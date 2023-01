Nyt ympäristöjärjestöt koettavat estää hakkuut Uudellamaalla: 500 metriä köyttä ripustettu Metsähallituksen puihin

Ympäristöjärjestöjen mukaan kyseessä on poikkeuksellisen arvokas lintumetsä Itä-Uudellamaalla. Metsähallitus on ilmoittanut avohakkaavansa alueelta 7,5 hehtaaria metsää.

Greenpeace, Luonto-Liitto ja Elokapina yrittävät estää Metsähallituksen hakkuut Lapinjärven Latokartanossa. Metsähallituksen suunnitelmissa on tänä talvena avohakata 7,5 hehtaaria ja harvennushakata 1,5 hehtaaria metsää Lapinjärven Latokartanossa. Hakkualueen koon hahmottamista saattaa auttaa tieto, että Helsingin Senaatintori katualueineen on noin puolentoista hehtaarin kokoinen.

Metsäkoneiden varalta paikalla on aktiiveja Elokapinan Metsäkapinasta, Luonto-Liiton metsäryhmästä sekä Greenpeacestä vahtimassa aluetta. Tavoitteena on saada hakkuut peruttua ja alue pysyvästi suojelluksi luontokadon estämiseksi.

Greenpeace on ripustanut tammikuun lopulla alueen puihin 500 metriä huomioköyttä hakkuiden ennaltaehkäisemiseksi. Greenpeacen metsäasiantuntija Matti Liimataisen mukaan kymmenen metrin korkeuteen ripustetut köydet voivat myös konkreettisesti hidastaa hakkuiden aloittamista.

– Tuollaisia vierasesineitähän ei haluta hakkuukoneeseen tai teollisuuden prosesseihin. Me olemme linjanneet, ettei tämä ole ilkivaltaa tai vahingontekoa, koska olemme selkeästi kertoneet niistä ja merkinneet köydet. Ne voi halutessaan kerätä pois.

Greenpeacen metsäasiantuntija Matti Liimataisen mielestä on hyvä, että Metsähallitukseen on säännöllinen keskusteluyhteys, vaikka hakkuista riidelläänkin. Kuva: Sannika Michelsson / Yle

”Itsestäänselvä kohde, mistä suojelu pitäisi aloittaa”

Valtion palsta Lapinjärvellä on kokonaisuudessaan eteläsuomalaiseksi metsäksi melko suuri, noin 700 hehtaaria. Nykyinen 20 hehtaarin luonnonsuojelualue sijaitsee palstan keskellä.

– Ilveskallion luonnonsuojelualueen ympärillä on noin 500 hehtaaria luonnonsuojelullisesti hyvin arvokasta ja hienoa metsää, joka oli hyvä saada myös suojeltua, Greenpeacen Matti Liimatainen toteaa.

Yhtymäkohtia viime viikkoina paljon uutisoituun Kolarin Aalistunturin metsänsuojelutapaukseen on Liimataisen mukaan monia. Ilveskalliota ympäröivän metsän kohdalla suojelupäätöstä puoltaisi osin samat perustelut.

– Ensinnäkin valtio on sitoutunut estämään luontokatoa kasvattamalla suojeltua maa-alaa. Lisäksi täällä on valmiiksi pieni luonnonsuojelualue, jonka laajentaminen olisi kustannustehokkaampaa kuin kokonaan uuden suojelualueen perustaminen.

Metsäaluetta vahtii hakkuiden alkamisen varalta 13 metsäliikkeen aktivistia. Kuva: Sannika Michelsson / Yle

Liimataisen mukaan tämä metsä on kuitenkin itsessään jo suojelun arvoinen, sillä palsta on suurelta osin vanhempaa metsää, jossa edellisestä hakkuusta on Liimataisen arvion mukaan paikoittain jopa 70–100 vuotta. Tällaiset yhtenäiset vanhan metsän alueet ovat etenkin Etelä-Suomessa ja Uudellamaalla harvinaisia. Lisäksi ympäristöjärjestöjen mukaan metsässä on uhanalaisia, silmälläpidettäviä ja vanhojen metsien eläin- ja kasvilajeja.

Linnusto on poikkeuksellinen

Porvoon seudun lintuyhdistys on tehnyt Lapinjärven Latokartanon metsäpalstalla pitkäaikaista lintukartoitusta. Yhdistyksen linnustonsuojeluasiantuntija Mauri Leivon mukaan metsäpalstalta löytyy erityisen arvokkaita lintukohteita. Metsähallituksen suunnittelemat hakkuut osuvat yhteen niistä.

– Tämä on yksi Uudenmaan arvokkaimpia metsälintualueita, koska täällä kaikki vanhan metsän lintulajit esiintyvät runsaslukuisina. Pesiviä ja aluetta käyttäviä lintupareja on useita ja kannat ovat täällä vahvat, Greenpeacen Matti Liimatainen selventää.

Lintuyhdistyksen mukaan alueella on useiden uhanalaisten, lahopuustoa vaativien tai vanhaa metsää ilmentävien lintulajien pesimä- tai talvireviirejä. Näitä ovat muun muassa muun kanahaukka, varpuspöllö, harmaapäätikka, valkoselkätikka, pohjantikka, pikkutikka, pikkusieppo, töyhtötiainen, hömötiainen sekä puukiipijä.

Latokartanon metsästä on aiemminkin peruttu tai siirretty hakkuita toiseen ajankohtaan. Tätä luontojärjestöt toivovat nytkin. Kuva: Sannika Michelsson / Yle

”Saako metsää kaataa mistään?”

Lapinjärven Latokartanon alueella metsää on aiempina vuosina kaadettu useista syistä. Hakkuusyiksi on Greenpeacen Liimataisen mukaan nimetty ainakin taloudellinen tuotto, metsäntutkimus sekä halu torjua kirjanpainajahyönteisiä.

– Niiden jälkiä näemme tässäkin metsässä ympärillämme. Se on hyönteinen, joka alentaa puuston taloudellista arvoa, mutta toisaalta lisää sitä monimuotoisuutta. Tämä on tikkojen paratiisi.

Huomioköydet on ripustettu kymmenen metrin korkeuteen ja siksi kiipeilyyn on varattu kunnon varusteet. Kuva: Sannika Michelsson / Yle

Metsähallitus neuvottelee hakkuusuunnitelmistaan säännöllisesti ympäristöjärjestöjen kanssa. Järjestöjä kritisoidaankin usein siitä, että he tuntuvat vastustavan kaikkialla ja kaikkea metsän taloudellista hyödyntämistä. Saako puuta Greenpeacen mielestä metsää kaataa mistään?

– Toki saa. Jotkut Suomessa ovat tekemässä ongelmaa siitä, että suojeluaste metsissä nostettaisiin nykyisestä seitsemästä prosentista kymmeneen. Tarkkasilmäinen hoksaa, että tällöinkin 90 prosentissa maan metsistä olisi vielä puuta kaadettavissa ja vietävissä tehtaalle.

Greenpeacen Liimataisen mukaan perinteisesti Suomessa suojellaan eniten taloudellisesti vähäarvoisempia alueita.

– Kun ajatellaan uhanalaisia lajeja, niitä ei voida suojella suojelemalla esimerkiksi vain kitukasvuisia tunturialueita. Pitäisi olla suojeltuna kaikenlaista ja ylipäätään enemmän metsää.

