Testasimme langan kehräystä – noviisit hämmästyivät: ”Ennen vanhaan ei varmaan muuta ole juuri ehditty tekemäänkään”

Viime vuosien käsityöinnostus on saanut ihmiset kiinnostumaan materiaalien alkuperästä.

Kuinka esimerkiksi pörröisen kiharasta lampaanvillasta saadaan lankaa, on monelle nykyään hämärän peitossa.

Tästä syystä Taitoliitto on valinnut vuoden 2023 käsityötekniikaksi kehräyksen (siirryt toiseen palveluun).

Ylen toimittajat Pipsa Uutto ja Kati Rantala lähtivät henkseleitä paukutellen Porin Taito-shopiin opettelemaan kehräyksen saloja. Silmissä siinsivät kunnianhimoiset villasukkaprojektit itse kehrätystä villasta.

Villeimmissä unelmissa jopa omin käsin kasvatetusta pellavasta otettaisiin kuidut talteen ja kehrättäisiin langaksi.

Hyvin nopeasti totuus valkenee kuitenkin käsityöintoilijoille: värttinällä kehrääminen on työlästä ja hidasta, mutta yllättäen myös koukuttavaa toimintaa.

Uinuva kädentaito tuodaan nykypäivään

Kunnioitus menneitä sukupolvia kohtaan nousee kohisten, kun ottaa värttinän ensimmäisen kerran käteensä.

– Ennenvanhaan ei varmaan muuta ole juuri ehditty tekemäänkään, toteavat värttinänoviisit lähes yhteen ääneen.

Saadakseen kokonaisen neulepaidan langat kehrättyä, on täytynyt käyttää melkoinen määrä aikaa.

Nostamalla kehräyksen vuoden käsityötaidoksi Taitoliitto haluaakin osaltaan nostaa tietoisuutta langan, tekstiilien ja materiaalien syntytarinasta.

Myös työvaiheiden määrä kohoaa päivänvaloon, mikä nostaa arvostusta materiaaleja kohtaan.

– Kehrääminen on kiinnostanut ihmisiä yllättävän paljon nyt, kun sitä on tuotu kursseilla ja teemapäivillä esille. Tällaisissa vanhoissa tekniikoissa on hauska huomata, miten ne kehittyvät ajan mukana ja innostavat yhtäkkiä aivan uuden sukupolven kokeilemaan, kertoo Taito Satakunnan toiminnanjohtaja Hanna-Leena Rossi.

Rossin mukaan kehrääminen ei ole niin unohdettu taito kuin voisi kuvitella. Taitoliiton tapahtumiin löytyy vielä melko helposti rukki- ja värttinätaitajia esittelemään langan valmistusta.