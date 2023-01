Aalistunturin mielenosoitukset ovat täysin uudenlaista luontoaktivismia, arvioi tutkija

Kolarista kotoisin oleva, kunnassa vapaa-ajan asunnollaan asuva Veli Metsävainio ei kannata mielenosoituksia, joilla on häiritty Metsähallituksen hakkuita Aalistunturin lähialueella.

Metsähallituksen hakkuut Lapissa Aalistunturin alueella jatkuvat mielenosoituksista huolimatta.

Hakkuita tehdään talousmetsäkäytössä olevassa metsässä. Itse tunturi on jo suojeltu tuhannen hehtaarin laajuisesti. On uudenlaista luontoaktivismia, että aktivistit osoittavat mieltä talousmetsässä, arvioi politiikan tutkija Tapio Nykänen Lapin yliopistosta.

– Usein luonnonsuojelu on keskittynyt jonkin tietyn korvaamattomaksi arvioidun yhden luonnon paikan puolustamiseen, Nykänen sanoo.

Esimerkiksi Kolarin Aalistunturin hakkuualueella metsää on edellisen kerran hakattu kymmenen vuotta sitten.

Nyt mielenosoittajien tavoitteena ei ole vain yhden metsäalueen suojelu. Metsäliikkeen aktivistit kertovat puolustavansa Aalistunturin alueen metsien lisäksi koko Suomen monimuotoisuutta.

Talousmetsässä töiden keskeyttäminen ei innosta kaikkia

Aalistunturin hakkuut ovat osa nykyaikaista metsätaloutta, ja Metsähallituksen mukaan aluetta käsitellään normaalin metsänkäsittelyohjeistuksen mukaisesti.

Talousmetsäalueella mielenosoittaminen ja hakkuutöiden häiritseminen voi joissain ihmisissä herättää kielteisempiä mielipiteitä kuin perinteinen luonnonsuojeluun tähtäävä aktivismi.

– Saattaa olla, että joillekin siihen on vaikeampi suhtautua myönteisesti kuin korvaamattoman aarniometsän suojelemiseen kansalaistottelemattomuuden keinoin, Nykänen sanoo.

Aarniometsät ovat luonnontilassa olevia, koskemattomia tai lähes koskemattomia metsäalueita.

Kolarissa Pasmajärven kylässä asuva Veli Metsävainio ei pidä järkevänä, että aktivistit tulivat osoittamaan mieltä työmaalle. Hän muistelee, että Aalistunturin lähialue on ollut jo pitkään talousmetsäkäytössä.

– Aika järjettömältä tuntuu. Tuo alue on sellainen, että 40-50 vuotta sitten se on hakattu täysin avonaiseksi, Metsävainio muistelee.

Aktivistit haluavat muuttaa asenteita

Kolarin Aalistunturin alueen hakkuita vastustavilla Metsäliikkeen aktiiveilla on taustaa Greenpeacessa, Elokapinassa ja Luonnonsuojeluliitossa. Kuva: Pasi Peiponen / Yle

Tutkija Tapio Nykänen arvioi, että mielenosoittajat yrittävät Aalistunturin alueen metsien lisäksi muuttaa suomalaisten suhtautumista talousmetsiin. Tavoitteena on tuoda entistä suurempi osa niistä suojelun piiriin.

Nykäsen mukaan on mahdollista, että nuoren sukupolven keskuudessa on nousemassa uudenlainen suhtautuminen luonnonvaroihin. Hän kuvailee Metsäliikkeen Lapin mielenosoituksen ja Elokapinan pääasiassa pääkaupunkiseudulla tapahtuvien mielenosoitusten olevan nuorten ”hyvin voimakkaan eksistentiaalisen ahdistuksen ilmaisua”.

– Tämä on yksi asia, jota seuraan tutkijana lähivuodet, että mihin ollaan menossa.

Aktivistit ja osa paikallisista haluavat suojella myös itse Aalistunturin talousmetsän alueen metsiä.

Kansallispuistoesitys ministeriössä

Joukko paikallisia ihmisiä on tehnyt noin kaksi vuotta sitten aloitteen Aalistunturin alueen laajemmasta suojelusta. He ovat ehdottaneet 10 000 hehtaarin kansallispuiston perustamista Aalistunturin ympäristöön. Aloite on ympäristöministeriön käsittelyssä.

Yksi aloitteen allekirjoittajista on pellolainen Iina Askonen. Kolarin naapurikunnassa asuva Askonen pitää Aalistunturin aluetta tärkeänä retkipaikkana. Hän kertoo, että muualla alueella ei ole enää laajoja erämaisia metsiä, joissa olisi tuntureita tai vaaroja.

Metsähallitus on todennut, että se ei ota kantaa esitykseen kansallispuistosta.

– Mikä muu tämä on kuin kannanotto, että he nyt siellä hakkaavat, Askonen sanoo.

Askonen sanoo, että valtion pitäisi puuttua asiaan. Hän uskoo, että kansallispuisto lisäisi alueen vetovoimaa sekä matkailijoiden suhteen että myös asuinpaikkana.

– Minkäs takia mieki tänne tulisin, jos en olisi luonnosta kiinnostunut, paluumuuttaja Askonen sanoo.