Uusi vammaispalvelulaki nytkähti eteenpäin, mutta sillä alkaa olla kiire

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on yksimielisesti hyväksynyt muutokset lakiesitykseen vammaispalveluista. Niitä vaati perustuslakivaliokunta. Se lupaa käydä esityksen läpi pikaisesti.

Lakiesitykseen vammaispalveluista on nyt tehty perustuslakivaliokunnan aiemmin vaatimat muutokset, ja mietintö on hyväksytty yksimielisesti eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

SDP:n edustajat Ilmari Nurminen, Aki Lindén, Heidi Viljanen ja Kim Berg ovat erittäin tyytyväisiä lain etenemiseen.

Uusi vammaispalvelulaki pyritään saamaan hyväksytyksi tällä vaalikaudella, sanoo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.).

Johanna Ojala-Niemelän mukaan perustuslakivaliokunta ei vielä tällä viikolla ehdi linjata, kelpaako esitys sille muutetussa muodossa.

Valiokunta vaati aiemmin tässä kuussa lakiesitykseen muutoksia. Esityksen käsittely eduskunnassa jatkui tänään, kun sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi esityksestä uutta lausuntoa perustuslakivaliokunnalta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) sanoo, että esitykseen on tehty perustuslakivaliokunnan vaatimat korjaukset ja myös muita muutoksia.

– Ilman muuta otamme sen käsiteltäväksi, että se ehtisi valmiiksi tällä vaalikaudella, Ojala-Niemelä sanoo.

Keskeneräiset lakihankkeet uhkaavat raueta

Esityksen käsittelyllä on kiire, sillä keskeneräiset lakihankkeet raukeavat vaalikauden päättyessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan vastuulla olevan mietinnön pitää ehtiä eduskunnan suureen saliin viimeistään 20. helmikuuta, eli valiokuntatyöhön on käytettävissä enää kuukausi.

Lohi kertoo, että tämänhetkinen mietintöluonnos on poikkeuksellisesti päätetty kuitenkin jo julkistaa, jotta vammaisjärjestöt voivat kommentoida sitä.

Perustuslakivaliokunta kiinnitti aiemmassa lausunnossaan huomiota kolmeen isoon kokonaisuuteen.

Valiokunnan mukaan osasta lainsäädännöstä olisi jäänyt epäselväksi, mihin henkilö on oikeutettu. Lisäksi tietyt ikääntyneitä ja hengityshalvauspotilaita koskevat kohdat kiinnittivät valiokunnan huomion.

Muutosten tekemisessä sosiaali- ja terveysvaliokuntaa tuki sosiaali- ja terveysministeriö.

Valiokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (r.) kertoo, että esityksestä poistettiin 65 vuoden ikärajoitus.

Esitetyt maksut päivä- ja työtoimintaan tulevista kuljetuksista sekä vammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta poistuivat.

Lakihanke on nykylainsäädännön kokonaisuudistus. Nykyiset lait on ollut määrä yhdistää, jotta kaikki vammaiset saisivat vastaisuudessa palvelunsa saman lain perusteella. Palveluiden piirissä on 125 000 ihmistä.