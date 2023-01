Muumilaakson kolmannen tuotantokauden dubbaukset ovat käynnissä – dubbausstudio on tällä kertaa rakennettu Inariin

Anna Näkkäläjärvi-Länsman astuu studioon ja koko hänen olemuksensa muuttuu. Monet tuntevat hänet artistina, mutta tällä kertaa hän ei laula vaan puhuu, koska hän on lainannut äänensä Muumilaakson Viljonkalle, jota hän näyttelee nyt jo kolmannella tuotantokaudella. Vaikka äkkiseltään hänen ääntään ei tunnistaisi Viljonkan ääneksi, on rooliin heittäytyminen ollut hänelle helppoa.

– Sisälläni varmaan asuu jonkinlainen Viljonkka, joten sieltä se löytyy. Totta kai hän ilmentää paljon tunteita, joten siten se onkin helppoa, kun minun ei tarvitse pitää sisälläni mitään, annan kaiken tulla ulos, Näkkäläjärvi-Länsman kertoo.

Studiossa istuu ääninäyttelijän lisäksi ohjaaja, teknikko ja kielimestari. Pekka Aikio toimii projektin teknisenä tuotannonjohtajana sekä äänittäjänä. Kielimestarina ja kääntäjänä koltansaamenkielisissä jaksoissa on Tiina Sanila-Aikio ja inarinsaamenkielisissä Neeta Jääskö. Pohjoissaamen kääntäjänä ja kielimestarina toimii Áilu Valle, joka ääninäyttelee myös pohjoissaamenkielistä Muumipeikkoa.

Anna Näkkäläjärvi-Länsman on lainannut äänensä Muumilaakson Viljonkalle. Kuva: Anneli Lappalainen / Yle

Tuotannonjohtaja ja ohjaaja Susa Saukko on ollut mukana tuotannossa jo ensimmäisistä kausista lähtien ja päässyt näkemään ääninäyttelijöiden kehityksen.

– Kaikki tekijät ovat menneet valovuoden eteenpäin. He ovat olleet varsin heittäytymiskykyisiä ja sitoutuneet koko persoonallaan ja sydämellään. Meillä on ihana tiimi, Saukko iloitsee.

Anna Näkkäläjärvi-Länsman ei lähtenyt tähän projektiin palkan takia, vaan siksi, koska muistaa aikaisemman saamenkielisen Muumi-animaation ja sanoo sen jääneen mieleen.

– Ajattelin, että tämä on jotain mitä haluan kokeilla. Minun mielestäni tämä Muumilaakso ja aikaisempi Muumi-animaatiosarja ovat legendaarisia tai klassikkoja, Näkkäläjärvi-Länsman sanoo.

Dubbausstudio rakennettiin Inariin

Muumilaakson kolmannen tuotantokauden dubbaukset ovat käynnissä. Kaksi edellistä kautta nauhoitettiin Helsingissä, mutta tällä kertaa dubbausstudio on rakennettu Inariin.

Ensimmäisen kerran Susa Saukko oli mukana vuonna 2017 pitämässä dubbauskoulutusta Inarissa. Sen jälkeen hanke on edennyt, jotta saataisiin pysyvä pohja ja dubbausinfra Saamenmaalle, saamelaisille tekijöille, Saukko sanoo.

– Tällä hetkellä ollaan siinä vaiheessa, että meillä on studio ja toivotaan, että se pysyy, ja että sille on tarvetta projektin jälkeenkin, hän kertoo.

Susa Saukko ohjaa Muumilaakson saamenkielisiä dubbauksia Inarissa. Kuva: Anneli Lappalainen / Yle

Projektissa on mukana noin 50 henkilöä. Kaikki muut paitsi Saukko itse ovat kotoisin pohjoisesta. Hän uskoo dubbausstudion tuomisen pohjoiseen helpottavan työtaakkaa.

– Kun ihmiset tulevat lähiseuduilta ja tuntevat toisensa, tekeminen on rennompaa. Toki tätä on nyt tehty aikaisemmin, joten tiedetään mitä tehdään, se on silloin rennompaa. Olen kokenut, että ihmiset ovat hyvin iloisia, että studio on nyt nimenomaan täällä, eikä tarvitse matkustaa kauas, Saukko kertoo.