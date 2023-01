Jääkentillä rahankeräyshuijausta yrittänyt saatiin kiinni – jakeli mobilepay-tietoja, poliisi pääsi jäljille nopeasti

Poliisi on selvittänyt tekijän, joka yritti huijata rahaa Varsinais-Suomessa Turun ja Liedon jääkentillä rahankeräyslapuilla.

Tekijä kiinnitti lappuja eri luistelukenttien koppeihin ja pyysi maksamaan jääkenttien korkeita ylläpitokustannuksia viestissä mukana olleella QR-koodilla sekä Mobilepay-maksukoodilla.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen rikosylikonstaapeli ja tutkinnanjohtaja Juha Heino kertoo, että poliisi pääsi tekijän jäljille maksutietojen perusteella.

– Kyllä siinä nopeasti tiedettiin, kuka rahaa on kerännyt. Häntä on kuultu ja hän on myöntänyt teon.

Rikosta tutkitaan lievänä rahankeräysrikoksena.

– Lievänä, koska taloudellinen hyöty on jäänyt pieneksi tai olemattomaksi. Lievästä rahankeräysrikoksesta seuraa yleensä sakkorangaistus, Heino kertoo.

Poliisi kertoi aikaisemmin, että huijausyritys oli varsin epätyypillinen, koska se oli passiivinen yritys huijata rahaa ihmisiltä. Turku ja Lieto poistivat lappuset nopeasti luistelukopeista, kun laput tulivat ilmi.