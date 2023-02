Kolerapandemia laajenee ja yltyy – Suomessa kauan sitten historiaan jäänyt tappajaripuli on yhä useammalle tämän päivän todellisuutta

Koska kolera tarttuu hyvin nopeasti, WHO määrittelee kaikki tietyn alueen ripulitapaukset koleraksi, kun ensimmäinen tartunta on todettu sekä testillä että viljelyllä. MSF:n sairaalasta apua hakevalle on selvä hoitosuunnitelma – A, B ja C, kertoo Hanna Kaskinen.