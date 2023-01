Alkuperäiskansojen elokuvafestivaalilla tarjotaan psyykkistä tukea ja elokuvia katsotaan porontaljoilla lumiteatterissa – Skábmagovat alkaa Inarissa

Skábmagovat-festivaalin johtaja Aleksi Ahlakorpi kertoi Ylen aamussa 26.1., että elokuvafestivaalilla on luvassa useita erilaisia ensi-iltaelokuvia.

Tämänvuotinen alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat on järjestyksessään kahdeskymmenesviides.

Skábmagovat ei ole perinteinen elokuvafestivaali. Alkuperäiskansojen elokuvafestivaalin persoonalliseen otteeseen kuuluu esimerkiksi se, että lyhytelokuvia katsotaan kovassakin pakkasessa lumesta rakennetussa teatterissa. Elokuvat ovat ympäri maailmaa, ja ne linkittyvät alkuperäiskansoja koskettaviin teemoihin. Rankat aiheet vaativat toki myös verossa, ja tällä festarilla päivystävät psykososiaalisen tuen ammattilaiset.

– Meille tulee elokuvia ympäri maailmaa, Kanadasta Australiaan ja Euroopasta, kertoo festivaalijohtaja Aleksi Ahlakorpi.

Skábmagovat järjestetään Inarissa 26.–29. tammikuuta.

Parin vuoden ajan pandemia pakotti myös Skábmagovat-festivaalin verkkoon. Nyt kaikkia elokuvia voi katsoa sekä livenä että myös verkossa festivaalin jälkeen helmikuun 6. päivään saakka. Kaikkia elokuvia ei suinkaan näytetä ulkona lumiteatterissa, vaan näytöksiä pidetään myös saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa ja saamelaismuseo ja luontokeskus Siidassa.

Elokuva voi nostaa tunteet pintaan, ja siksi henkinen tuki on tärkeää

Skábmagovat-elokuvafestivaalin johtaja Aleksi Ahlakorpi kertoo, että varsin merkittävä osa festivaalin elokuvatarjonnasta käsittelee rankkoja aiheita. Sen vuoksi perjantaista sunnuntaihin paikalla on päivystämässä saamelaisen psykososiaalisen tuen yksikkö Uvja.

– On tärkeää tarjota mahdollisuus siihen, että elokuvien jälkeen voi käsitellä näitä asioita. Jos tunteet nousevat pintaan, niistä pääsee keskustelemaan turvallisessa ympäristössä ammattilaisten kanssa, kuvailee Ahlakorpi.

Tänä vuonna elokuvien rankoista aiheista voi Skábmagovat-festivaalilla keskustella tarvittaessa ammattilaisen kanssa. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Tähänkin saakka festivaalilla on pyritty kertomaan, jos elokuva käsittelee rajuja tai rankkoja aiheita. Nyt tarjolla on kuitenkin myös keskusteluapua. Esimerkiksi perjantaina 27. tammikuuta festivaalilla esitetään Tystnaden i Sápmi -niminen elokuva, joka käsittelee seksuaalista väkivaltaa saamelaisyhteisössä. Elokuvan näytöksessä psykososiaalisen tuen ammattilaiset ovat mukana.

– Tiedämme, että on paljon asioita, joille ei tunnu löytyvän sanoja. Taide ja elokuvat on tapa tuoda niitä esiin. Olemme paikalla auttamassa ihmisiä löytämään sanoja tunteille, joita voi nousta esiin, kertoo psykososiaalisen tuen yksikön johtaja Heidi Eriksen.

Runsaasti erilaisia ensi-iltoja, festivaalin pääpaino naisten tekemissä elokuvissa

Tänä vuonna festivaali festivaalin teemana ovat vahvat naiset. Elokuvatarjonnassa (siirryt toiseen palveluun) on runsaasti naisten ohjaamia elokuvia tai sellaisia ohjauksia, joissa nainen on pääosassa.

Esimerkiksi saamelaismuusikko Sofia Jannokin tähdittämä, Inga Elin Marakattin ohjaama fiktio Unborn Biru nähdään Inarissa. Elokuva on juuri esitetty myös Yhdysvalloissa Sundance-festivaaleilla. Se kertoo raskaana olevasta leskestä, joka joutuu varastamaan hopeaa ruumiilta selvitäkseen hengissä ja ruokkiakseen lapsensa. Hopea on kuitenkin noiduttu, ja sillä on seurauksensa niin äidille, tyttärelle kuin vielä syntymättömälle lapsellekin.

Tunnettu saamelaismuusikko Sofia Jannok näyttelee Unborn Biru -elokuvassa raskaana olevaa leskeä. Kyseessä on parikymmenminuuttinen kauhuelokuva. Kuva: Unborn Biru press

Dokumenttien saralla mukana ovat esimerkiksi Suvi Westin palkittu Eatnameamet – Taistelumme. West palkittiin viime vuonna tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla. Westin dokumentti kertoo Suomen saamelaispolitiikasta. Festivaalilla nähdään myös maailman ensi-illassa elokuvan runsaasta materiaalista koottu kahdeksan lyhytelokuvan sarja, Sámi assimination, joka syventää teemaa eri näkökulmista.

Ritva Torikan ohjaama, Tiina Sanila-Aikiosta kertova seurantadokumentti Paavvâl Taannâl Tiina – Rock-Sä'mmlaž, saa ensi-iltansa Skábmagovat-festivaalilla. Torikka on seurannut kolttasaamelaisen Sanila-Aikion elämää vuodesta 2005 lähtien. Sanila-Aikio on tehnyt uraa rock-muusikkona ja toiminut Saamelaiskäräjien ensimmäisenä naispuheenjohtajana.

Lisäksi festivaalilla esitetään Sunna Nousuniemen henkilökohtainen dokumentti Boso mu ruovttoluotta – Puhalla minut henkiin, jossa Nousuniemi kertoo kokemastaan seksuaaliväkivallan aiheuttamasta posttraumaattisesta stressihäiriöstä ja siitä vapautumisesta. Nousuniemen teos löytyy myös Yle Areenasta.