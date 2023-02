– On pystytty keskustelemaan, missä tilanteissa on ollut väkivallan uhrina ja milloin on tullut ylilyöntejä. Jos vaikka parisuhteessa on tullut tilanne, että tartut ihmiseen kiinni, se on naiselle väkivaltaa. Miehelle, jota on lyöty naamaan koko elämän eri tilanteissa, se ei sitä ole, Huhdanmäki summaa.