Tampereen ytimessä on vanha ratikka, joka ei liiku eikä toiminut kahvilana – tamperelaiset heivaisivat sen Turkuun

Ratikkakahvila nostatti aikanaan ratikkainnostusta Tampereella. Nyt se on tehtävänsä tehnyt ja joutaa muuttamaan.

Tampereella Keskustorin kupeessa olevalle Ratikkakahvilalle mietitään uutta paikkaa ja jatkokäyttöä.

Loppuvuodesta 2018 Helsingistä Tampereelle lahjoitettu ratikka toimi aikanaan ratikkainnostuksen nostattajana kaupungissa. Hype Ratikkakahvilan ympärillä on kuitenkin pikku hiljaa hiipunut oikean ratikkaliikenteen aloitettua reilu vuosi sitten. Nyt jo toinen yrittäjä haluaa luopua kahvilan pitämisestä.

Yrittäjä Sami Lappalainen kertoi Aamulehdelle (siirryt toiseen palveluun) luopumisen syyksi sen, että kahvilan nykyisillä asiakasmäärillä toimintaa ei saada kannattavaksi. Tämänhetkisillä sähkön hinnoilla myynti ei riitä edes lämmityskulujen kattamiseen.

– Tilanne on nyt se, että tälle mietitään mielekästä jatkokäyttöä, sanoo hankekehityspäällikkö Mikko Siitonen Viiden tähden keskustahankkeesta.

Ratkaisu Ratikkakahvilan uudesta käytöstä tai paikasta tehdään todennäköisesti tämän vuoden aikana.

Itse Ratikkakahvilana toimivan ratikan historia on Tampereella, sillä juuri näitä ratikoita on Tampereella aikanaan rakennettu. Keskustorilla oleva ratikka on myös palautettu alkuperäiseen tehdasväritykseen.

Vastaavia juna- tai ratikkavaunuihin tehtyjä ravintoloita ja kahviloita löytyy muualtakin maailmalta. Talvisen loskan keskellä Tampereen Ratikkakahvila on hieman nuupahtaneen näköinen. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Kahvilaa ei saanut rakentaa ratikan sisälle

Ratikkakahvila on Mikko Siitosen mielestä hyvä esimerkki siitä, että pitää uskaltaa yrittää ja kokeilla. Kaikki kaupungissa tapahtuva ei aina voi olla täydellinen menestys.

Pienenä ongelmana olivat myös lahjoituksen mukana tulleet ohjeistukset ratikan käytöstä. Ehtona oli, että ratikka pitää olla arvokkaassa käytössä. Sisustusta ei saanut laittaa kokonaan uusiksi eikä sen sisälle voinut rakentaa täydellistä kahvilaa.

Hankekehityspäällikkö Mikko Siitonen kertoo, että itse ratikassa ei ole juurikaan eristeitä ja lämpö karkaa helposti ulos. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Siksi varsinainen kahvila toimii erillisessä kontissa ratikan vieressä. Kahvittelijat voivat piipahtaa kahvinsa kanssa ratikan sisällä tai sen edessä olevalla terassilla.

– Sitä voi tietenkin miettiä, että onko tämä ollut liian pitkään tässä paikalla. Ehkä se nopeammalla syklillä olisi voinut lähteä jonnekin muualle, Mikko Siitonen pohtii.

Ratikkakahvilan uusi paikka voisi olla myös jossakin muualla päin Tamperetta.

Turkuun vaan, sanovat tamperelaiset

Minne Ratikkakahvila voisi sitten seuraavaksi matkustaa?

Aamulehden kaupunkilehti Moro nosti esiin (siirryt toiseen palveluun) Ratikkakahvilan lahjoittamisen Turkuun. Jopa Turun pormestari Minna Arve näyttää jutussa vihreää valoa: ”Mikä ettei, jos se on ehjä, kivannäköinen ja turkulaiset siitä innostuvat”, hän sanoo artikkelissa.

Ratikkaliikenne Turussa päättyi 50 vuotta sitten, mutta kiinnostus ratikan palauttamiseksi kaupunkiin on herännyt uudelleen.

Kun Yle kysyi mielipiteitä asiasta tamperelaisilta, vastaus oli selvä: ”Turkuun vaan, olkaa hyvät.”

Kaupungilla liikkuvat perustelevat, että Ratikkakahvila on Tampereella jo asiansa ajanut eikä se enää kiinnosta.

– Meillä nuo ratikat tuossa jo suihkii, mutta turkulaiset voisivat käydä siellä fiilistelemässä, pohtivat tamperelaiset.

Kuudesta haastatellusta vain kaksi kertoi käyneensä Ratikkakahvilassa kahvilla piipahtamassa reilun kolmen vuoden aikana.

Muita ilmoille heitettyjä ehdotuksia Ratikkakahvilan jatkosijoituspaikoiksi olivat lasten liikennepuisto, Särkänniemeen eväidensyöntipaikaksi, Ylöjärvelle tai vaikka Koskipuistoon veden äärelle.

Ratikkakahvila sijaitsee lähes Tampereen ydinkeskustassa. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Hankekehityspäällikkö Mikko Siitonen ei tyrmää ajatusta ratikan siirtymisestä Turkuun.

– Tämä voisi toimia tällaisena viestikapulana. Siirtyä täältä Turkuun ja toimia heillä siinä tehtävässä, missä tämä Tampereellakin oli parhaimmillaan, eli alkuhypen ja innostuksen käynnistelijänä, Siitonen pohtii.

Hän pitää kaupunkilehti Moron avausta äärimmäisen iloisena ja hauskana. Sitä selvitetään nyt yhtenä vaihtoehtona muiden joukossa.

– Joka tapauksessa se olisi parempi vaihtoehto kuin viedä tämä romuttamoon, Mikko Siitonen sanoo.

