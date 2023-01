Sisu kumartaa vanhoille 1980- ja 1990-lukujen kulta-aikojen toimintaelokuville. Se on häpeilemätön natsiräiskintä, jonka persoonallinen vire on pitkälti Tommilan ansiota. Hänen esittämänsä päähenkilö Aatami Korpi on täydellinen Suomi-versio kaikkien aikojen toimintasankarista: kuusikymppinen periaatteen mies, jonka voimat ovat perua fyysisestä työstä. Kehoa painaa menneisyyden taakka, vuosikymmenet.