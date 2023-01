Kapellimestari Mikko Franck päätti pelastaa Sinfoniaorkesteri Vivon omilla rahoillaan

Sinfoniaorkesteri Vivo konsertoi eri puolilla Suomea. Kuva on esiintymisestä Mikkelin keskustassa vuonna 2020.

Mikko Franck on lahjoittanut nuorten soittajien orkesterille 75 000 euroa.

Kapellimestari Mikko Franckin 75 000 euron suurlahjoituksen avulla Sinfoniaorkesteri Vivon (siirryt toiseen palveluun) toiminta on turvattu tämän vuoden loppuun.

Sinfoniaorkesteri Vivo on Suomen ainoa valtakunnallinen, säännöllisesti toimiva täysimittainen nuorten sinfoniaorkesteri. Se on perustettu vuonna 1986.

Orkesterin soittajat ovat kotoisin eri puolilta Suomea ja he ovat iältään 15–25-vuotiaita. Heidät valitaan pääsykokeilla.

Kapellimestari Mikko Franck kertoo Ylelle puhelinhaastattelussa, että halusi tehdä Vivolle lahjoituksen, koska on myös itse soittanut siinä.

Franck aloitti orkesterissa viulistina 13-vuotiaana. Vuosina 1997–1999 hän toimi orkesterin kapellimestarina.

– Kuulin viime syksynä, että jälleen kerran orkesterin rahoituksessa on haasteita ja toiminta uhkasi loppua. Minulla oli mahdollisuus toimia orkesterin hyväksi ja mielelläni sen tein.

Mikko Franckilla on hyviä muistoja Vivosta.

– Sain kokemusta soittamisesta, mutta myös tapasin samanhenkisiä nuoria eri puolilta Suomea.

– Orkestereissa opetellaan yhteissoittoa, mutta myös toimimista toisten ihmisten kanssa, kapellimestari Mikko Franck toteaa. Kuva: Antti Tuunanen / Yle

Kapellimestari Mikko Franck muistuttaa, että jos nuoriso-orkestereita ei tueta ja niiden toiminta lakkaa, se kostautuu myöhemmin: Suomesta ei tule enää kuuluisia muusikoita ja kapellimestareita.

– Ei saa tuudittautua siihen, että Suomi on musiikin ihmemaa aina ja ikuisuuteen, vaan töitä täytyy tehdä jatkuvasti, hän sanoo.

Mikko Franck on tehnyt näyttävän uran ja johtanut arvostettuja orkestereita eri puolilla maailmaa, muun muassa Berliinin, New Yorkin ja Los Angelesin filharmonikkoja sekä Lontoon sinfoniaorkesteria.

Hän on nykyään Ranskan radion filharmonisen orkesterin ylikapellimestari.

Orkesterilta puuttuu ensi vuoden rahoitus

Rahalahjoituksesta huolimatta Vivon toiminta on vaakalaudalla jälleen ensi vuoden alusta lähtien.

– Nyt on tämä vuosi pelastettu, mutta vuosi on lyhyt aika. Jos nuorten orkestereita halutaan Suomessa ylläpitää, rahoitukseen on löydettävä ratkaisu, Mikko Franck toteaa.

Vuoteen 2017 asti Vivon perusrahoitus tuli opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Sen jälkeen orkesteria on rahoittanut pääasiallisesti Jane ja Aatos Erkon säätiö.

Vivo ei ole ainoa nuorten sinfoniaorkesteri Suomessa, jolla on taloudellisia vaikeuksia.

Myös Sinfoniaorkesteri Orkester Nordenin Pohjoismaiden ministerineuvoston antama perusrahoitus päättyy tämän vuoden lopussa.

