Otto Auer, 26, pääsi irti päihdehelvetistä ja toimii kouluttajana muille: ”Nyt mä elän mun unelmaani”

Otto Auer on etsinyt suuntaa elämässään vaikeiden ajanjaksojen jälkeen. Nyt moni asia on loksahtanut paikoilleen ja ilonaiheita on runsaasti.

Helsinkiläisellä Otto Auerilla, 26, on leveä hymy kasvoillaan, kun hän kertoo kuulumisistaan.

Opinnot päättyvät myöhemmin tänä vuonna, ja hän valmistuu nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Aiemmin elämässä oli vaihe, jossa pääosaa näyttelivät päihteet. Vuonna 2020 Auer hakeutui katkaisuhoitoon ja myöhemmin päihteettömään asuntolaan.

Raittiina on hyvä tarkastella maailmaa kirkkaampi katse silmissä.

Auer vietti ison osan nuoruuden tärkeistä vuosista Malmin palloiluhallilla Helsingin NMKY:n toiminnan piirissä. Hän kokee, että nuoruuden liikuntaharrastus viivästytti päihteiden pariin luisumista.

Jossain vaiheessa urheilu jäi vähemmälle ja elämää hallitsivat parin vuoden ajan huumeet, alkoholi, masennus ja ahdistus.

– Sitten ei ollut enää liikuntaharrastusta. Ei ollut enää koulua. Jäljelle jäivät kotibileet ja päihteet. Jossain vaiheessa tuli niin kova ahdistus, ettei siihen auttanut enää minkäänlainen päihteidenkäyttö.

Oli aika löytää elämään jotain muuta. Läheisten tuki on ollut korvaamatonta: Otto Auer sanoo olevansa hyvin kiitollinen perheelleen ja muille läheisilleen.

Voimaa muutokseen löytyi myös Auerista itsestään.

– Ilmeisesti oli ollut pitkä ryyppyputki takana, kun heräsin yhtenä aamuna. Nousin ylös, ja sanoin ryyppykaverille, että nyt mä lähden sinne katkolle.

Auer pyysi pikkuveljensä hakemaan häntä, koska ei itse löytäisi perille katkaisuhoitoon. Pikkuveli tuli auttamaan, mutta vielä tuo kyseinen päivä ei vienyt Aueria katkolle. Pari päivää myöhemmin hän lähti veljensä tuella yrittämään uudestaan ja onnistui.

Nyt suunta on selkeä ja elämästä löytyy paljon ilonaiheita.

– Mä elän mun unelmaa ja nautin jokaisesta päivästä. Olen aina halunnut toimia liikunnanohjaajana. Elän nyt sitä elämää, mistä haaveilin nuorena. Kävin välillä muualla, mutta olen saanut nyt elämäni takaisin.

Otto Auer on kiitollinen läheisilleen, jotka auttoivat häntä vaikeina aikoina. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Liike-hanke antaa potkua elämään

Otto Auerin uudessa elämässä alkuun on auttanut myös yllättävä taho, nuorisojärjestö NMKY:n hallinnoima Liike-hanke.

Malmin palloiluhallin tiloissa pyöritettävä hanke kannustaa jokaista löytämään oman tapansa liikkua. Maksuton toiminta tukee pikkuhiljaa tehtäviin pysyviin muutoksiin elintavoissa, ja hankkeen työntekijät auttavat liikkumisen aloittamisessa.

Ohjausta on tarjolla yksilöllisesti tai pienryhmissä. Liike-hanke luo arkeen sisältöä liikunnan avulla ja useat alle 30-vuotiaat ovat hyötyneet toiminnasta, sanoo ”liikuntaetsivä” Reetta Asikainen.

– Hankkeeseen osallistuvien toimintakyky on parantunut, moni on palannut työ- tai kouluelämään. Meillä on käynyt opiskelijoita myös yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Hankkeen avulla yksinäisyys on hävinnyt monilta ja ihmiset ovat päässeet elämässä eteenpäin, Asikainen kertoo.

Liike-hanke on ollut toiminnassa vuoden 2021 tammikuusta alkaen, ja Helsingin NMKY:n luotsaama toiminta on tarkoitettu pääkaupunkiseudulla asuville.

Myös Suomen muista suurista kaupungeista löytyy vastaavaa toimintaa.

Liikuntaetsivät Tomi Nordlund ja Reetta Asikainen auttavat 16–29-vuotiaita nuoria aloittamaan liikuntaharrastuksen. Toiminta on maksutonta eikä vaadi liikuntavälineitä. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Yksinäisyys vaivasi myös päihteitä käyttäessä

Otto Auer pohtii, että aiemmin hän kompensoi yksinäisyyttään päihteillä ja niihin liittyvillä porukoilla.

Hän kertoo saaneensa suurta apua elämässä etenemiseen Liike-hankkeesta ja myös yhden todella hyvän ystävän.

– Kävi ilmi, että uusi kaverini asuu ihan naapurissa. Liike-hanke toi elämääni ensimmäisen oikean ja terveen ystävyyssuhteen raittiuden polulla. Ystävyys on voimassa tänäkin päivänä ja syvenee koko ajan.

Liikunta kuuluu jälleen säännöllisenä osana miehen elämään. Hän toimii myös mentorina muille Liike-hankkeessa ja opettaa nyrkkeilyä.

– Elämä on nyt enemmän kuin jees. Tämä raitistuminen, liikunnan löytyminen ja uudentyyppinen elämä on parasta mitä olen ikinä kokenut.

Liike-hankkeen vuorolla pelattiin salibandyä Malmin palloiluhallilla. Tavoitteena on saada aikaan pysyviä positiivisia muutoksia nuorten arkeen. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Jännitystä kevääseen tuo mahdollinen yksin toteutettava viiden viikon vaihto-oppilasjakso Portugalissa.

– En ole koskaan matkustanut yksin ulkomaille, ja vähän jännittää, miten sitä yksin pärjää tuolla kaukana. Mutta luotan, että se menee hyvin. Ihmisen täytyy välillä tehdä jotain epämukavaltakin tuntuvaa.

Otto Auer on saanut liikunnasta elämäänsä paljon. Hän kannustaa muita aloittamaan pienistä jutuista ja nostamaan vähitellen treenimääriä ylemmäs.

– Ei kannata alussa odottaa liikaa. Jos ihmiselle tulee motivaatiopiikki ja aluksi treenaa paljon, liikkuminen lopahtaa monesti nopeasti. Hyvät asiat lähtevät pienistä jutuista. Aluksi kannattaa vaikka lähteä kuulokkeiden kanssa kävelylle ja kuunnella samalla musiikkia.

Tästä on kyse Liike-hankkeen toiminta (siirryt toiseen palveluun) on suunnattu 16–29-vuotiaille. Jos liikuntaharrastuksen aloittaminen kiinnostaa, Liike-hankkeen henkilöstöön voi olla yhteydessä viestillä, sähköpostitse tai vaikkapa Whatsappilla. Toimintaan osallistuminen ei vaadi liikuntavälineitä. Osallistuminen on maksutonta. Liike-hankkeen toimintaa ovat tukeneet rahallisesti opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, Urlus-säätiö ja Veikkaus.

