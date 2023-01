Reutersin video Wagner-hautausmaalta pysäyttää: palkkatappajia, murhamiehiä, varkaita – näitä vainajia ei palautettu omaisten haudattavaksi

Uutistoimisto Reuters on vieraillut hautausmaalla, joka on täyttynyt Wagner-joukkojen riveissä kaatuneista sotilaista.

Yksinkertainen puinen ortodoksiristi ja kirkkain värein koristeltu Wagner-armeijan seppele.

Tällainen on pelätyn venäläisen palkka-armeijan sotilaan hauta. Uutistoimisto Reuters pääsi vierailemaan Wagnerin sotilaista täyttyneellä hautausmaalla Bakinskajan kylässä Krasnodarissa hiljattain.

Hautoja on noin kaksisataa.

Hautausmaa on täyttynyt nopeasti. Ensimmäiset kuvat ja videot haudoista ilmestyivät sosiaaliseen mediaan joulukuussa.

Reuters selvitti satelliittikuvista, että vielä kesäkuussa hautausmaa oli tyhjä. Marraskuun lopussa hautoja oli kolme riviä, tammikuun alussa kolme neljäsosaa hautapaikoista oli käytetty ja loput tammikuun 24. päivänä.

Hautausmaalle haudattu monen eri maan kansalaisia

Reuters onnistui selvittämään ainakin 39 sodassa menehtyneen henkilötiedot Venäjän oikeuslaitoksen tiedoista, julkisista tietolähteistä ja sosiaalisen median tileiltä.

Reuters tavoitti myös kuolleiden perheenjäseniä, ystäviä ja joitakin asianajajia.

Monet haudatuista - elleivät kaikki - näyttävät olevan Wagner-armeijan johtajan, Jevgeni Prigožinin venäläisistä vankiloista värväämiä vankeja.

Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin. Hän myönsi vasta syyskuussa 2022 koko palkka-armeijan olemassaolon. Kuva: Lehtikuva / AP

Prigožin lupasi vangeille armahduksen, mikäli he selviytyvät kuusi kuukautta rintamalla. Moni näyttää tarttuneen tarjoukseen. Reutersin arvion mukaan palkka-armeijassa sotivia vankeja olisi peräti 40 000.

Joukossa on palkkatappajia, murhaajia, taparikollisia, varkaita, huumeitten käyttäjiä ja kiristäjiä. Joillakin kerrotaan olleen alkoholiongelma.

Haudattujen joukossa on ainakin moldovalaisia, ukrainalaisia ja georgialaisia.

Vanhin kaatuneista sotilaista jo 60-vuotias

Nuorin haudatuista on 25-vuotias. Vanhin haudatuista on Reutersin tietojen mukaan jo 60-vuotias mies. Reuters selvitti miehen rikoshistoriaa: vankilaan hän joutui puoleksitoista vuodeksi murrosta. Hänet oli tuomittu toukokuussa 2022 kahden työkalun varastamisesta autotallista.

Reuters tavoitti hänen vaimonsa, joka vahvisti miehensä kuolleen Wagnerin riveissä Ukrainassa. Mies olisi ollut juuri vapautumassa. Miehen vaimo ei ollut edes tiennyt, että hänen miehensä on liittynyt Wagneriin.

Länsimaiden ja Ukrainan viranomaisten mukaan Wagner on pitänyt riveissään taistelevia vankisotilaita tykinruokana.

Wagner näyttää myös käyvän jonkinlaista kilpailua Venäjän armeijan kanssa. Esimerkiksi Soledarin valtauksen yhteydessä Wagner korosti Telegram-viestipalvelussa julkaisemassaan videossa, että nimenomaan sen sotilaat valtasivat Soledarin, eikä Venäjän armeija.

Wagnerilla on ollut suuri rooli taisteluissa erityisesti Bahmutin alueella, jossa Soledar on, sanoi sotatieteiden dosentti, Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö. Wagner on käyttänyt Bahmutin rintamalla vankiloista rekrytoimiaan taistelijoita.

Yhdysvallat on tuominnut palkka-armeijan rikollisjärjestönä, joka rikkoo räikeästi ihmisoikeuksia.

Prigožin pyysi tämän jälkeen Valkoisen talon tiedottajaa täsmentämään, mitä rikoksia Wagner on tehnyt.

Bakinskajan hautausmaalle on haudattu murhista, varkauksista ja muista eri rikoksista tuomittujen, Wagner-joukkoihin värvättyjen vankien ruumiit. Kuva: Reuters

Prigožin: Halusivat tulla haudatuksi mieluummin tänne

Mutta miksi vainajia ei ole palautettu omaisille?

Prigožin oli venäläisen uutistoimisto RIA Novostin mukaan kertonut, että sotilaat olivat ennen kuolemaansa esittäneet toiveen tulla haudatuksi mieluummin tälle hautausmaalle.

Prigožin vieraili itse hautausmaalla laskemassa kukkia yhdelle haudalle tammikuun alkupuolella.

Venäjän viranomaiset ja Prigožin eivät vastanneet Reutersin haastattelupyyntöihin

Lähde: Reuters