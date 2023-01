Kirjeenvaihtajan analyysi: Scholz vitkutteli Leopard-päätöstä – keskiviikkona paljastui jahkailun takana piillyt selkeä tavoite

BERLIINI Saksan Leopard-päätös on vahva viesti Venäjälle. Länsiliittolaiset ovat valmiita aseistamaan Ukrainaa järeillä taistelupanssarivaunuilla, jotta sodan kurssi saadaan käännettyä Ukrainan eduksi.

Lisäksi päätös lähettää viestin Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin arvostelijoille. Scholzin näkökulmasta viikkokausien odottaminen ja jahkailu kannatti, sillä sinnikkäällä diplomatialla taistelupanssariliittoumaan saatiin mukaan myös Yhdysvallat.

Yhdysvallat on ollut haluton luovuttamaan omia Abrams-taistelupanssarivaunuja Ukrainaan osin vaunujen haastavan käytettävyyden vuoksi. Saksalle Yhdysvaltojen mukaan tulo oli kynnyskysymys.

Viikonloppuna saksalaislehti Süddeutsche Zeitung uutisoi (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltain puolustusministerin delegaation jo hermostuneen Saksan jääräpäisyyteen. Liittokansleri Scholzin kabinetti teki viime viikolla Berliinissä vierailleelle delegaatiolle ilmeisen selväksi, ettei Saksa vapauta Leopardeja ellei vastaavaa päätöstä tule Yhdysvalloista. Yhdysvallat ei vielä silloin ehtoa hyväksynyt.

Siispä päätöstä Leopardien lähettämisestä ei saatu viime viikon Ukrainan aseavun koordinaatiokokouksessa Ramsteinissa.

Muutama päivä myöhemmin diplomaattinen sopu näyttää syntyneen.

Keskiviikkoiltana Suomen aikaa Joe Biden kertoi, että Yhdysvallat antaa Ukrainalle 31 Abrams-taistelupanssarivaunua. The New York Times -lehden haastattelemien viranomaisten mukaan (siirryt toiseen palveluun) päätökseen vaikutti nimenomaan Saksan asettama ehto.

Yhdysvaltain osallistuminen oli Saksalle käänteentekevä, sillä Yhdysvallat tuo mukanaan maailman suurimman turvatakuun. Saksassa pelkona on ollut Venäjän mahdollinen vastareaktio taistelupanssarien lähettämiselle. Nyt Kremlin mahdollinen vastareaktio pitää kohdistaa myös Yhdysvaltoihin.

Olaf Scholz toisti keskiviikkona puheessaan parlamentille syyn varovaisuuteen: Saksa on valmis tukemaan Ukrainaa, mutta sotaa ei saa päästää eskaloitumaan Venäjän ja Naton väliseksi.

– Pidämme huolen siitä, ettei Nato tule vedetyksi sotaan Venäjän kanssa, Scholz sanoi perustellessaan Leopard-päätöstä.

Scholzin haluttomuus kommentoida jahkailun syitä ehti jo syödä eurooppalaisten liittolaisten luottamusta Saksaan. Saksalta olisi kaivettu johtajuutta ja selvää näkemystä, mutta Scholz valitsi kulisseissa vaikuttamisen ilman selkeitä julkisia kannanottoja.

Leopard 2 -taistelupanssarivaunu Saksan Münsterissa 7. helmikuuta 2022. Kuva: Focke Strangmann / EPA

Muu Eurooppa joutui viikkojen ajan spekuloimaan, aikooko Saksa ylipäätään lähettää Leopardeja. Puola ehti jo ilmoittaa olevansa valmis lähettämään Leopardeja Ukrainaan, myös ilman valmistajamaa Saksan vientilupaa.

Jahkailulle tuli selitys, mutta ei sille, minkä takia Olaf Scholz tässäkin kysymyksessä kommunikoi tavoitteistaan katastrofaalisen heikosti myös läheisille liittolaisille.

Varovaisuudelle on Saksassa selvät historialliset syyt. Monelle saksalaiselle ajatus saksalaisista taistelupanssarivaunuista – vaikkakin ukrainalaisten käsissä – vastakkain venäläisten panssarivaunujen kanssa on kauhistus. Se herättää kaikuja toisesta maailmansodasta, jolloin Saksa oli Euroopan aggressiivinen hyökkääjävaltio, ja samoilla mailla kuoli miljoonia natsi-Saksan ja Neuvostoliiton välisissä taisteluissa.

Parlamentille puhunut Scholz lähetti suoran viestin myös huolestuneille saksalaisille. Hänen mukaansa Leopard-päätös ei lisää Saksaan kohdistuvaa riskiä, koska Saksa koordinoi päätöksensä kansainvälisessä yhteistyössä.

– Luottakaa minuun, luottakaa hallitukseen, Scholz sanoi keskiviikkona.

Saksassa päätöstä voi pitää historiallisena. Lähettämällä Leopardeja Saksa tunnustaa julkisesti sen, että Ukrainan puolustaminen vaatii myös hyökkäävää voimaa ainakin kun tavoitteena on saada Venäjän valtaamia alueita takaisin.

Yhdysvaltain tuore Abrams-päätös saattaa olla tässä vaiheessa lähinnä symbolinen. Mediatietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvalloilla saattaa mennä kuukausia vuosia taistelupanssarivaunujen saamiseksi Ukrainaan.

Saksan päätös puolestaan vapauttaa pienemmät Euroopan maat päättämään omasta osallistumisestaan Ukrainalle toimitettavaan Leopard-taistelujärjestelmään.

Suomen poliittinen johto on tehnyt selväksi, että Suomi on mukana Leopard-koalitiossa. Se millä tavalla, päätetään seuraavaksi. Suomen linja on ollut salata Ukraina-aseavun tarkemmat tiedot.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 26.1. kello 23:een saakka.