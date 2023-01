Lasten nukutussatu jälleen ylivoimainen ykkönen – tällaisia kirjoja suomalaiset lukivat viime vuonna

Ruotsalaiskirjailijan nukahtamissatu on suosittu etenkin äänikirjana.

Vaikea viime vuosi heijastuu myös kirja-alalle. Inflaatio ja yleinen hintojen nousu näkyvät kuluttajien varovaisuutena. Ensimmäisenä ei ostella kirjoja. Etenkin joulun ajan myynti oli heikompaa kuin yleensä.

– Ostopäätökset tehtiin hyvin myöhään. Yleensä joulusesonki on ollut melko pitkä, mutta nyt se typistyi muutamiin päiviin, toteaa Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson.

Viime vuoden kirjamyyntitilastojen mukaan painettujen kirjojen myynti laski kustantajilla seitsemän prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Luku ei sisällä oppikirjoja.

Äänikirjat kuitenkin kompensoivat laskua, sillä niiden kasvu oli kymmenen prosentin luokkaa.

Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson uskoo painetun kirjan pitävän pintansa. Kuva: Kirjakauppaliitto

Äänikirjat ovat siivittäneet viime vuosina kirja-alaa hyviin tuloksiin. Niidenkin käytössä alkaa kuitenkin tulla raja vastaan, sillä kasvu on hidastunut.

Digitaalisten formaattien eli ääni- ja sähkökirjojen myynti kattaa kustantajien euromääräisestä myynnistä jo 46 prosenttia.

Näyttää siltä, että lähitulevaisuudessa sähköisten kirjojen myynti kasvaa painettuja suuremmaksi.

- Uskon yhä painetun kirjan tulevaisuuteen. Kirjat joita kuunnellaan, ovat hyvin erilaisia kuin ne, joita luetaan. Painetun kirjan lukeminen tarjoaa keskittymistä ja erilaista aivojumppaa, Karlsson sanoo.

Kustantajien myynti lasketaan jälleenmyyjille myydyistä kirjoista. Myös kirjastoille myydyt kirjat ovat mukana luvuissa.

Nukutussatu jatkaa ykkösenä

Vuoden kirjamyyntitilastot julkaistiin nyt toista kertaa siten, että yhteenlasketuissa kappalemäärissä ovat mukana kaikki formaatit.

Jälleen kerran vuoden myydyin kirja on lasten nukutussatu. Carl-Johan Forssen Ehrlinin Kani joka tahtoi nukahtaa -satua myytiin viime vuonna 110 800 kappaletta. Se on ainut kirja, joka ylsi yli sadan tuhannen myyntiin.

Ruotsalaisen käyttäytymistieteilijän teos nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi jo ilmestymisvuonnaan 2015. Se on ollut myös Suomessa hyvin suosittu kaikki nämä vuodet. Se oli myös edellisvuonna myydyin kirja.

Kirja on ilmeisesti toimiva, sillä vaikuttaa siltä, että lapset kuuntelevat sitä ilta toisensa perään.

Kirjan ylivertainen suosio etenkin äänikirjana paljastaa eri formaattien tilastointitapojen erot. Kun lapsi haluaa kuunnella joka ilta saman sadun, jokainen kuuntelukerta kirjautuu lukuaikapalvelun tietoihin. Jos lapsi haluaa lukea joka ilta samaa painettua kirjaa, sitä ei raportoida minnekään.

Satu Rämön Hildur on pysynyt suosittuna kesäkuusta lähtien, jolloin se julkaistiin. Kuva: WSOY, Björgvin Hilmarsson , kuvakooste: Jyrki Lyytikkä / Yle

Viime vuoden toiseksi myydyin kirja on kotimainen yllättäjä. Satu Rämön esikoisdekkari Hildur nousi viime vuoden kirjailmiöksi.

Hildur on tämän vuoden kirjailmiö – suosio yllätti kirjailija Satu Rämön itsensäkin

Islantiin sijoittuvaa Hilduria myytiin kaikkiaan 78 700 kappaletta. Se on melkoinen määrä esikoisromaanille. Hilduria on nimenomaan kuunneltu, sillä painettuna sitä on myyty vain 14 900 kappaletta.

Viime vuoden kolmanneksi myydyin kirja on yhdysvaltalaisen Delia Owensin romaani Suon villi laulu. Sekään ei ole tuore kirja, sillä suomennos ilmestyi jo kolme vuotta sitten. Nuoren tytön kasvutarina Yhdysvaltain rämemailla on ollut maailmanlaajuinen menestys ja siitä on tehty myös elokuva.

Suon villi laulu osoittaa, miten äänikirjat pidentävät kirjojen elinkaarta. Kirjakaupoissa on harvoin edes esillä vuosia vanhoja kirjoja.

Tässä lista vuoden 2022 myydyimmistä kirjoista:

1. Forssén Ehrlin, Carl-Johan: Kani joka tahtoi nukahtaa (Otava) 110 800 kpl

2. Rämö, Satu: Hildur (WSOY) 78 700 kpl

3. Owens, Delia: Suon villi laulu (WSOY) 60 300 kpl

4. Salakari, Juhana: Vitsipitsa – täytteenä Ella ja Helmi (Otava) 59 500 kpl

5. Noronen, Paula & Kivelä, Minna: Täysin hulluja satuja (Tammi) 57 500 kpl

6. Salakari, Juhana: Vitsipitsa – täytteenä Niko ja Santtu (Otava) 57 300 kpl

7. Forssén Ehrlin, Carl-Johan: Traktori joka tahtoi nukahtaa (Otava) 56 700 kpl

8. Useita tekijöitä: Ryhmä Hau – Hyvää yötä, pentupoppoo (Otava) 52 800 kpl

9. Mustonen, Enni: Tekijä (Otava) 52 100 kpl

10. Forssén Ehrlin, Carl-Johan: Norsu joka tahtoi nukahtaa (Otava) 50 400 kpl

Kirsti Mannisen eli Enni Mustosen histroriallinen romaani Tekijä on suosittu sekä painettuna kirjana että äänikirjana. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Myydyimpien kirjojen kymmenen kärjessä on enimmäkseen lastenkirjoja. Kärjen lisäksi kymmenen myydyimmän kirjan joukosta löytyy vain yksi romaani, Enni Mustosen Tekijä.

Historiallisten viihderomaanien suosio kasvaa taas – yli miljoona kirjaa myynyt Kirsti Manninen tietää, mikä innostukseen on syynä

Ilkka Remes yhä suosittu

Painetun kirjan puolella myyntiluvut ovat tulleet huimasti alas, jos verrataan yli kymmenen vuoden takaisiin lukuihin. Silloin myydyin kirja saattoi saavuttaa 100 000 rajan.

Alla olevasta kotimaisten kaunokirjojen kärkikolmikosta huomaa, miten alas myyntimäärät ovat vajonneet painetun kirjan puolella.

Myydyimmät kotimaiset kaunokirjat painettuina vuonna 2022:

1. Remes, Ilkka: Tornado (WSOY) 30 600 kpl

2. Mustonen, Enni: Tekijä (Otava) 26 400 kpl

3. Rauma, Iida: Hävitys (Siltala) 21 300 kpl

Ilkka Remes pysyi perinteiseen tapaansa ykkösenä painettujen kotimaisten kaunokirjojen puolella. Hän on vain harvoin joutunut luopumaan ykkössijasta. Remes julkaisee trillerin joka vuosi, ja se on vuosittain yksi suosituimmista joululahjakirjoista.

Kiinnostavaa on, miten erilaisia suosituimmat kirjat ovat äänikirjoissa verrattuna painettuihin kirjoihin. Äänikirjojen kärkikolmikosta löytyy eri nimiä.

Myydyimmät kotimaiset kaunokirjat äänikirjoina vuonna 2022:

1. Rämö, Satu: Hildur (WSOY) 53 400 kpl

2. Mustonen, Enni: Tekijä (Otava) 21 500 kpl

3. Sjöholm, Emmi-Liia: Virtahevot (Kosmos) 20 700 kpl

Voit tarkastella lisää listauksia viime vuoden suosituimmista kirjoista Suomen kustannusyhdistyksen sivuilta.

Kirjakaupat hiljenivät entisestään

Viime vuodet ovat olleet kustantajille menestyksekkäitä äänikirjojen suosion ansiosta.

Kirjakaupoissa myynti ei ole sujunut yhtä hyvin. Kirjojen myynti laski edellisvuoteen verrattuna noin yhdeksän prosenttia. Jos oppikirjojen myynti otetaan mukaan, lasku on yli 12 prosenttia.

Pari vuotta sitten voimaan astunut oppivelvollisuuden laajentaminen on vähentänyt asiointia kirjakaupoissa. Oppilaat eivät enää itse osta kirjoja kirjakaupasta, vaan kunnat tilaavat kirjat suoraan oppilaitoksiin.

- Kirjakaupat ovat jo kokeneet pahimman laskun. Tulevaisuuteen saatta vaikuttaa, etteivät nuoret enää totu asioimaan kirjakaupassa. Oppikirjoja hankkiessa saattoi kiinnostua myös muista kirjoista, joita oli näkyvillä, Laura Karlsson toteaa.

