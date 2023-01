Janne Kataja ja Joonas Nordman myyvät nyt kotiseutujaan – Porisuhdeneuvoja ja Sisäänheittäjän taustalla yhteys

Riihimäen Sisäänheittäjä on seikkailut videoiden lisäksi mainoksissa junissa, teiden varsilla ja mukissa.

Riihimäen viestintä- ja markkinointipäällikkö Mia Miettinen naurahtaa, kun häneltä kysyy, onko Riihimäki lähtenyt matkimaan Poria kaupunkimarkkinoinnissa. Riihimäki ei ole kopioinut ideaa hauskoista videoista länsirannikolta, Miettinen vakuuttaa.

– Tämä mielikuva ilmiselvästi on monilla, mutta suunnittelimme yhteistyötä ja kilpailutimme yhteistyökumppania jo ennen Porisuhdeneuvojaa. Jo siinä yhteydessä etsimme kumppaniksi sellaista, joka osaa tehdä erottuvaa kuntamarkkinointia.

Riihimäen tavoitteena on saada lisää uusia asukkaita ja tehdä kaupunkia tunnetuksi.

Jos Pori on ihastuttanut Porisuhdeneuvojalla (siirryt toiseen palveluun), Riihimäellä on Sisäänheittäjä (siirryt toiseen palveluun). Sisäänheittäjä ei ole fiktiivinen hahmo, vaan riihimäkeläinen, jolle kotikaupunki on sydäntä lähellä. Näyttelijä, juontaja ja yrittäjä Janne Kataja ei olisi lähtenyt kampanjaan mukaan, jos hän ei voisi vilpittömästi kehua Riihimäkeä.

– Olen oikeasti sitä mieltä, että yhä useamman kannattaisi harkita Riihimäellä asumista.

Sisäänheittäjä on näkynyt alkuvuonna myös lähijunissa. Videolla Janne Kataja ja Mia Miettinen pohtivat huumorin roolia Riihimäen markkinoinnissa.

Huumori on palannut markkinointiin

Huumori ei kulu, vaikka useat kunnat hyödyntäisivät sitä markkinoinnissaan. Tätä mieltä ovat sekä Kataja että Juuso Kemi. Kemi on Markkinointitoimisto Staartin toimitusjohtaja ja luova johtaja. Staart on ollut rakentamassa sekä Riihimäen että Porin kampanjaa.

Kemi muistuttaa, että huumoria on käytetty markkinoinnissa aina, mutta viime vuosina se on unohdettu.

– On oltu hyvin vakavien asioiden äärellä. Katson, että nyt huumori tekee paluun. Ihmisiä halutaan taas viihdyttää ja tuoda heille hyvää mieltä.

Janne Kataja vertaa tilannetta Broadway-musikaaleihin. Niillekin riittää yleisöä, vaikka musikaaleja tuotetaan jatkuvalla syötöllä.

– Siellä on teatteri toisensa perään, jotka esittävät vuosi vuodelta hienompia musikaaleja. Ne kilvoittelevat keskenään. Ne tukevat toisiaan.

Juuso Kemi kertoo, että kunnan markkinointikampanjaa suunnitellessa kohteeseen tutustutaan pieteetillä. Se tarkoittaa, että kuntaan mennään käymään. Myös strategiat ja tulevaisuuden suunnitelmat luetaan huolellisesti.

– Jotta pystymme kommunikoimaan oikeita asioita, vaikka huumorin kautta.

Jokaisella kunnalla on oma tarinansa. Se pitää vain kaivaa esille ja kertoa ihmisille mieleenpainuvasti, viihdyttävästi ja kiinnostavasti, Juuso Kemi sanoo.

Joskus kunnassa kannattaa tarttua siihen, mitä sattuma tuo tullessaan. Niin tehtiin Janakkalassa. Kuntalainen avautui sosiaalisessa mediassa, kun häntä oli kielletty auraamasta ulkoilureittiä, jossa ei ollut kunnan talvikunnossapitoa. Sala-auraaja nosti Janakkalan otsikoihin.

Kunnanjohtaja Reijo Siltala pyysi asiaa anteeksi ja päätyi tekemään Tiktokista tutun Räpfaijan kanssa itseironisen musiikkivideon. Seuraavaksi kunnanjohtaja ja naapurikunta Riihimäen Sisäänheittäjä nokittelivat toisiaan (siirryt toiseen palveluun) lempeästi yhteisellä videolla.

