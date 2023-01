Kela lopettaa muistisairaiden sopeutumisvalmennukset – Muistiliitto tyrmää ratkaisun

Kela kertoi toissa viikolla päättävänsä muistisairaille tarkoitetut harkinnanvaraiset sopeutumisvalmennuskurssit vuoden 2024 lopussa.

Muistiliitto pitää päätöstä valtavana iskuna ihmisille, jotka ovat saaneet muistisairausdiagnoosin ja joutuvat nyt sopeutumaan arkeen etenevän neurologisen sairauden kanssa ilman kurssin tukea.

Liitto on ihmeissään tilanteesta, jossa palvelujärjestelmän tavoite on muistisairaiden asuminen mahdollisimman pitkään kotona, mutta samaan aikaan karsitaan palveluita, eikä nimenomaan panosteta muistisairaiden toimintakyvyn ylläpitoon.

Muistisairaus koskettaa monin tavoin myös läheisiä, kuten puolisoa, ja myös heillä on suuri tuen tarve uudessa elämäntilanteessa, liitto muistuttaa.

Muistiliiton toiminnanjohtaja Katariina Suomun mukaan kurssit ovat tarjonneet mahdollisuuden sopeutua vakavan ja etenevän sairauden kanssa elämiseen ja uuteen arkeen.

– Muistisairaus ei merkitse missään tapauksessa elämän loppumista, mutta vaikuttaa sairastuneen elämään, ja edetessään myös läheisen elämään sekä ihmissuhteisiin läheisten kanssa.

Suomun mukaan ikääntyneet ovat ottaneet tiedon kurssien päättymisestä vastaan raskaasti.

– Osa tulkitsee asiaa siten, että muistisairaita ei kannattaisi kuntouttaa ja niinhän asia ei tietenkään ole. Toki palveluita kannattaa kehittää ja uudistaa, mutta se, että lakkautetaan kokonaan jokin, koska ei pystytä vastaamaan kasvaneeseen tarpeeseen, ei kuulosta kestävältä ratkaisulta.

– Jos päätös ei tästä muutu, on aivan välttämätöntä, että valtiovallan toimesta syntyvä aukko jollain tavoin paikataan, Suomu painottaa.

Eduskunta päättää Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahasta

Kela etuuspäälikkö Tuula Ahlgren sanoo, että Kela selvittää vielä mahdollisuutta jatkaa alle 68-vuotiaiden muistisairaiden sopeutumisvalmennusta.

Kelan harkinnanvarainen kuntoutus on määrärahaan sidottu ja määrärahasta päättää eduskunta. Ahlgrenin mukaan viime vuosina harkinnanvarainen kuntoutuksen asiakasmäärä on kasvanut nopeasti, eivätkä määrärahat enää riitä kaikkien palveluiden tuottamiseen.

– Erityisesti lasten ja nuorten neuropsykiatristen sairauksien puolella perhekuntoutuksen ja ”oma väylä” -kuntoutuksen asiakasmäärät ovat viime vuosian kasvaneet merkittävästi.

Muistisairaiden sopeutumisvalmennuskursseilla on 2019–2022 ollut noin 250 osallistujaa. Kelan ratkaisuun vaikutti Ahlgrenin mukaan keskeisesti se, että kuntoutuspalveluiden määrä on jatkuvasti kasvava ja Kela on voinut järjestää kuntoutuspalveluja vain pienelle asiakasmäärälle suhteessa muistisairaiden määrään Suomessa.

Ahlgren sanoo, että Kela pitää kuitenkin hyvin tärkeänä muistisairaiden kuntoutusta ja toivoo, että tulevaisuudessa palveluja voitaisiin järjestää.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ehdottanut kuntoutuksen uudistamisen arviointiraportissa 11/22 ikääntyneiden lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista seuraavalle hallituskaudelle.

Ahlgren sanoo, että niissä keskusteluissa, joissa hän on ollut mukana on todettu, että parhaiten kotona asuvaa muistisairasta tukisi lähellä omaa arkiympäristöä tapahtuva kuntoutus, jossa sairastuneen oma verkosto on mukana.

Kela kertoi muutama viikko sitten lopettavansa useita muitakin kuntoutuskursseja (siirryt toiseen palveluun), kuten perhekurssit ihon sairautta sairastavalle lapselle, hengityssairautta sairastavalle lapselle ja epilepsiaa sairastavalle lapselle sekä tyypin 1 diabetesta sairastavan nuoren sopeutumisvalmennuskurssit. Osa jäljelle jäävistä kursseista puolestaan korvautuu toisella tai yhdistetään uudeksi kokonaisuudeksi.

