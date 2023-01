The Chemical Brothers tähdittää ensi kesän Provinssia

Provinssin puistomaisessa miljöössä Seinäjoen Törnävänsaarella nähdään tulevana kesänä brittiläinen elektrobändi The Chemical Brothers.

Artistikattaukseen liittyvät myös Haloo Helsinki!, ruotsalainen metallijätti Arch Enemy*,* Venäjän johtoa suorapuheisesti kritisoiva IC3PEAK sekä metallia ja elektronista musiikkia yhdistelevä yhdysvaltalaisbändi Dance With The Dead.

Samalla myös kaikkien tähän mennessä julkistettujen artistien esiintymispäivät on nyt vahvistettu.

Chemical Brothers tunnetaan etenkin live-esiintymisistään ja hiteistään Galvanize, Hey Boy Hey Girl. Yhtye on palkittu uransa aikana lukuisilla Mercury-, Brit Awards- ja Grammy-palkinnoilla.

Tom Rowlandsin ja Ed Simonsin muodostama brittiyhtye saapuu Seinäjoelle massiivisen audiovisuaalisen tuotantonsa kanssa. Yhtye esiintyy Provinssin päälavalla aloituspäivänä eli torstaina 26. kesäkuuta.

Torstain muita esiintyjiä ovat Haloo Helsinki!, Arch Enemy*,* Gettomasa ja Dance With The Dead. Perjantain pääesiintyjiä ovat Antti Tuisku, Architects, IC3PEAK, Vended ja Yona. Päätöspäivälle on kiinnitetty Ghost, Apulanta, Jinjer, Spiritbox sekä Anna Puu ja Ruusut.

Provinssi järjestetään kolmipäiväisenä 29. kesäkuuta - 1. heinäkuuta 2023.