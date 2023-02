Haluatko kokeilla hiihtämistä koiran kanssa? Näin aloitat yhteisen harrastuksen

Hiihtoladun viereen on parkkeerattu auto, josta kuuluu koirien haukkumista. Belgianpaimenkoira malinoisit Vinka, 4, ja Fouga, 11 kuukautta, eivät tiedä, minne ovat saapuneet.

Kun koirahiihdon aktiiviharrastaja ja kilpailija Jasmine Dietz, 25, päästää Vinkan ulos, lemmikki kirmaa haistelemaan ympäristöä. Tämä alue on sille uusi.

Jyväskyläläinen Dietz on saapunut karvakavereidensa kanssa Kangasalan koirahiihtoladulle. Vinka ja Fouga rakastavat vetohiihtoa. Se on lemmikkien ja Dietzin yhteinen harrastus.

– Koirahiihto on belgianpaimenkoirieni mielestä ihan maailman paras juttu. Ne eivät tiedä mitään parempaa kuin sen, että pääsevät vetämään ja juoksemaan, vajaat kaksi vuotta lajia harrastanut, kilpaillut ja kouluttanut Dietz sanoo.

Avaa kuvien katselu Vanhempi koira Vinka (oikealla) on kokenut hiihtäjä, nuorempi Fouga (vasemmalla) harjoittelee vetokoiraksi. Kuva: Jari Pussinen / Yle

Molemmat koirat pääsevät omilla vuoroillaan hiihtämään. Pentukoira Fouga aloittaa.

Koira opetetaan palkitsemalla

Koirahiihto sopii lähes kaikille. Lemmikin koolla ei ole väliä. Jo alle vuoden ikäistä koiraa voi opettaa vetämään.

Lemmikkejä voi kouluttaa esimerkiksi kaverin kanssa. Palkitsija odottaa lyhyen matkan päässä ladulla, omistaja antaa koiralleen käskyt ja hiihtää joustohihnan kanssa perässä. Koira juoksee kohti palkintoa.

Avaa kuvien katselu Lemmikin palkinto voi olla esimerkiksi lelu tai herkku. Kuva: Jari Pussinen / Yle

– Tarkoitus on suunnitella harjoitukset sillä tavalla, että koiralla on jokaisella kerralla mahdollisuus onnistua, aktiiviharrastaja korostaa.

Näin hiihdät koirasi kanssa 1) Hanki itsellesi ja koirallesi sopivat varusteet, kuten vetovaljaat ja joustohihna 2) Lämmitelkää ennen hiihtämistä 3) Aloita lyhyistä välimatkoista ja palkitse koiraasi 4) Kasvata etäisyyksiä ja opeta suuntia vähitellen 5) Huolehdi, että koirasi saa riittävästi juomista. Huolehdi myös riittävästä palautumisesta sekä säännöllisestä kehonhuollosta.

Vauhti jopa 30 kilometriä tunnissa

Dietz kiinnittää joustohihnan pentukoiransa Fougan vetovaljaisiin, naksauttaa monot suksiinsa ja antaa koiralleen käskyn: vedä!

Muutamissa sekunneissa koira on kiinni palkintolelussaan, ja omistaja joustohihnan päässä vieressä. Harjoitus toistetaan.

Ne eivät tiedä mitään parempaa kuin sen, että pääsevät vetämään ja juoksemaan. Jasmine Dietz kertoo kahdesta belgianpaimenkoira malinoisistaan

Avaa kuvien katselu Jasmine Dietz kouluttaa 11-kuukautisesta pentukoirastaan vetokoiraa. Sen palkinto on kapulan muotoinen lelu. Kuva: Jari Pussinen / Yle

Erityisesti kovassa vauhdissa on riskejä, kuten venähdykset ja kaatuminen. Kovilla pakkasilla ei kannata hiihtää, sillä se voi ottaa koiran hengityselimiin.

Myös muut ladun käyttäjät tulee ottaa huomioon.

– Ladulla on huomioitava, että koira on hallittavissa, koska siellä on muitakin koiran kanssa hiihtäviä. Jos koira ei esimerkiksi osaa vielä ohituksia, ohitustilanne on pystyttävä ottamaan kunnolla haltuun niin, että koira ei pääse toisen luokse tekemään tuttavuutta, Dietz opastaa.

Riskejä voi välttää asianmukaisilla varusteilla, lämmittelyllä ja säännöllisellä kehonhuollolla. Joustohihna vaimentaa nykäyksen, jolloin se ei ole koiran selälle niin raju. Dietzin koirat käyvät säännöllisesti hieronnassa ja uimassa.

Avaa kuvien katselu Koirien omistaja Jasmine Dietz venyttää lemmikkinsä jalkoja urheilun jälkeen. Kuva: Julia Falck / Yle

Kaikkialla ei saa hiihtää koiran kanssa

Koirien kanssa voi hiihtää vain lajille merkityillä laduilla tai latuvuoroilla. Niitä on Suomessa useita kymmeniä. Yleisimmin kunnat vastaavat latujen ylläpidosta.

Lisäksi Traildogin verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun) on päivittyvä kartta Suomen koirahiihdolle suunnatuista laduista.

Joinakin talvina jäät kantavat hyvin, ja koiran kanssa pääsee hiihtämään myös järven jäällä. Jos et ole varma, saako ladulla hiihtää lemmikin kanssa, varmista asia kunnalta tai urheilujärjestöltä.

Suomen Ladun viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könösen mukaan on vaikea sanoa, onko latuja tarpeeksi. Hän ei itse harrasta koirahiihtoa.

– Harrastajamäärään nähden niitä varmaan on. Tämä on hieman muna vai kana -kysymys. Jos latuja olisi enemmän, olisiko harrastajiakin? Könönen pohtii.

Ulkoilujärjestö Suomen Ladussa lajiin suhtaudutaan Könösen mukaan positiivisesti. Hänen mielestään on hienoa, että ihmiset harrastavat hiihtoa koiriensa kanssa.

Avaa kuvien katselu Koirahiihto on ollut vajaa kaksi vuotta Dietzin ja hänen koiransa Vinkan yhteinen harrastus. Kuva: Jari Pussinen / Yle

Dietzin kotikaupungissa Jyväskylässä ei ole erikseen vain koirahiihdolle tarkoitettuja latuja. Lemmikin kanssa on mahduttava joukkoon muiden hiihtäjien kanssa koirahiihdolle sallittuina aikoina.

Koirahiihtäjä on saanut laduilla enimmäkseen hyvää palautetta harrastuksestaan. Useimmiten muut, ei koiran kanssa hiihtävät ladunkäyttäjät, ovat suhtautuneet lajiin uteliaasti ja ihaillen.

– Kerran on yritetty ohitustilanteessa huitaista koiraa sauvalla syystä, jota en tiedä. Muuten kielteisenä tulee lähinnä mieleen jotain turhia someöyhötyksiä, Dietz sanoo.