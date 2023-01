Suomi ja Ruotsi menevät yhdessä Natoon, vakuuttavat Brysselissä vierailevat kansanedustajat – Elina Valtosen mukaan huoleen ei ole syytä

BRYSSEL Suomen valtuuskuntaa Naton parlamentaarisessa yleiskokouksessa johtavan Elina Valtosen (kok.) mukaan Suomen Nato-prosessin eteneminen herättää laajasti mielenkiintoa.

– Natossa seurataan tietenkin tarkkaan miten jäsenyytemme tästä etenee. Olemme toki toiveikkaita sen suhteen, että kesällä oltaisiin pidemmällä kuin nyt.

Viikon aikana on käyty vilkasta keskustelua siitä, voisiko Suomi mennä Natoon ennen Ruotsia, jos Ruotsin hakemuksen ratifionti jumiutuu. Yhteistä taivalta olisi syytä jatkaa, Valtonen arvioi.

– Sellaista kaistaa ei ole olemassakaan, missä Suomi marssisi kohti Natoa ja Ruotsi jäisi taakse. Se ei ole meidän intressissä, eikä Naton intressissä.

Valtosen mukaan on ymmärrettävää, että ratifiointien eteneminen puhuttaa niin Suomessa kuin Ruotsissa. Hän korostaa, että Suomessa ei ole syytä huoleen.

– Kannattaa kuitenkin muistaa, että meillä on vahvat omat puolustusvoimat. Olemme saaneet keskeisiltä kumppanimailta ja tulevilta liittolaisilta turvallisuusvakuutuksia jo keväällä.

Pieniä signaaleja kuunnellaan tarkkaan

Keskustan Joona Köntän mukaan pienetkin signaalit ovat merkityksellisiä herkässä vaiheessa olevassa Nato-prosessissa. Hänen mukaansa maltti on valttia Natosta käytävässä keskustelussa.

– Kaikkia lausuntoja kuunnellaan tarkkaan.

Köntän mukaan on ymmärrettävää, että viimeisten ratifiointien odottaminen on turhauttavaa.

– Varmasti moni odotti, että tämä jäsenyysprosessi olisi edennyt nopeammin, mutta täytyy muistaa, että tässä on kuitenkin Naton historiaan nähden edetty varsin nopeasti. Suomi ja Ruotsi ovat sitoutuneet prosessiin niin kuin Natokin.

Yleiskokous kokoaa liittolaisten parlamentaarikot

Kaksipäiväisen vierailun aikana Suomen ja Ruotsin delegaatiot tapasivat Brysselissä Naton korkeita virkamiehiä ja Suomen Nato-edustuston edustajia.

Naton parlamentaarinen yleiskokous kokoaa parlamentaarikkoja Nato-maista sekä 11 kumppanimaasta. Kaksi kertaa vuodessa kokoontuva yleiskokous toimii linkkinä puolustusliiton ja liittolaisten parlamenttien välillä.

– Naton parlamentaarinen yleiskokous on erittäin tärkeä väylä missä näitä keskusteluja käydään. Viime kädessä poliitikot päättävät asioista Naton ollessa sotilasliitto, kansanedustaja Tom Packalén (ps.) sanoo.

Packalénin mukaan viimepäivien keskustelu Suomen ja Ruotsin Nato-polkujen mahdollisesta erkaantumisesta on myrsky vesilasissa.

– Yhteishenki on erittäin vahva Ruotsin kanssa, ja kyllä me yhtä matkaa sinne olemme menossa. Se, että olemme täällä yhdessä Ruotsin kanssa on myös tärkeä signaali Naton suuntaan.

Asiantuntijoiden mukaan Turkin odotetaan viivyttävän Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä maan toukokuisten vaalien yli.