Kun maailmantalous horjuu, Kone kärsii, mutta Nokia rikkoo ennätyksiä

Yle kysyi Nokian Pekka Lundmarkilta ja Koneen Henrik Ehrnroothilta tulospäivänä, kuinka suurta palkankorotusta suomalaisen insinöörin on vara pyytää.

Viime vuonna Venäjä aloitti sodan Euroopassa ja Kiinan talouden ongelmat yltyivät laajojen koronasulkujen vuoksi. Nämä käänteet näkyvät myös torstaina julkistettujen suomalaisten suuryhtiöiden tuloksissa.

Verkkolaiteyhtiö Nokia on onnistunut hieromaan uusia sopimuksia verkkoyhtiöiden kanssa osin Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodan vuoksi. Se on onnistunut kahmimaan markkinaosuuksia, kun kilpailijoilla on mennyt heikommin.

Hissejä valmistava Kone taas kärsii Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamasta heikkenevästä kuluttajaluottamuksesta ja nousevista koroista.

Kysyimme talouden näkymistä Nokian ja Koneen toimitusjohtajilta.

Nokia porskuttaa taantumasta huolimatta

Nokia on onnistunut parantamaan kilpailuasemaansa, mikä näkyy kasvavana markkinaosuutena, toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoo.

– Tyypillisesti heikot taloudelliset ajat ovat hyvä hetki hakea markkinaosuutta, koska silloin monet kilpailijat voivat olla heikoimmillaan. Kun katsoo historiaa, niin isoimmat markkinamuutokset ovat tapahtuneet nimenomaan huonoina taloudellisina aikoina, Lundmark sanoo.

Nokiaa auttaa se, että se on onnistunut osittain siirtämään esimerkiksi komponenttien hinnannousua asiakkailtaan perimiinsä hintoihin.

– Toisaalta teknologiakehitys laskee tuotteiden kustannuksia, ja se on kompensoinut inflaatiota. Kannattavuuskehitymme on ollut varsin hyvää inflaatiosta huolimatta, Lundmark sanoo.

Mahdollisesta taantumasta huolimatta Nokia odottaa 2–8 prosentin kasvua tälle vuodelle. Yhtiö on onnistunut nappaamaan isoja markkinaosuuksia erityisesti Intiassa, josta on tulossa Nokian suurimpia kasvumarkkinoita.

Onko suomalaisella insinöörillä varaa pyytää palkankorotusta?

– En lähde ottamaan kantaa siihen, mikä on suomalaisten insinöörien palkankorotusten taso, mutta haluan kuitenkin kehua suomalaista insinööriä tässä. Mehän olemme kasvattaneet tuotekehityksemme määrää Suomessa parin viime vuoden aikana, Lundmark vastaa.

Nokia on rekrytoinut Suomessa noin 2 300 työntekijää vuodesta 2018 lähtien. Suurin osa heistä työskentelee tuotekehitystehtävissä. Viime vuonna Nokia palkkasi Suomeen noin 700 uutta osaajaa.

Suomen toinen vientiveturi, hissiyhtiö Kone, aikoo kuitenkin vähentää väkeä.

Kiina syö Konetta

Kun kiinalaisten rakennustyömaiden kuhina hiljenee, se tuntuu heti hissiyhtiö Koneessa. Heikentyvä taloustilanne ja koronasulut ovat hidastaneet rakennustahtia Kiinassa.

Koneen kannattavuus heikkenikin viime vuonna: liikevoitto laski 1,3 miljardista eurosta noin miljardiin euroon. Yhtiö aikoo järjestellä toimintojaan uudelleen ja vähentää työntekijöitä noin tuhannella eri maissa. Suomessa Kone aikoo karsia noin 150 työntekijää.

– Kiina on suurin markkinamme, sillä on ollut iso vaikutus. Uskomme, että Kiinan markkina heikkenee jonkin verran vielä tänä vuonna. Samalla Kiinassa on tehty paljon toimenpiteitä markkinoiden elvyttämiseksi, Koneen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth sanoo.

Heikentynyt taloustilanne alkoi näkyä Koneessa vuoden lopussa.

– Toimitamme paljon hissejä asuinrakennuksiin, ja nousseet korot tietenkin vaikuttavat kuluttajien luottamukseen, Ehrnrooth kertoo.

Hänen mukaansa markkinatilanne vaihtelee nyt selvästi maittain.

– Globaalina pelurina meillä on sekä parempia että huonompia markkinatilanteita. On selvä, että Kiina on meidän suurin markkina, ja sillä on ollut selvä vaikutus, Ehrnrooth sanoo.

Hän kuitenkin arvioi, että Kiinan näkymät ovat vuodenvaihteen jälkeen paremmat. Iso osa kiinalaisista on jo sairastanut koronan, ja talouden vauhti voi alkaa taas kiihtyä.

– Kiina on maailman suurin hissimarkkina. Jos haluaa olla kilpailukykyinen meidän alallamme, pitää olla vahva siellä.

Onko suomalaisella insinöörillä varaa pyytää palkankorotusta?

– Suomessa insinöörit ovat hyvin osaavia, siksi meidän tärkein tuotekehityskeskus globaalisti on Hyvinkäällä. Meille on kuitenkin elinehto, että olemme kilpailukykyisiä. Meillä on hyvä osaaminen ja samalla olemme tuottavia, ja tietenkin kustannustason pitää olla järkevällä tasolla, Ehrnrooth pyörittelee.

