyytyä jääkylmään suihkuun, kertovat Kirsi Rapa ja Emilia Pajala. Kuva: Marko Melto / Yle

– Päivällä on rauhallisempaa, saunassa mahtuu olemaan ja lämmin vesi riittää, Pajala listaa syitä.

Kirsi Rapa uskoo suosion kasvun selittyvän osin sillä, että avantosaunoista on ollut julkisuudessa paljon puhetta ja se saa ihmiset kokeilemaan lajia innokkaammin.

Kaukajärvellä saunotelleet Pia Pirttijoki, Mira Roine ja Pertti Heinonen kertovat karttavansa suositumpia saunatunteja visusti.

– Juuri puhuttiin tässä viime viikosta, oli joutunut jonottamaan ja istumaan tiiviisti kylki kyljessä, Pirttijoki sanoo.

– Ruuhkaisessa saunassa ei ole enää niin rentouttavaa ja happi loppuu. Haen täältä kuitenkin hyvää palautumisfiilistä, lisää Mira Roine.

– Ja loppuu löyly, jatkaa Pertti Heinonen.

Pia Pirttijoki, Pertti Heinonen ja Mira Roine löytävät tutut syyt avantosaunojen suosioon: avantosaunominen on nyt muotia ja nuoretkin ovat löytäneet saunoille. Kuva: Marko Melto / Yle

Heinonen lisää, että hän ei käy saunoilla enää ollenkaan viikonloppuisin.

Neljäs yleinen avantosauna Tampereella on Suomensaaren sauna Lielahdessa. Sieltä kerrottiin jo aiemmin tässä kuussa, että ruuhkien vuoksi perjantain aukioloa on laajennettu, mutta jonoihin pitää sielläkin silti varautua.

Tampere tarvitsee lisää saunoja

Tampere on julistautunut saunapääkaupungiksi. Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki kertoo, että kaupunki haluaa edistää saunakulttuuria ja kehittää saunoja yhdessä yhdistysten ja yritysten kanssa.

Kysyntä on kovaa, mutta Heinämäen mukaan kaupungilla ei omissa kiinteistöissään ole uusien julkisten saunojen rakentamista suunnitelmissa.

Tampereen kaupungin liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavola kertoo, että parhaillaan on menossa uimarantojen ja -paikkojen palveluverkkokartoitus, jossa myös talviuintisaunojen tilannetta arvioidaan.

– Kyselyjä on tullut jonkin verran muun muassa Kumpulan alueelta. Samoin Kaukajärven talviuintisaunalla on ollut ajatuksia mahdollisesta toiminnan laajentamisesta.

Rauhaniemen palveluvastaava Kati Viitala sanoo, että Tampereella kysyntää voisi olla kahdellekin uudelle yleiselle saunalle. Kuvassa vilvottelijoita Rauhaniemen saunalla. Kuva: Marko Melto / Yle

Tampereen talviuimareiden puheenjohtaja Esko Jalanto uskoo, että Tampereen kokoiseen kaupunkiin mahtuisi ainakin yksi sauna lisää.

– Toivottavasti vaan ei kukaan rupea ainakaan miettimään, että täältä pitäisi vähentää, Jalanto pohtii.

