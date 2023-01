”Turvallisuustilanne on muuttunut”, sanoo poliisiylijohtaja, ja siksi pääkaupunkiseudulle tarvittaisiin kymmeniä poliiseja lisää

Poliisin toimintaympäristö on poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen arvion mukaan muuttunut kymmenen vuoden aikana rajusti.

Pääkaupunkiseudulle tarvittaisiin kymmeniä poliiseja lisää, sanoo poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen Poliisihallituksesta. Virkavallan määrää pitäisi kasvattaa hänen mukaansa turvallisuustilanteen muutoksen vuoksi.

– Suomessa poliisilla on monesti pääasiallinen toimivalta operatiivisen vasteen, suunnittelun ja tutkinnan osalta sellaisten turvallisuusuhkien suhteen, jotka eivät ole heti selvästi osoitettavissa sotilaallisiksi, hän korostaa.

Poliisi joutuu varautumaan ja toimimaan kaikissa tilanteissa normaaliolojen resurssillaan, koska sillä ei reserviä, muistuttaa Kolehmainen.

Lisävoimille on tarvetta myös osin kasvaneen rikosmäärän vuoksi. Tämä on aiheuttanut esimerkiksi Itä-Uudellamaalla jutturuuhkan ja paineita satsata enemmän rikostutkintaan, jotta rikosvastuu toteutuisi. Kolehmaisen mukaan sama tilanne on jossain määrin myös Helsingissä ja Länsi-Uudellamaalla.

– Nyt ei ole kysymys yhdestä tai kahdesta henkilötyövuodesta vaan me tarvitsemme erityisesti pääkaupunkiseudulle kuhunkin poliisilaitokseen kymmeniä lisäkäsiä, jotta saisimme muun muassa vaikean tutkintatilanteen tasapainoon, Kolehmainen sanoo.

Tiistaina kerroimme, että Itä-Uudenmaan poliisilaitos siirtää poikkeuksellisesti henkilöstöään talven ajaksi valvonnasta rikostutkintaan. Kolehmaisen mukaan kyseinen poliisilaitos on hyvä esimerkki siitä, millaiseksi tilanne on kehittynyt myös muualla Suomessa.

– Tämä on ikään kuin hölmöläisen peiton jatkamista. Valvonnalla pystyttäisiin ennalta estämään se, ettei rikosta tai järjestyshäiriötä tapahtuisi, mutta kun siihen ei ole kestäviä voimavaroja, tulee tutkintaan uusia rikoksia eli negatiivinen kierre on valmis.

Poliisilaitokset ovat Kolehmaisen mukaan tilanteessa pakotettuja voimakkaisiin toimenpiteisiin, jotta vanhentumassa olevia rikosasioita saadaan vietyä syyttäjälle harkintaan. Poliisilla on esitutkintapakko, eikä sillä ole mahdollisuutta jättää juttuja tutkimatta, hän tähdentää.

– Uusia rikoksia ilmoitetaan poliisille joka päivä ja vanhoja juttuja on tosiaan kymmeniätuhansia. Priorisoimme koko ajan, mutta liika massa on liikaa, Kolehmainen sanoo.

Poliisiylijohtaja: Koko Suomeen tarvittaisiin satoja uusia poliiseja

Suomessa on nyt poliiseja noin 7 500. Määrä on viidessä vuodessa hieman kasvanut, mutta se on noin 500 pienempi kuin vielä vuonna 2010, jolloin lain noudattamista valvoi vajaat 8 000 poliisia.

Alimmillaan määrä on ollut vuonna 2017, jolloin poliiseja oli noin 7 150. Vähennykset näkyvät poliisityön jokaisessa osa-alueessa, Kolehmainen sanoo.

– Edellinen hallitus pysäytti synkän poliisin alasajon ja nykyinen hallitus on vahvistanut poliisia, mutta toimet eivät riitä. Me tarvitsemme nimenomaan rikostorjuntaan lisää tekeviä käsiä ja ajattelevia päitä. Tämä ei millään kani hatusta -tempulla selviä.

Poliisin toimintaympäristö on Kolehmaisen arvion mukaan muuttunut kymmenen vuoden aikana rajusti ja tähän poliisin tulisi kyetä vastamaan yhteiskunnan odottamalla tavalla. Kolehmaisen mukaan koko Suomeen olisi syytä perustaa lähivuosina suuri määrä uusia poliisivirkoja. Sisäisen turvallisuuden selonteossa arvioidaan, että Suomessa tarvitaan 2030-luvulla noin 8 200 poliisia.

– Jotta tilanne saadaan korjattua, tarvitsemme vähintään joitakin satoja lisää. Hälytystoiminnassa pystymme kiireellisimmät tehtävät nytkin hoitamaan hyvin, mutta yhtään pidempiaikainen poikkeama aiheuttaa heti särkymävaara.

