Transtaustainen Tanja von Knorring kertoo, miltä on tuntunut kuunnella keskustelua translaista: ”Olen väsynyt kuulemaan asiattomuuksia”

Tanja von Knorring kuvaa translaista käytyä keskustelua näännyttäväksi. Hän on tunnistanut keskustelussa kansainvälisen anti-gender-liikkeen vaikutuksen. Video: toimittaja Katri Tapola, kuvaus Jani Aarnio / Yle.

Keskustelu on ollut ala-arvoista ja asiattomuudet ovat kohdistuneet juuri transnaisiin, järjestöaktiivi kertoo.

Masentavaa ja käsittämätöntä.

Näin luonnehtii keskustelua translaista Tanja von Knorring. Hän on puheenjohtaja transnaisten Transfeminiinit-järjestössä, jota hän on ollut perustamassa. Hän on myös sosiaali- ja terveysministeriön uutta translakia valmistelevan seurantatyöryhmän jäsen.

– Tämä on ollut hyvin rankkaa. Olen väsynyt kuulemaan asiattomuuksia, transtaustainen von Knorring sanoo.

Translaista eduskunnassa käyty keskustelu oli niin rajua, että pääministeri Sanna Marin (sd.) pyysi anteeksi kuuntelijoilta. Myös somessa ja netin palstoilla keskustelu on ottanut kovia kierroksia.

Tanja von Knorringin mukaan keskustelu kaiken kaikkiaan on ollut ala-arvoista. Asiattomuudet ovat kohdistuneet juuri transtaustaisiin naisiin.

– Tämä on ollut hyvin masentavaa monelle. Transnaisena olen kuunnellut epäilyjä armeijan välttämisestä tai naisten pukuhuoneeseen pääsemisestä.

Tällaiset pelot ovat olleet von Knorringin mielestä absurdeja ja uhkakuvat ovat hänestä asiayhteyksistä irrotettuja. Samaa ovat sanoneet asiantuntijat.

– Joku voi ajaa ajokortin vain vahingoittaakseen muita, hän rinnastaa.

Pitkä vääntö laista

Transsukupuolisilla syntymässä kirjattu sukupuoli ei vastaa heidän omaa sukupuoli-identiteettiään. Merkintä sukupuolesta näkyy jokaisessa virallisessa asiakirjassa esimerkiksi henkilötunnuksen kautta sekä passissa.

Aiemmin sukupuolen vahvistamista varten on pitänyt käydä läpi pitkä lääketieteellinen prosessi. Uudessa laissa siihen riittäisi kirjallinen hakemus.

Tanja von Knorring on Transfeminiinit-järjestön puheenjohtaja. Translakia koskeva keskustelu on hänestä ollut ala-arvoista. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Nykyisen lain mukaan transsukupuolisilta vaaditaan todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä, jotta he voivat vahvistaa oikean sukupuolensa juridisesti. Tämä vaatimus poistuisi.

Aiemmin sukupuolen vahvistamiseen on vaadittu myös psykiatrinen arvio, jota ei enää vaadittaisi.

Translaki etenee eduskunnassa pitkän väännön jälkeen. Translain uudistusta koskeva mietintö valmistui sosiaali- ja terveysvaliokunnassa torstaina.

”Ei se ole muilta pois”

Tanja von Knorring muistuttaa, ettei kukaan lähde kevyesti prosessiin eikä sitä tehdä hetken mielijohteesta. Pelkästään pankkikorttien ja muiden vastaavien korttien uusiminen voi viedä vuosikausia.

Tanja von Knorring pyrkii eduskuntaan vihreiden listalta Pirkanmaalta. Hän olisi toivonut, että myös eduskunnan puhehenkilö olisi rajoittanut keskustelun sävyä.

– Mitä jos keskustelu olisi koskenut esimerkiksi maahanmuuttajia? Olisiko tällainen keskustelu ollut sallittua?

Hän ei tiedä, mitä muuta vähemmistöä on kohdeltu näin kaltoin.

– Ei se ole muilta pois, että saamme oikeudet. Meille sen sijaan tämä on erittäin tärkeä asia.

Transfeminiinit saivat järjestönä juuri rahoituksen toiminnan järjestämiseen sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta. Von Knorringin mukaan vertaistuelle on suuri tarve.

