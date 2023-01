BBC:n dokumentissa esillä Intian pääministerin kytkökset uskonnolliseen väkivaltaan – maa kielsi dokumentin näyttämisen, sisältö leviää somessa

Intian poliisi esti keskiviikkona kohudokumentin näyttämisen New Delhissä sijaitsevassa yliopistossa.

Intian hallinto yrittää estää sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin leviävän Britannian yleisradioyhtiö BBC:n dokumentin, joka käsittelee Intian pääministeri Narendra Modia.

Kaksiosaisen dokumentin India: The Modi Question (2023) ensimmäinen osa käsittelee Modin osuutta vuoden 2002 Gujaratin väkivaltaisuuksissa, joissa kuoli yli tuhat ihmistä. Modi toimi tuolloin Gujaratin osavaltion pääministerinä.

Dokumentin ensimmäinen osa julkaistiin Britanniassa 17. tammikuuta ja toinen tiistaina. Intian hallitus kutsui sitä propagandaksi ja syytti sitä kolonialistisesta ajattelutavasta. Intia on Britannian entinen siirtomaa.

Dokumenttia ei ole näytetty Intiassa. Osia siitä on kuitenkin levinnyt sosiaalisessa mediassa.

Intia otti viikonloppuna käyttöön vuonna 2021 voimaan astuneen hätälain, joka kieltää dokumenttiklippien jakamisen sosiaalisessa mediassa. Mediatietojen mukaan Youtube ja Twitter noudattivat Intian viranomaisten pyyntöä sisällön poistamisesta. Jälkimmäisen toimitusjohtaja, sananvapauden puolestapuhujana esiintyvä Elon Musk on saanut tästä henkilökohtaista kritiikkiä.

Intian hallinto ja poliisi ovat myös olleet pitkin viikkoa napit vastakkain Intian opiskelijoiden keskusjärjestön (SFI) kanssa, joka on yrittänyt järjestää dokumentin näytöstilaisuuksia eri yliopistoilla. Esimerkiksi keskiviikkona poliisi pidätti useita Jamia Millia Islamia -yliopiston opiskelijoita ennen suunniteltua näytöstilaisuutta, uutistoimisto Reuters kertoo.

Intian hallintoa on syytetty lehdistön- ja sananvapauden rajoittamisesta. Maa on kansainvälisessä lehdistönvapausindeksissä häntäpäässä, sijalla sijalla 150/180.

Intian toimista uutisoivat BBC:n (siirryt toiseen palveluun) lisäksi muun muassa uutistoimisto Reuters, brittilehti Guardian (siirryt toiseen palveluun), Saksan yleisradion ulkomaanpalvelu Deutsche Welle (siirryt toiseen palveluun) ja aikakauslehti Time (siirryt toiseen palveluun).

Uusia paljastuksia mellakoista

Gujaratin mellakat puhkesivat, kun hindupyhiinvaletajia kuljettanut juna sytytettiin tuleen, tappaen 59 ihmistä. Palosta syytettiin paikallista muslimiyhteisöä. Tapaus johti koston kierteeseen, jossa virallisten tietojen mukaan kuoli lähes 800 muslimia ja noin 250 hindua.

Modia on syytetty vuosien ajan muslimeihin kohdistetun väkivallan sallimisesta. BBC:n dokumentti on erityisen tulenarka, sillä se paljastaa aiemmin julkaisemattoman Britannian ulkoministeriön raportin, jonka mukaan Modi on ”suoraan syyllinen” ”rankaisemattomuuden ilmapiiriin”. Raportin mukaan väkivaltaisuudet sisälsivät ”kaikki etnisen puhdistuksen piirteet”.

BBC on vastannut Intian kritiikkiin sanomalla, että dokumentin sisältö tuotettiin täsmällisten tutkimusten pohjalta.